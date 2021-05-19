عجينة العشر دقايق السريعة للمخبوزات والمعجنات

طريقة تحضير عجينة العشر دقائق، عجينة العشر دقائق من العجائن التي كثر البحث عنها في الفترة الأخيرة نظراً لأنها من العجائن التي توفر الوقت والجهد، فتحتاج هذه العجينة فقط إلى عشرة دقائق أثناء تخميرها وبهكذا تكون جاهزة للخبز، فهذه العجينة مناسبة لجميع أنواع الخبز وإليكم في السطور الآتية طريقة عجينة العشر دقائق. المقادير: خمسة أكواب من الدقيق الأبيض.

ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

رشة من الملح.

كأسان من المياه الدافئة.

نصف كأس من الزيت. خطوات تحضير عجينة العشر دقائق: المقادير:خطوات تحضير عجينة العشر دقائق: الحصول على إناء كبير ويتم وضع فيه ثلاثة أكواب كبيرة من الطحين وبعد ذلك يتم إضافة الخميرة الفورية والسكر. القيام بوضع المياه الدافئ والملح وبعد ذلك يتم خلط المكونات مع بعضها البعض لحين أن تختلط ومن ثم يتم تركها في مكان دافئ ويتم تغطيتها لحين أن تختمر وتركها لمدة عشرة دقائق. بعد أن تمر المدة يتم إخراجها وبعد ذلك يتم إضافة الزيت وباقي الطحين على دفعات مع الاستمرار في الخلط لحين أن تتشكل إليكم عجينة متماسكة وسهلة التشكيل، من الممكن أن يتم استخدام العجانة في ذلك. هكذا تكون أصبحت العجينة جاهزة إليكم ويتم تشكيلها على هيئة كرات صغيرة من العجينة. يتم استخدام العجينة على الفور في تحضير الكثير من المعجنات سواء كانت معجنات حلوة أو مالحة. مقادير تحضير عجينة السبع دقائق: خمسة أكواب من الدقيق.

كأس ونصف من المياه.

ملعقتان من الخميرة.

رشة ملح.

رشة سكر.

نصف كأس من الزيت.

ثلاثة ملاعق كبيرة من اللبن. طريقة التحضير: مقادير تحضير عجينة السبع دقائق:طريقة التحضير: تعتبر عجينة السبع دقائق من أكثر العجائن المفضلة لدى الكثير من الأشخاص وإليكم طريقة تحضيرها بالخطوات التفصيلية لضمان عملها جيدا. الوسوم

طريقة تحضير عجينة العشر دقائق، عجينة العشر دقائق من العجائن التي كثر البحث عنها في الفترة الأخيرة نظراً لأنها من العجائن التي توفر الوقت والجهد، فتحتاج هذه العجينة فقط إلى عشرة دقائق أثناء تخميرها وبهكذا تكون جاهزة للخبز، فهذه العجينة مناسبة لجميع أنواع الخبز وإليكم في السطور الآتية طريقة عجينة العشر دقائق. المقادير: خمسة أكواب من الدقيق الأبيض.

ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

رشة من الملح.

كأسان من المياه الدافئة.

نصف كأس من الزيت. خطوات تحضير عجينة العشر دقائق: المقادير:خطوات تحضير عجينة العشر دقائق: الحصول على إناء كبير ويتم وضع فيه ثلاثة أكواب كبيرة من الطحين وبعد ذلك يتم إضافة الخميرة الفورية والسكر. القيام بوضع المياه الدافئ والملح وبعد ذلك يتم خلط المكونات مع بعضها البعض لحين أن تختلط ومن ثم يتم تركها في مكان دافئ ويتم تغطيتها لحين أن تختمر وتركها لمدة عشرة دقائق. بعد أن تمر المدة يتم إخراجها وبعد ذلك يتم إضافة الزيت وباقي الطحين على دفعات مع الاستمرار في الخلط لحين أن تتشكل إليكم عجينة متماسكة وسهلة التشكيل، من الممكن أن يتم استخدام العجانة في ذلك. هكذا تكون أصبحت العجينة جاهزة إليكم ويتم تشكيلها على هيئة كرات صغيرة من العجينة. يتم استخدام العجينة على الفور في تحضير الكثير من المعجنات سواء كانت معجنات حلوة أو مالحة. مقادير تحضير عجينة السبع دقائق: خمسة أكواب من الدقيق.

كأس ونصف من المياه.

ملعقتان من الخميرة.

رشة ملح.

رشة سكر.

نصف كأس من الزيت.

ثلاثة ملاعق كبيرة من اللبن. طريقة التحضير: مقادير تحضير عجينة السبع دقائق:طريقة التحضير: تعتبر عجينة السبع دقائق من أكثر العجائن المفضلة لدى الكثير من الأشخاص وإليكم طريقة تحضيرها بالخطوات التفصيلية لضمان عملها جيدا.

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