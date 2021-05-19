على طريقة الصعيد عمل الفطير المشلتت مورق وخفيف بنتيجة مضمونة بالخطوات

من أكثر الوجبات الخفيفة التي يفضلها الكثير من الأشخاص من جميع المدن وهو الفطير المشلتت، والذي يعد الوجبة الخفيفة للإفطار التي يعتمد على تناولها معظمنا، لذلك يتسائل الكثير من الأشخاص عن الطريقة الأمثل لعمل الفطير المشلتت المشابه لفطير المحلات في المنزل، حيث ترغب الأمهات في التعرف على طريقة عمل هذا النوع من الفطير في المنزل من دون أي اضافات يمكن أن تضر بصحة ابنايها، لذلك سوف نعرض لكم الطريقة الأسهل لعمل الفطير المشلتت في المنزل بأقل المكونات في هذه المقالة.

الفطير المشلتت من احلي والذ الفطائر والمعجنات الخفيفة التي تحتوي على طبقات متعددة، وتتميز الفطائر بحشواتها المختلفة ويتم تناولها بجانب العسل والسمن البلدي، حيث يشتهر في بلاد الصعيد نظراً لاحتوائه على الكثير من العناصر المفيدة كالفيتامينات، وتختلف طرق تحضيره ومكوناتها من مكان لآخر وفي هذا المقال يوجد طريقة عملها بالخطوات المظبوطة.

المكونات:

كيلو من الدقيق المنهوب.

ملعقتان صغيرتان من الملح الابيض.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض.

ثلاثة أكواب من الماء الفاتر المستخدم في العجن.

الثمن البلدي المستخدم في فرد الفطير المشلتت.

أولا يتم وضع البيكنج بودر على الدقيق الابيض في اناء.

يتم وضع الملح في كوبين من الماء الفاتر ويتم إضافة السكر لهذه المكونات وبعد ذلك يتم اضافة الدقيق بالببكنج بودر على الماء ونبدأ في العجن.

يتم العجن جيدا للحصول على عجينة متجانسة من المكونات السابقة وطريقة، وبعدها يتم تغطية العجينة لمدة ساعة بمادة بلاستيكية.

يتم تقطيع العجينة إلى كرات متوسطة الحجم ويتم فردها بالنشابة جيدا ويتم وضع الثمن البلدي على الوجهين الفطيرة.

يتم فرد جميع القطع ووضع الثمن وتوزيعه عليها بالشكل المناسب والكمية المرغ ب فيها.

يتم دهن الصواني المخصصة للفرن ويتم وضع الفطير أعلاها ويوضع في الفرن على حرارة مناسبة حتى يأخذ اللون الذهبي اللامع ويتم إذابة الثمن جيدا.

عندما ينضج الفطير يتم إخراجه من الفرن إلى أن ننتهي من تسوية جميع القطع التي تم تقطيعها.

يتم تحضير العسل الاسود او الابيض،. كذلك هناك من يرغب في تناول الفطير مع المش وتكون وجبة إفطار أكثر من رائعة.

طريقة تحضير الفطير المشلتت