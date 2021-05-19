مفعول غير متوقع للقرنفل في علاج شيب الشعر المبكر انسي الشعر الابيض للابد

يعاني الكثير من الناس من الشيب ونجد الكثير منهم يبحثون عن طرق العلاج والتخلص من الشعر الأبيض بطريقة طبيعية بعيدة عن المواد الكيميائية، ونجد أن القرنفل من الخلطات الطبيعية فهو عشبة طبيعية تستخدم في العديد من العلاجات الطبية، لأن القرنفل له فوائد عديدة للشعر وله القدرة في التخلص من الشعر الأبيض.

اسباب ظهور الشعر الأبيض

يحدث الشيب أما بصورة طبيعية ويرجع ذلك بسبب التقدم في العمر، ويعتبر الشيب هنا طبيعي جدا ويرجع ذلك إلي سبب نقص مادة الميلانين المسؤولة عن صبغة الشعر، وإما أن يكون الشيب غير طبيعي إذ حدث في مرحلة الشباب ويسمي بالشيب المبكر سوف نذكر الأسباب التي تؤدي إلي ظهور الشعر الأبيض.

أحد الأسباب التي تؤدي إلى ظهور الشعر الأبيض مبكرا التدخين .

كثرة الضغوطات التي يتعرض لها الإنسان

شرب الكثير من القهوة والشاي والواجبات الجاهزة.

نقص العديد من الفيتامينات مثل الحديد.

خلطة القرنفل لعلاج الشيب

يساعد القرنفل الشعر على استرجاع حيويته ولمعانه، كما يساعد على تطويل الشعر وتكثيفه وذلك بسبب العناصر والفيتامينات والمعادن التي يحتوي عليها القرنفل، وكذلك يمنع تساقط الشعر ويعالج تقصف أطرافه.

نصف كوب من زيت السمسم

ربع كوب من زيت القرنفل

نصف كوب من زيت الخردل .

كوب من كريم مرطب ملعقتين زيت زيتون.

طريقة الخلطة وتجهيزها

تخلط المكونات السابقة جميعها حتى تمتزج جيدا ثم توضع الخلطة علي الشعر، وتوزع بأطراف الأصابع ثم يترك الخليط ثلاث ساعات وبعد ذلك يغسل الشعر بالماء والصابون، وتكرر هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع حتى تحصل على نتيجة جيدة.

وفي هذا المقال وضحنا لكم خلطة القرنفل لعلاج الشيب، ونتمنى بتطبيق هذه الخلطة لأنها تحتوي علي مكونات طبيعية مفيدة جدا للشعر، وخاصة القرنفل لأنه يساعد على تطويل و لمعان الشعر لأنه غني بالعديد من الفيتامينات.