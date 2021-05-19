طريقة صبغ الشعر بالحنة للتخلص من شيب الشعر المبكر والشعر الابيض نهائيا

مشكلة شيب الشعر من أكبر المشاكل التي تواجه فئة كبيرة من الأشخاص سواء كانوا من الرجال أو النساء، وهي تعد من المشكلات الكبيرة نظرا لأن يصعب التخلص منها بشكل نهائي، وغير ذلك أنها تؤثر علي المظهر العام بالنسبة لأي شخص حيث أنها تدل علي الشيخوخة أو التقدم في السن علي الرغم من أن يكون هذا الشخص في مرحلة الشباب، لذلك يريد الكل القضاء علي مشكلة شيب الشعر للأبد وعدم ظهوره مرة أخري، وأحيانا قد يظهر الشعر الأبيض نتيجة عوامل كثيرة منها عامل الوراثة. علاج الشيب بالحنة علاج الشيب بالحنة المكونات كمية مناسبة من مسحوق الحناء واللون حسب الرغبة.

كوبان من الشاي الأسود ويفضل أن يكون منقوع.

ملعقتان كبيرتان من خل التفاح.

ملعقتان كبيرتان من القرفة المطحونة.

أربع ملاعق كبيرة من الزيت.

فوطة قطنية.

قبعة للشعر تكون بلاستيكية. طريقة التحضير نحضر إناء أو طبق ونضع في هذا الإناء كمية الحناء والكمية علي حسب طول الشعر، ثم نضع القرفة المطحونة ونضيف خل التفاح وبعد ذلك نضع الشاي الأسود المنقوع ولكن بشكل تدريجي، مع التقليب المستمر باستخدام ملعقة حتي نحصل علي خليط متجانس.

نقوم بوضع غطاء بلاستيك علي هذا الطبق أو الإناء، ونغلقه جيدا ونتركه حوالي 12 ساعة.

بعد هذه الفترة يتم تقسيم الشعر باستخدام مشط، ونقوم بوضع فوطة قطنية علي الكتفين حتي لا تتأثر الملابس بخليط الحناء.

يتم وضع كمية بسيطة من الزيت علي الرأس لكي لا يوجد بها لون من خليط الحناء بعد الصبغ.

وبعد ذلك نضع الحناء علي الشعر ثم يتم تغطية الشعر بقبعة بلاستيكية، ونترك الحناء علي الشعر لمدة ربع ساعة تقريبا.

يتم غسل الشعر جيدا بالماء الفاتر فقط وبعد ذلك يتم غسله بالماء والشامبو. طريقة التحضير الوسوم

مشكلة شيب الشعر من أكبر المشاكل التي تواجه فئة كبيرة من الأشخاص سواء كانوا من الرجال أو النساء، وهي تعد من المشكلات الكبيرة نظرا لأن يصعب التخلص منها بشكل نهائي، وغير ذلك أنها تؤثر علي المظهر العام بالنسبة لأي شخص حيث أنها تدل علي الشيخوخة أو التقدم في السن علي الرغم من أن يكون هذا الشخص في مرحلة الشباب، لذلك يريد الكل القضاء علي مشكلة شيب الشعر للأبد وعدم ظهوره مرة أخري، وأحيانا قد يظهر الشعر الأبيض نتيجة عوامل كثيرة منها عامل الوراثة. علاج الشيب بالحنة علاج الشيب بالحنة المكونات كمية مناسبة من مسحوق الحناء واللون حسب الرغبة.

كوبان من الشاي الأسود ويفضل أن يكون منقوع.

ملعقتان كبيرتان من خل التفاح.

ملعقتان كبيرتان من القرفة المطحونة.

أربع ملاعق كبيرة من الزيت.

فوطة قطنية.

قبعة للشعر تكون بلاستيكية. طريقة التحضير نحضر إناء أو طبق ونضع في هذا الإناء كمية الحناء والكمية علي حسب طول الشعر، ثم نضع القرفة المطحونة ونضيف خل التفاح وبعد ذلك نضع الشاي الأسود المنقوع ولكن بشكل تدريجي، مع التقليب المستمر باستخدام ملعقة حتي نحصل علي خليط متجانس.

نقوم بوضع غطاء بلاستيك علي هذا الطبق أو الإناء، ونغلقه جيدا ونتركه حوالي 12 ساعة.

بعد هذه الفترة يتم تقسيم الشعر باستخدام مشط، ونقوم بوضع فوطة قطنية علي الكتفين حتي لا تتأثر الملابس بخليط الحناء.

يتم وضع كمية بسيطة من الزيت علي الرأس لكي لا يوجد بها لون من خليط الحناء بعد الصبغ.

وبعد ذلك نضع الحناء علي الشعر ثم يتم تغطية الشعر بقبعة بلاستيكية، ونترك الحناء علي الشعر لمدة ربع ساعة تقريبا.

يتم غسل الشعر جيدا بالماء الفاتر فقط وبعد ذلك يتم غسله بالماء والشامبو. طريقة التحضير

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