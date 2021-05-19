بطريقة مقرمشة ولذيذة ألذ عمل بسكويت ال10 دقائق بمكونات سهلة وسريعة بسكويت العشر دقائق

يعد البسكويت أكثر أنواع الحلويات التي يحبها كل الناس وصغار السن خاصة، فقد يكون البسكويت مناسب لوجبة الإفطار بجانب كوب من الشاي أو الحليب، ومن الممكن أن نضيف إلي هذا البسكويت نكهات مختلفة مثل الكاكاو، حيث يمكن تحضيره بكل سهولة وفي خلال دقائق. طريقة عمل بسكويت العشر دقائق السريع طريقة عمل بسكويت العشر دقائق السريع المكونات : كوب واحد من الدقيق.

ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق الكاسترد.

أربع ملاعق كبيرة من مسحوق النشا.

كوب واحد ونصف من الزبدة الذائبة.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا البودر أو السائلة.

خمس ملاعق كبيرة من السكر البودر.

ملعقتان صغيرتان من البيكينج بودر. طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق يتم تحضير الخلاط الكهربائي ونضع به كمية الزبدة الذائبة أو الطرية، ونضع أربع ملاعق كبيرة من السكر البودر ونقوم بخلطهم جدا حتي نحصل علي قوام كريمي، ثم نضيف إلي هذا القوام نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

نحضر طبق عميق ونضع به الدقيق والكاسترد والنشا، ثم نضيف البيكينج بودر ونقوم بخلطهم.

ثم نضيف خليط الزبدة والسكر إلي خليط الدقيق، ونقوم بعجنهم لمدة سبع دقائق حتي تصبح العجينة متماسكة وطرية حتي لا تلتصق باليد.

نقوم بوضع هذه العجينة في كيس حلواني ونضعه في الثلاجة، ونتركه لمدة نصف ساعة تقريبا حتي تتماسك جيدا.

يتم تشغيل الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية.

نقوم بتجهيز الصينية ويتم دهنها بكمية قليلة من السمنة، ثم يتم الضغط علي الكيس ونضع عجينة اليسكويت التي تم تشكيلها في الصينية.

وبعد ذلك نضع هذه الصينية داخل الفرن ونتركها لمدة عشر دقائق، حتي يكون لونها ذهبي غامق وبعد أن يتم إخراجها من الفرن نقوم بوضع رشة من السكر البودر علي البسكويت وبعد ذلك يتم تقديمه. طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق الوسوم

يعد البسكويت أكثر أنواع الحلويات التي يحبها كل الناس وصغار السن خاصة، فقد يكون البسكويت مناسب لوجبة الإفطار بجانب كوب من الشاي أو الحليب، ومن الممكن أن نضيف إلي هذا البسكويت نكهات مختلفة مثل الكاكاو، حيث يمكن تحضيره بكل سهولة وفي خلال دقائق. طريقة عمل بسكويت العشر دقائق السريع طريقة عمل بسكويت العشر دقائق السريع المكونات : كوب واحد من الدقيق.

ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق الكاسترد.

أربع ملاعق كبيرة من مسحوق النشا.

كوب واحد ونصف من الزبدة الذائبة.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا البودر أو السائلة.

خمس ملاعق كبيرة من السكر البودر.

ملعقتان صغيرتان من البيكينج بودر. طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق يتم تحضير الخلاط الكهربائي ونضع به كمية الزبدة الذائبة أو الطرية، ونضع أربع ملاعق كبيرة من السكر البودر ونقوم بخلطهم جدا حتي نحصل علي قوام كريمي، ثم نضيف إلي هذا القوام نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

نحضر طبق عميق ونضع به الدقيق والكاسترد والنشا، ثم نضيف البيكينج بودر ونقوم بخلطهم.

ثم نضيف خليط الزبدة والسكر إلي خليط الدقيق، ونقوم بعجنهم لمدة سبع دقائق حتي تصبح العجينة متماسكة وطرية حتي لا تلتصق باليد.

نقوم بوضع هذه العجينة في كيس حلواني ونضعه في الثلاجة، ونتركه لمدة نصف ساعة تقريبا حتي تتماسك جيدا.

يتم تشغيل الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية.

نقوم بتجهيز الصينية ويتم دهنها بكمية قليلة من السمنة، ثم يتم الضغط علي الكيس ونضع عجينة اليسكويت التي تم تشكيلها في الصينية.

وبعد ذلك نضع هذه الصينية داخل الفرن ونتركها لمدة عشر دقائق، حتي يكون لونها ذهبي غامق وبعد أن يتم إخراجها من الفرن نقوم بوضع رشة من السكر البودر علي البسكويت وبعد ذلك يتم تقديمه. طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق

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