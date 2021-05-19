أسهل طريقة لتحضير الفطير الشرقى الشهي بالمنزل بطعم رائع مثل الفطاطري

نقدم لكم عبر موقعنا أسهل طريقة لعمل الفطير الشرقي من الأكلات المفضلة لدى البعض، لهذا سوف نقوم بعمل فطير شرقي بيتي بحشوة السجق بمكونات سهلة وبسيطة، وسيكون طعمه وقوامه مماثل تماماً لما يتم شرائه من المخابز الخارجية، وهذا ماتريده السيدات دائماً. الفطير الشرقي الفطير الشرقي يتم عمل الفطير الشرقى بكل سهولة بالخطوات البسيطة التالية واستخدام هذه المكونات : مكونات الفطير الشرقي عدد 4 أكواب من الدقيق متعدد الأغراض.

مقدار ملعقة صغيرة من الملح.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من السكر.

ماء دافيء للعجن حسب الحاجة. مكونات الحشو كمية سجق مطهو.

جبنة رومي مبشورة.

زيتون أسود أو أخضر.

فلفل مقطع مكعبات.

جبن شيدر مبشور.

جبن موتزاريلا. مكونات دهن وجه الفطيرة بيضة.

ملح.

فلفل أسود. طريقة تحضير الفطير الشرقي نضع الدقيق والملح والسكر في وعاء مناسب، وننزل بالمياه بالتدريج حتى تلم معنا العجينة ونستمر بالعجن حتى تصبح العجينة ناعمة و متجانسة.

ثم قومي بتقطيع العجينة على شكل كرات صغيرة وادهنيها بالزيت وضعيها في طبق مدهون بالزيت وغطيها، ثم اتركيها لترتاح.

بعد ذلك خذي أول كرة وافرديها طبقة رقيقة جداً بنفس طريقة الفطير المشلتت وادخليلها هواء.

ثم قومي بالحشو واغلقيها مثل : الظرف، ثم ضعيها علي صينية وادهني الوجه بالبيض.

بعد ذلك ضعيها في الفرن على أعلى درجة حرارة حتى تأخذ لون ذهبي شهي وتقدم بألف هنا وشفا. طريقة عمل الفطير الشرقي مكونات الحشومكونات دهن وجه الفطيرةطريقة تحضير الفطير الشرقيطريقة عمل الفطير الشرقي مكونات عمل الفطير الشرقي نصف كيلو من الدقيق.

ماء حسب الحاجة.

ملعقة ملح. طريقة تحضير الفطير الشرقي نقوم بخلط كل من : الدقيق والملح والماء ونضعهم في وعاء ونقوم بالعجن حتى تصبح العجينة ملساء وناعمة.

ثم نضع العجينة في طبق مدهون بالزيت ونتركها ترتاح لبعض الوقت، وتقسم العجينة إلى كرات صغيرة.

ثم نفرد العجينة فرداً رقيقاً، ونضيف لها القليل من الحشو، ونطوي أطراف العجين ونسوي الفطير في طاسة مدهونة ببعض الزيت. طريقة تحضير الحشو نحمر البصل جيداً، وبعد ذلك نضيف اللحم حتى ينضج ونضيف التوابل والملح وصلصة الطماطم والبقدونس ونقلبهم معاً. طريقة تحضير الفطير الشرقيطريقة تحضير الحشو الوسوم

نقدم لكم عبر موقعنا أسهل طريقة لعمل الفطير الشرقي من الأكلات المفضلة لدى البعض، لهذا سوف نقوم بعمل فطير شرقي بيتي بحشوة السجق بمكونات سهلة وبسيطة، وسيكون طعمه وقوامه مماثل تماماً لما يتم شرائه من المخابز الخارجية، وهذا ماتريده السيدات دائماً. الفطير الشرقي الفطير الشرقي يتم عمل الفطير الشرقى بكل سهولة بالخطوات البسيطة التالية واستخدام هذه المكونات : مكونات الفطير الشرقي عدد 4 أكواب من الدقيق متعدد الأغراض.

مقدار ملعقة صغيرة من الملح.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من السكر.

ماء دافيء للعجن حسب الحاجة. مكونات الحشو كمية سجق مطهو.

جبنة رومي مبشورة.

زيتون أسود أو أخضر.

فلفل مقطع مكعبات.

جبن شيدر مبشور.

جبن موتزاريلا. مكونات دهن وجه الفطيرة بيضة.

ملح.

فلفل أسود. طريقة تحضير الفطير الشرقي نضع الدقيق والملح والسكر في وعاء مناسب، وننزل بالمياه بالتدريج حتى تلم معنا العجينة ونستمر بالعجن حتى تصبح العجينة ناعمة و متجانسة.

ثم قومي بتقطيع العجينة على شكل كرات صغيرة وادهنيها بالزيت وضعيها في طبق مدهون بالزيت وغطيها، ثم اتركيها لترتاح.

بعد ذلك خذي أول كرة وافرديها طبقة رقيقة جداً بنفس طريقة الفطير المشلتت وادخليلها هواء.

ثم قومي بالحشو واغلقيها مثل : الظرف، ثم ضعيها علي صينية وادهني الوجه بالبيض.

بعد ذلك ضعيها في الفرن على أعلى درجة حرارة حتى تأخذ لون ذهبي شهي وتقدم بألف هنا وشفا. طريقة عمل الفطير الشرقي مكونات الحشومكونات دهن وجه الفطيرةطريقة تحضير الفطير الشرقيطريقة عمل الفطير الشرقي مكونات عمل الفطير الشرقي نصف كيلو من الدقيق.

ماء حسب الحاجة.

ملعقة ملح. طريقة تحضير الفطير الشرقي نقوم بخلط كل من : الدقيق والملح والماء ونضعهم في وعاء ونقوم بالعجن حتى تصبح العجينة ملساء وناعمة.

ثم نضع العجينة في طبق مدهون بالزيت ونتركها ترتاح لبعض الوقت، وتقسم العجينة إلى كرات صغيرة.

ثم نفرد العجينة فرداً رقيقاً، ونضيف لها القليل من الحشو، ونطوي أطراف العجين ونسوي الفطير في طاسة مدهونة ببعض الزيت. طريقة تحضير الحشو نحمر البصل جيداً، وبعد ذلك نضيف اللحم حتى ينضج ونضيف التوابل والملح وصلصة الطماطم والبقدونس ونقلبهم معاً. طريقة تحضير الفطير الشرقيطريقة تحضير الحشو

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