أفضل طريقة تحضير سلطة الزبادي الكريمي مثل أشهر المطاعم

تعد سلطة الزبادي الكريمي من الأطباق الأساسية على سفرة مهما اختلفت الأصناف والوجبات الرئيسية حيث تساعد في فتح الشهية أثناء التناول بجانب فوائدها العديدة التي تفيد الجسم وتعطيه الطاقة للقدرة على الحركة وممارسة الأنشطة وتحتوي على العديد من البروتينات والفيتامينات والمعادن وتعد سلطة الزبادي غنية بفيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين ب الذي يزيد المناعة ويقوي الجسم ويغذيه لذلك لا يمكن الاستغناء عنها ولأنها تقوم بترطيب الجسم وهنا سوف نعرض إليكي أفضل وأسهل طريقة لتحضير سلطة الزبادي الكريمي. أفضل طريقة تحضير سلطة الزبادي أفضل طريقة تحضير سلطة الزبادي لتحضير ألذ سلطة الزبادي الكريمي ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية:- مقادير سلطة الزبادي الكريمي فصين ثوم.

واحد فلفل أخضر.

ملعقتين صغيرة من زيت الزيتون.

ثلاثة ملاعق طعام من نعناع.

ربع ملعقة صغيرة من ملح الأبيض.

خيار مقطع قطع صغيرة أو مبشور.

كأسين من زبادي.

نأخذ من الخيار 3 حبات منه. طريقة تحضير سلطة الزبادي الكريمي قومي بتجهيز المكونات ثم ابدئي بغسل الثوم والنعناع ثم قومي بتقطيعها قطع صغيرة واهرسيهما معًا جيداً حتى يكون قوامها ناعم الملمس. اغسلي الفلفل الأخضر ويمكن استبداله بحبة من الفلفل الحار لتضيفي طعم حار إذا كنت تفضلينه ثم قومي بتنظيفه من البذور وتقطيعه إلى حبات صغيرة جدا الحجم. قومي بفرم الفلفل مع الثوم و النعناع جيدًا ثم أضيفي مقدار من الملح وقومي بتقطيع الخيار وبشره إلى قطع صغيرة وضيفيه إلى مكونات الأخرى ووضعهم في إناء. اضيفي الزبادي الى المكونات وقومي بالتقليب جيدًا وتقدم سلطة الزبادي الكريمي باردة وتزيين سلطة الزبادي الكريمي بالنعناع المبشور. مقادير سلطة الزبادي الكريميطريقة تحضير سلطة الزبادي الكريمي واستمتعي بفوائد سلطة الزبادي الكريمي اللذيذة التي لا يمكن الاستغناء عنها وبهذه الطريقة سوف تستمرين على تحضير ألذ سلطة الزبادي الكريمي. الوسوم

تعد سلطة الزبادي الكريمي من الأطباق الأساسية على سفرة مهما اختلفت الأصناف والوجبات الرئيسية حيث تساعد في فتح الشهية أثناء التناول بجانب فوائدها العديدة التي تفيد الجسم وتعطيه الطاقة للقدرة على الحركة وممارسة الأنشطة وتحتوي على العديد من البروتينات والفيتامينات والمعادن وتعد سلطة الزبادي غنية بفيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين ب الذي يزيد المناعة ويقوي الجسم ويغذيه لذلك لا يمكن الاستغناء عنها ولأنها تقوم بترطيب الجسم وهنا سوف نعرض إليكي أفضل وأسهل طريقة لتحضير سلطة الزبادي الكريمي. أفضل طريقة تحضير سلطة الزبادي أفضل طريقة تحضير سلطة الزبادي لتحضير ألذ سلطة الزبادي الكريمي ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية:- مقادير سلطة الزبادي الكريمي فصين ثوم.

واحد فلفل أخضر.

ملعقتين صغيرة من زيت الزيتون.

ثلاثة ملاعق طعام من نعناع.

ربع ملعقة صغيرة من ملح الأبيض.

خيار مقطع قطع صغيرة أو مبشور.

كأسين من زبادي.

نأخذ من الخيار 3 حبات منه. طريقة تحضير سلطة الزبادي الكريمي قومي بتجهيز المكونات ثم ابدئي بغسل الثوم والنعناع ثم قومي بتقطيعها قطع صغيرة واهرسيهما معًا جيداً حتى يكون قوامها ناعم الملمس. اغسلي الفلفل الأخضر ويمكن استبداله بحبة من الفلفل الحار لتضيفي طعم حار إذا كنت تفضلينه ثم قومي بتنظيفه من البذور وتقطيعه إلى حبات صغيرة جدا الحجم. قومي بفرم الفلفل مع الثوم و النعناع جيدًا ثم أضيفي مقدار من الملح وقومي بتقطيع الخيار وبشره إلى قطع صغيرة وضيفيه إلى مكونات الأخرى ووضعهم في إناء. اضيفي الزبادي الى المكونات وقومي بالتقليب جيدًا وتقدم سلطة الزبادي الكريمي باردة وتزيين سلطة الزبادي الكريمي بالنعناع المبشور. مقادير سلطة الزبادي الكريميطريقة تحضير سلطة الزبادي الكريمي واستمتعي بفوائد سلطة الزبادي الكريمي اللذيذة التي لا يمكن الاستغناء عنها وبهذه الطريقة سوف تستمرين على تحضير ألذ سلطة الزبادي الكريمي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أفضل طريقة تحضير سلطة الزبادي الكريمي مثل أشهر المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.