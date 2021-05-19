ألذ بسكويت بالعجوة هش وطري طريقة عمل بسكويت التمر زي الجاهز بطعم أول مرة تدوقيه

طريقة عمل بسكويت التمر حيث يعتبر البسكويت من الأطعمة اللذيذة والمحببة لدى الجميع، فهناك العديد من أنواع حشو البسكويت المتمثلة في الشوكولاتة، المربى، الكريمة وغيرها، ولكن بهذه المقالة سوف نتحدث عن طريقة عمل بسكويت التمر المحبوب لدى الكثير كونه يحتوي على قيمة غذائية عالية وغنية بالمعادن والفيتامينات المفيدة للجسم. مكوِنات بسكويت التمر العجينة كوب من الزبدة.

نصف كوب سكر ناعم.

2 بيضة.

ملعقة صغيرة فانيلا سائلة.

3 كوب دقيق منخول. مكوِنات حشوة التمر كوب وربع من التمر الخالي من النوى.

ملعقة كبيرة زبدة.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة. طريقة تحضير بسكويت التمر وضع الزبدة مع السكر بالوعاء الخاص بالعجانة الكهربائية وخلطهم جيداً لمدة لا تزيد عن 3 دقائق حتى يتجانس الخليط ويصبح كريمي.

إضافة بيضة للخليط وخفقها حتى تتجانس مع باقي المكونات، ثم إضافة بيضة اخرى الى الفانيلا السائلة وتقليبها حتى تتجانس ايضا.

إضافة الدقيق وتقليب المكونات معا بسرعة بطيئة ثم متوسطة الى ان تتشكل العجينة.

عمل العجينة على هيئة قرص دائري ثم تغليفها بورق نايلون وتركها لمدة نصف ساعة قبل الاستخدام.

إضافة التمر الى الزبدة والقرفة وخلطهم جيداً مع دعكها حتى يصير العجين متماسك ثم تقسيمها إلى كريات صغيرة الحجم ورقها لتصير حبل صغير من حيث السماكة.

تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، بالإضافة الى تجهيز الصواني ووضع طبقة من ورق الزبدة بهم.

أخذ قطعة صغيرة من عجينة البسكويت ورقها ثم وضع حبل التمر بداخلها واغلاقها جيدا.

تشكيل البسكويت وتقسيمه لأسطوانات متساوية الحجم وترتيبها بطريقة تسمح بترك مسافة بين كل قطعة وغيرها.

ترك البسكويت بالفرن لمدة لا تزيد عن 10 دقائق حتى يصبح ذهبي اللون.

وأخيراً خروج البسكويت من الفرن وتركه حتى يبرد. مكوِنات بسكويت التمر العجينةمكوِنات حشوة التمرطريقة تحضير بسكويت التمر الوسوم

طريقة عمل بسكويت التمر حيث يعتبر البسكويت من الأطعمة اللذيذة والمحببة لدى الجميع، فهناك العديد من أنواع حشو البسكويت المتمثلة في الشوكولاتة، المربى، الكريمة وغيرها، ولكن بهذه المقالة سوف نتحدث عن طريقة عمل بسكويت التمر المحبوب لدى الكثير كونه يحتوي على قيمة غذائية عالية وغنية بالمعادن والفيتامينات المفيدة للجسم. مكوِنات بسكويت التمر العجينة كوب من الزبدة.

نصف كوب سكر ناعم.

2 بيضة.

ملعقة صغيرة فانيلا سائلة.

3 كوب دقيق منخول. مكوِنات حشوة التمر كوب وربع من التمر الخالي من النوى.

ملعقة كبيرة زبدة.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة. طريقة تحضير بسكويت التمر وضع الزبدة مع السكر بالوعاء الخاص بالعجانة الكهربائية وخلطهم جيداً لمدة لا تزيد عن 3 دقائق حتى يتجانس الخليط ويصبح كريمي.

إضافة بيضة للخليط وخفقها حتى تتجانس مع باقي المكونات، ثم إضافة بيضة اخرى الى الفانيلا السائلة وتقليبها حتى تتجانس ايضا.

إضافة الدقيق وتقليب المكونات معا بسرعة بطيئة ثم متوسطة الى ان تتشكل العجينة.

عمل العجينة على هيئة قرص دائري ثم تغليفها بورق نايلون وتركها لمدة نصف ساعة قبل الاستخدام.

إضافة التمر الى الزبدة والقرفة وخلطهم جيداً مع دعكها حتى يصير العجين متماسك ثم تقسيمها إلى كريات صغيرة الحجم ورقها لتصير حبل صغير من حيث السماكة.

تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، بالإضافة الى تجهيز الصواني ووضع طبقة من ورق الزبدة بهم.

أخذ قطعة صغيرة من عجينة البسكويت ورقها ثم وضع حبل التمر بداخلها واغلاقها جيدا.

تشكيل البسكويت وتقسيمه لأسطوانات متساوية الحجم وترتيبها بطريقة تسمح بترك مسافة بين كل قطعة وغيرها.

ترك البسكويت بالفرن لمدة لا تزيد عن 10 دقائق حتى يصبح ذهبي اللون.

وأخيراً خروج البسكويت من الفرن وتركه حتى يبرد. مكوِنات بسكويت التمر العجينةمكوِنات حشوة التمرطريقة تحضير بسكويت التمر

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