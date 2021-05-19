وفري فلوسك واصنعي بنفسك روج شفايف احمر بمكونات طبيعية في المنزل بدون تكاليف

يعد الروج نوع من أنواع مستحضرات التجميل التي لا يمكن لأي فتاة أن تستغني عنه، حيث أن الروج عند إضافته للشفاه يعطي جمالا مميزا ويزيد من جمال مظهر أي فتاة، فقد يمكن لأي إمرأة أو فتاة أن تستغني عن أي شئ من مستحضرات التجميل إلا الروج، فهو من الأشياء الأساسية التي تضعها الفتاة عند الخروج إلي أي مكان فقد يجعلها تشعر بالثقة في نفسها، ويكون للروج ألوان كثيرة ومتعددة وليس كل الألوان تكون مناسبة لأي بشرة، فقد توجد ألوان من الروج لا تناسب البشرة السمراء والعكس، وتوجد أنواع معينة من الروج تكون سيئة لأنها تعمل علي تقشير الشفاه وأحيانا قد يحدث تشققات في الشفاه ولا يدوم تأثيره لفترة طويلة علي الشفاه. طريقة عمل روج أحمر طبيعي طريقة عمل روج أحمر طبيعي المكونات : ملعقة واحدة صغيرة من شمع العسل.

ملعقة واحدة كبيرة من زبدة الشيا.

قطرات من زيت فيتامين ه.

ملعقة واحدة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقتان كبيرتان من زيت النعناع.

ملعقة واحدة صغيرة من دم الغزال، وممكن أن نضيف لون أحمر صحي طبيعي المخصص للطعام. طريقة التحضير نحضر وعاء كبير حيث نخلط زبدة الشيا وزيت اللوز الحلو، ونضيف شمع العسل وفيتامين ه وزيت النعناع ثم نضع دم الغزال أو لون أحمر طبيعي الذي يضاف إلي الطعام، أو من الممكن أن نضيف بدلا من دم الغزال أو اللون الأحمر الطبيعي نضيف صبغة وتكون باللون الأحمر.

ونقوم بخلط كل هذه المكونات التي تم ذكرها مع بعضها البعض جيدا.

وبعد ذلك نحضر إناء وبه كمية من الماء ونضعه علي النار، وعند غليان الماء يتم وضع الوعاء الذي يوجد به خليط المكونات علي بخار الماء التي يتم غليانها، وتسمي هذه الطريقة بإسم حمام مائي ساخن وهذا يحدث لكي يتم ذوبان زبدة الشيا مع جميع المكونات.

وبعد تجانس كل المكونات مع بعضها ينتج في النهاية روج أحمر طبيعي، ويتم وضعه علي الشفاه ويدوم تأثيره لفترة طويلة من الوقت. طريقة التحضير الوسوم

يعد الروج نوع من أنواع مستحضرات التجميل التي لا يمكن لأي فتاة أن تستغني عنه، حيث أن الروج عند إضافته للشفاه يعطي جمالا مميزا ويزيد من جمال مظهر أي فتاة، فقد يمكن لأي إمرأة أو فتاة أن تستغني عن أي شئ من مستحضرات التجميل إلا الروج، فهو من الأشياء الأساسية التي تضعها الفتاة عند الخروج إلي أي مكان فقد يجعلها تشعر بالثقة في نفسها، ويكون للروج ألوان كثيرة ومتعددة وليس كل الألوان تكون مناسبة لأي بشرة، فقد توجد ألوان من الروج لا تناسب البشرة السمراء والعكس، وتوجد أنواع معينة من الروج تكون سيئة لأنها تعمل علي تقشير الشفاه وأحيانا قد يحدث تشققات في الشفاه ولا يدوم تأثيره لفترة طويلة علي الشفاه. طريقة عمل روج أحمر طبيعي طريقة عمل روج أحمر طبيعي المكونات : ملعقة واحدة صغيرة من شمع العسل.

ملعقة واحدة كبيرة من زبدة الشيا.

قطرات من زيت فيتامين ه.

ملعقة واحدة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقتان كبيرتان من زيت النعناع.

ملعقة واحدة صغيرة من دم الغزال، وممكن أن نضيف لون أحمر صحي طبيعي المخصص للطعام. طريقة التحضير نحضر وعاء كبير حيث نخلط زبدة الشيا وزيت اللوز الحلو، ونضيف شمع العسل وفيتامين ه وزيت النعناع ثم نضع دم الغزال أو لون أحمر طبيعي الذي يضاف إلي الطعام، أو من الممكن أن نضيف بدلا من دم الغزال أو اللون الأحمر الطبيعي نضيف صبغة وتكون باللون الأحمر.

ونقوم بخلط كل هذه المكونات التي تم ذكرها مع بعضها البعض جيدا.

وبعد ذلك نحضر إناء وبه كمية من الماء ونضعه علي النار، وعند غليان الماء يتم وضع الوعاء الذي يوجد به خليط المكونات علي بخار الماء التي يتم غليانها، وتسمي هذه الطريقة بإسم حمام مائي ساخن وهذا يحدث لكي يتم ذوبان زبدة الشيا مع جميع المكونات.

وبعد تجانس كل المكونات مع بعضها ينتج في النهاية روج أحمر طبيعي، ويتم وضعه علي الشفاه ويدوم تأثيره لفترة طويلة من الوقت. طريقة التحضير

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