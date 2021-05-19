وصفة فرد الشعر بالنشا في المنزل لن تصدقي النتيجة المبهرة

معظم النساء تبحث عن وصفة فرد الشعر بالنشا وهي من الطرق الطبيعية المفيدة للشعر، ولا يضر بالشعر مثل استخدام المكواة والبروتين وما شبة ذاك في فرد الشعر، ولكن لا ننسى أنه منتج طبيعي يخرج من الذرة الذي يحتوي على نسبة كبيرة من المغذيات التي تفيد الجسم بل والشعر أيضًا.

وصفة فرد الشعر بالنشا (

يحتوي النشا على مادة الكربوهيدرات ونسبة من السعرات الحرارية التي تساعد على إصلاح التلف وفرد الشعر بطريقة طبيعية، ويوجد كثير من فوائد النشا التي تستخدم في جميع الأغراض.

طريقة فرد الشعر بالنشا

يوجد وصفات عديدة للنسا تدخل في كثير من المكونات تساعد على فرد الشعر ومن أهم هذه الوصفات:

وصفة النشا وجوز الهند

كوب من حليب جوز الهند.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

ثلاثة ملاعق كبيرة نشا.

أربعة ملاعق كبيرة عصير الليمون.

شامبو لطيف خالٍ من الكبريتات.

قبعة الاستحمام.

مجفف الشعر الكهربائي.

في مقلاة نقوم بتدفئة كلًا من زيت الزيتون على زيت جوز الهند.

في كوب اخر نضع النشا وعصير الليمون ونقلبهم حتى يذوب النشا بشكل كامل، وبعد ذلك نضيف هذا الخليط على خليط الزيت السابق.

نقوم بتدفئة هذا الخليط ونستمر بالتقليب حتى يتماسك ويصبح ذو قوام سميك.

نترك الخليط يبرد، ثم قومي بتقسيم الشعر وتوزيعها على الشعر بشكل كامل ولابد من التأكد أن السعر كله مغطى بالخيط.

غطي الشعر بقبعة الاستحمام، وأضيفي فوطة ساخنة أيضًا، وهذه تساعد على كتم الحرارة مما يزيد من فاعلية الخليط.

اتركي الخليط على الشعر لمدة ساعة، ثم قومي بغسل الشعر بالشامبو.

قومي بوضع بلسم على الشعر كي يساعد على ترطيب الشعر وفك التشابك وبعد ذلك قومي بتمشيط الشعر، واستمتعي بشعر مفروض صحي من خلال وصفة فرد الشعر بالنشا.

طريقة تحضير وصفة فرد الشعر بالنشا