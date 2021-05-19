حضري كرات القرنبيط بالجبنة مقرمشة وذهبية والطعم روعة

كرات القرنبيط بالجبنة المقلية المقرمشة، يعتبر القرنبيط من الخضروات الزهرية المفيدة للجسم لأنها تحتوي على العديد من الفيتامينات، سنعرض عليكم اليوم من خلال موقعنا طريقة تحضير وجبة جديدة ومختلفة في عملها لأنها تحتوي على الجبن والبصل الأخضر والبقدونس والبيض وسنوضح طريقة تحضيرها بالتفصيل كما سنعرض المكونات بالتفصيل.

واحدة من القرنبيط الطازجة وزنها كيلو.

بيضة واحدة.

ملعقتان بصل أخضر مفروم.

ملعقة من البقدونس الطازج المفروم.

كوب صغير من الفيجيتار.

كوب من الجبنة الموتزريلا المبشور.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

ملح.

فلفل أسود.

كمون.

ببريكانا.

مكونات كرات القرنبيط المقلية بالجبنة:طريقة تحضير كرات القرنبيط المقلية بالجبنة:

في إناء عميق حضري ماء وضعيه على النار وبه ملح وكمون واتركيه حتى يتم الغليان. بعد ذلك ضعي القرنبيط في الماء واتركيه حتى ينضج ويكون متماسك. حضري إناء عميق وضعي به البيض وحركيها بالشوكة جيدا، ثم ضعي معها كل التوابل السابقة والخضروات كلها ومعهم الجبن والفيجيتار، ثم قومي بالتقليب حتى يتم امتزاجهم جيدا. قومي بعدها بهرس القرنبيط جيدا ثم ضعي الخليط السابق معهم وقلبيهم مرة أخرى جيدا. قومي بتشكيل القرنبيط إلى كرات وضعيها في طبق مسطح. بعد أن تنتهي من الكمية كلها ضعي كرات القرنبيط في الفريزير لمدة ساعة حتى تتماسك. حضري طاسة بها زيت غزير، وعندما يسخن الزيت يتم قلي كرات القرنبيط كلها. يقدم كرات القرنبيط ساخنة بجوار المعكرونة أو الأرز

طريقة تحضير القرنبيط بالدقيق والحليب:

القرنبيط المقلي له أكثر من طريقة في التحضير يمكن تحضيره بالدقيق والحليب سنوضحها من خلال المقال التالي بالمكونات الصحيحة وطريقة التحضير بالخطوات.

حبة واحدة من القرنبيط وزن كيلو.

أربعة ملاعق من الدقيق.

ربع كوب من الحليب.

توابل مشكله من الملح والكمون والبابريكانا وشطة وفلفل أسود.

ملعقة بقدونس مبشور.

نصف كوب دقيق يوضع بإناء.

زيت للقلي.

في إناء عميق حضري ماء وضعيه على النار وبه ملح وكمون واتركيه حتى يتم الغليان. بعد ذلك ضعي القرنبيط في الماء واتركيه حتى ينضج ويكون متماسك. في إناء عميق ضعي أربعة ملاعق دقيق مع الحليب والتوابل كلها واخلطيهم جيدا. قومي بغمس القرنبيط في الخليط السابق ثم اغمسيه في الدقيق الموضع بالإناء الأخر. حضري الطاسة وضعي بها كمية وفيرة من الزيت وعندما يسخن حمري القرنبيط في الزيت حتى يصبح اللون ذهبي. قومي بتكرار تلك العملية حتى تنتهي من الكمية كلها.

مكونات القرنبيط بالدقيق والحليب:طريقة التحضير بالخطوات:تحضير القرنبيط المطبوخ:

القرنبيط المطبوخ من أفضل الوجبات التي يمكن الأستفادة منها بشكل عام للصحة، ويمكن عملها بشكل صحي وهي مطبوخة وتستخدم في وجبات الرجيم، سنوضح المكونات بالتفصيل.

واحدة من القرنبيط.

ملعقتان من معجون الصلصة.

لتر من عصير الطماطم.

ملح، شطة، كمون، فلفل أسود.

زيت طعام.

مياة مغلية لسلق القرنبيط

مكونات القرنبيط المطبوخ: