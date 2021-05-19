أسرار صبغ الشعر أسود في المنزل لتحصلين على شعر داكن اللون وتخلصي من الشيب المبكر

نقدم لكم أسرار صبغ الشعر أسود، حيث تبحث معظم البنات والسيدات على صبغ الشعر اسود ليل وخاصةً في بلادنا الشرقية، فمن المعروف في الأساطير القديمة أن الشعر الأسود هو رمز الأنوثة لدى الفتيات الشرقية، وأصبح هذا في الإمكان أن يتم صبغ الشعر باللون الأسود في المنزل وعن طريق استخدام مكونات طبيعية يمكن من خلالها الحصول على نتائج مذهلة، وكذلك يتم الأمر عن طريق اتباع خطوات بسيطة وسهلة.

أسرار صبغ الشعر أسود

يمكن أن يتم صبغ الشعر باللون الأسود اللامع والذي يلجأ وتريد الكثير من السيدات أن تقوم بعمله، ولكن معظم النساء تلجأ إلى صالونات التجميل والكوافير لكي تقوم بعمل ذلك الأمر.

ولكن هذا الأمر غير صحي بالمرة لأن يتم فيه استخدام مكونات كيميائية وليست طبيعية مما يؤدي إلى الأضرار بالشعر وبصيلة الشعر، ويؤدي بعد وقت ليس بطويل إلى إحداث ضرر في الشعر، ولكن الأصح أن يتم استخدام مكونات طبيعية توجد في المنزل تقوم بتقوية الشعر مع الصبغ ولا تؤدي إلى إحداث الضرر به.

تحضير صبغة صبغ الشعر باللون الأسود

تعتبر تلك الوصف من أكثر الوصفات المجربة وأكثرها فاعلية للحصول على شعر اسود، وخاصة ً لدى النساء والسيدات التي تعاني من الشيب المبكر، ويلجأن إلى صبغ الشعر عن طريق استخدام الحناء ولكن هذا يبقى بلا جدوى.

بودرة حناء مقدار مناسب يناسب طول الشعر.

مسحوق اللون الازرق النيلي الداكن.

ملعقة ملح صغيرة.

ملعقة نشا.

عصير حبة ليمون.

يتم خلط جميع المكونات مع بعضها البعض حتى نحصل على خليط متماسك مثل العجين.

نقوم بتغطية الوعاء بغلاف بلاستيكي ويترك لمدة 12 ساعة لكي تتشرب جميع مكونات الحناء.

يقسم الشعر إلى خصلات وتوضع الصبغة على كل خصلة شعر.

يترك الخليط على الشعر لمدة ساعة ويشطف بالماء البارد، وهكذا يتم صبغ الشعر اسود.

مكونات صبغ الشعر باللون الأسودخطوات صبغ الشعر باللون الأسود