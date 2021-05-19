طريقة عمل مخلل الباذنجان المختلفة الشهية بطعم المحلات

طريقة عمل مخلل الباذنجان من فوائد الباذنجان النئ أنه يحتوي على الألياف والمعادن والفيتامينات B6، C، K، A والحديد والبوتاسيوم ومضادات للأكسدة وحمض الفوليك ومن فوائده أيضا أنه يحارب الأورام السرطانية ويساعد على فقدان الوزن بشكل ملحوظ يتحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم وهي من الأكلات الشعبية المصرية التي تتواجد على كل الموائد ويتم تحضرها بطرق كثيرة مختلفة منها بالشاميل ،العادية، اللحمة المفروم، بالطاطس، تشتهر مطاعم الفول والفلافل بتقديمها وبتقديم أنواع أخري من الباذنجان منها المخلل المسلوق، المخلل المقلي، بالخل والثوم، المسلوق، بابا غنوج، المقلي. طريقة عمل مخلل الباذنجان المختلفة طريقة عمل مخلل الباذنجان المختلفة السلطات تتفن في تحضيرها كل سيدة وتضع توابلها الخاصة لتعطي مذاق رائع وخاص بها ويعشق الجميع تناولها بجانب الطعام كنوع من المقبلات الشهية الباذنجان من أسهل الوصفات في التحضير وأسرعها في التقديم. طريقة عمل مخلل الباذنجان المسلوق

المكونات كيلو باذنجان عروس أسود.

كيلو باذنجان عروس أبيض.

خمس ملاعق ثوم كبيرة.

فلفل أصفر رومي.

فلفل أحمر رومي.

فلفل أخضر رومي.

فلفل أخضر حار.

فلفل أحمر حار.

ملعقة كبيرة هريسة شطة ( أختياري ).

ملعقة صغيرة كمون مطحون.

ملعقتان صغيرة ملح.

ملعقتان كبيرة خل أبيض.

ربع كوب عصير ليمون. طريقة التحضير نقطع رؤس الباذنجان.

نضع حلة على النار بها كمية مناسبة من الماء.

نضيف الملح.

نضيف الباذنجان.

نتركه على النار حتي النضج. طريقة تحضير الحشوة نقطع الفلفل الرومي ( أحمر، أصفر، أخضر ).

نقطع الفلفل الحار ( أخضر، أحمر ).

نحضر بولة ونخلط الثوم، والفلفل.

نضيف التوابل الملح، الكمون، هريسة الشطة.

نضيف الخل، عصير الليمون.

نخلطهم جميعا.

نحضر وعاء محكم الغلق أو علبة محكمة الغلق.

نشق الباذنجان نصفين.

نضع الحشوة.

يرص في العلبة.

ويكرر ما سبق.

حتي الانتهاء من التخليل.

يصب في من محلول السليق.

يضاف إليه جزء من التتبيلة.

يقلب جيدا، ثم يصب على الباذنجان المخلل.

ويغلق بغطاء محكم .

يترك في الثلاجة. طريقة عمل مخلل الباذنجان المقلي طريقة عمل مخلل الباذنجان المقلي المكونات كيلو باذنجان عروس وسط أسود.

فلفل حامي.

ثلاث ملاعق ثوم كبيرة.

جزر مبشورة.

ملعقان صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة كسبرة ناشفة.

ملعقة كبيرة هريسة شطة.

ملعقة كبيرة خل.

ثلاث حبات ليمون كبيرة.

زيت للقلي. طريقة التحضير نقطع رؤس الباذنجان.

نقطع رؤس الفلفل.

نشق الفلفل الحار.

نغسل الباذنجان جيدا.

نشق الباذنجان نصفين.

نضع طاسة على النار وبها زيت غزير.

نحمر الباذنجان والفلفل.

نضعهم في علبه محكمه الغلق.

نحضر بولة ونضع الثوم، الجزر.

نضيف التوابل الكمون، الملح، الهريسة،

نضيف عصير الليمون، الخل، الكسبرة الناشفة.

نقلبهم جيدا.

نخشي الباذنجان والفلفل.

نرصهم في علبة محكمه الغلق.

نتركهم في الثلاجة حين الأستخدام.

طريقة عمل مخلل الباذنجان من فوائد الباذنجان النئ أنه يحتوي على الألياف والمعادن والفيتامينات B6، C، K، A والحديد والبوتاسيوم ومضادات للأكسدة وحمض الفوليك ومن فوائده أيضا أنه يحارب الأورام السرطانية ويساعد على فقدان الوزن بشكل ملحوظ يتحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم وهي من الأكلات الشعبية المصرية التي تتواجد على كل الموائد ويتم تحضرها بطرق كثيرة مختلفة منها بالشاميل ،العادية، اللحمة المفروم، بالطاطس، تشتهر مطاعم الفول والفلافل بتقديمها وبتقديم أنواع أخري من الباذنجان منها المخلل المسلوق، المخلل المقلي، بالخل والثوم، المسلوق، بابا غنوج، المقلي. طريقة عمل مخلل الباذنجان المختلفة طريقة عمل مخلل الباذنجان المختلفة السلطات تتفن في تحضيرها كل سيدة وتضع توابلها الخاصة لتعطي مذاق رائع وخاص بها ويعشق الجميع تناولها بجانب الطعام كنوع من المقبلات الشهية الباذنجان من أسهل الوصفات في التحضير وأسرعها في التقديم. طريقة عمل مخلل الباذنجان المسلوق

المكونات كيلو باذنجان عروس أسود.

كيلو باذنجان عروس أبيض.

خمس ملاعق ثوم كبيرة.

فلفل أصفر رومي.

فلفل أحمر رومي.

فلفل أخضر رومي.

فلفل أخضر حار.

فلفل أحمر حار.

ملعقة كبيرة هريسة شطة ( أختياري ).

ملعقة صغيرة كمون مطحون.

ملعقتان صغيرة ملح.

ملعقتان كبيرة خل أبيض.

ربع كوب عصير ليمون. طريقة التحضير نقطع رؤس الباذنجان.

نضع حلة على النار بها كمية مناسبة من الماء.

نضيف الملح.

نضيف الباذنجان.

نتركه على النار حتي النضج. طريقة تحضير الحشوة نقطع الفلفل الرومي ( أحمر، أصفر، أخضر ).

نقطع الفلفل الحار ( أخضر، أحمر ).

نحضر بولة ونخلط الثوم، والفلفل.

نضيف التوابل الملح، الكمون، هريسة الشطة.

نضيف الخل، عصير الليمون.

نخلطهم جميعا.

نحضر وعاء محكم الغلق أو علبة محكمة الغلق.

نشق الباذنجان نصفين.

نضع الحشوة.

يرص في العلبة.

ويكرر ما سبق.

حتي الانتهاء من التخليل.

يصب في من محلول السليق.

يضاف إليه جزء من التتبيلة.

يقلب جيدا، ثم يصب على الباذنجان المخلل.

ويغلق بغطاء محكم .

يترك في الثلاجة. طريقة عمل مخلل الباذنجان المقلي طريقة عمل مخلل الباذنجان المقلي المكونات كيلو باذنجان عروس وسط أسود.

فلفل حامي.

ثلاث ملاعق ثوم كبيرة.

جزر مبشورة.

ملعقان صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة كسبرة ناشفة.

ملعقة كبيرة هريسة شطة.

ملعقة كبيرة خل.

ثلاث حبات ليمون كبيرة.

زيت للقلي. طريقة التحضير نقطع رؤس الباذنجان.

نقطع رؤس الفلفل.

نشق الفلفل الحار.

نغسل الباذنجان جيدا.

نشق الباذنجان نصفين.

نضع طاسة على النار وبها زيت غزير.

نحمر الباذنجان والفلفل.

نضعهم في علبه محكمه الغلق.

نحضر بولة ونضع الثوم، الجزر.

نضيف التوابل الكمون، الملح، الهريسة،

نضيف عصير الليمون، الخل، الكسبرة الناشفة.

نقلبهم جيدا.

نخشي الباذنجان والفلفل.

نرصهم في علبة محكمه الغلق.

نتركهم في الثلاجة حين الأستخدام.

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