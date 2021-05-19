حضري البقلاوة مثل أفضل حلواني في البيت بأسهل الخطوات وأقل التكاليف

ننشر لجميع الأمهات طريقة عمل البقلاوة في البيت مثل الحلواني وأفضل، لكي تتمكن من تحضير ألذ وأطيب الحلويات لأفراد أسرتها بأقل التكاليف الممكنة في البيت وضمان النظافة والجودة، وتعتبر هذه الحلوى مناسبة جداً لتقديمها في عيد الفطر المبارك، حيث أنها من أكثر أنواع الحلويات التي يحبها الجميع من الكبار والأطفال في جميع دول الوطن العربي، ويوجد طرق كثيرة لتحضيرها، ولكن سنقدم لكم في هذا المقال وصفات الحلواني لتحضير ألذ صينية بقلاوة. حضري البقلاوة مثل أفضل حلواني حضري البقلاوة مثل أفضل حلواني نحتاج إلى هذه المكونات بالمقادير التالية لتحضير ألذ وأسرع بقلاوة للعيد: عبوة من عجينة الجلاش الجاهزة.

3 كوب من اللوز المجروش.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ثلث كوب من السكر.

200 جرام من الزبدة الطرية.

ملعقتين كبار من الفستق المجروش. طريقة تحضير البقلاوة في البيت بالخطوات أولاً نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة قبل البدء في التحضير.

نقوم بدهن الصينية بزبدة.

بعد ذلك نقوم بتجهيز الحشو ونقوم بخلط كلاً من القرفة والسكر واللوز مع بعضهما البعض حتى تتجانس المكونات.

نقوم بفرد طبقة من الجلاش في الصينية وندهنها بكمية قليلة من الزبدة.

وبعد ذلك طبقة أخرى حتى نصل إلى نصف كمية الجلاش.

ثم نقوم بوضع الحشو، وبعد ذلك نكرر الخطوة السابقة في الكمية المتبقية من الجلاش.

نقوم بتقسيم البقلاوة إلى مربعات ذات حجم متساوي قبل دخولها الفرن.

على الوجه ندهن زبدة ونرش الفستق المجروش.

ثم ندخل الصينية إلى الفرن الساخن ونتركها حتى تستوي ويصبح لونها ذهبي.

نخرجها من الفرن ونصب عليها الشربات.

نحضر الشربات من خلال خلط 4 كوب من السكر مع 2 كوب من الماء.

ووضعهم في وعاء النار، وبعد أن يغلي الخليط نقوم بإضافة عصير الليمون، ونرفعه من على النار. طريقة تحضير البقلاوة في البيت بالخطوات الوسوم

ننشر لجميع الأمهات طريقة عمل البقلاوة في البيت مثل الحلواني وأفضل، لكي تتمكن من تحضير ألذ وأطيب الحلويات لأفراد أسرتها بأقل التكاليف الممكنة في البيت وضمان النظافة والجودة، وتعتبر هذه الحلوى مناسبة جداً لتقديمها في عيد الفطر المبارك، حيث أنها من أكثر أنواع الحلويات التي يحبها الجميع من الكبار والأطفال في جميع دول الوطن العربي، ويوجد طرق كثيرة لتحضيرها، ولكن سنقدم لكم في هذا المقال وصفات الحلواني لتحضير ألذ صينية بقلاوة. حضري البقلاوة مثل أفضل حلواني حضري البقلاوة مثل أفضل حلواني نحتاج إلى هذه المكونات بالمقادير التالية لتحضير ألذ وأسرع بقلاوة للعيد: عبوة من عجينة الجلاش الجاهزة.

3 كوب من اللوز المجروش.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ثلث كوب من السكر.

200 جرام من الزبدة الطرية.

ملعقتين كبار من الفستق المجروش. طريقة تحضير البقلاوة في البيت بالخطوات أولاً نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة قبل البدء في التحضير.

نقوم بدهن الصينية بزبدة.

بعد ذلك نقوم بتجهيز الحشو ونقوم بخلط كلاً من القرفة والسكر واللوز مع بعضهما البعض حتى تتجانس المكونات.

نقوم بفرد طبقة من الجلاش في الصينية وندهنها بكمية قليلة من الزبدة.

وبعد ذلك طبقة أخرى حتى نصل إلى نصف كمية الجلاش.

ثم نقوم بوضع الحشو، وبعد ذلك نكرر الخطوة السابقة في الكمية المتبقية من الجلاش.

نقوم بتقسيم البقلاوة إلى مربعات ذات حجم متساوي قبل دخولها الفرن.

على الوجه ندهن زبدة ونرش الفستق المجروش.

ثم ندخل الصينية إلى الفرن الساخن ونتركها حتى تستوي ويصبح لونها ذهبي.

نخرجها من الفرن ونصب عليها الشربات.

نحضر الشربات من خلال خلط 4 كوب من السكر مع 2 كوب من الماء.

ووضعهم في وعاء النار، وبعد أن يغلي الخليط نقوم بإضافة عصير الليمون، ونرفعه من على النار. طريقة تحضير البقلاوة في البيت بالخطوات

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