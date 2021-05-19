طريقة صحية لقلي البطاطس بدون ما تشرب زيت بطعم محمر ومقرمش مثل المطاعم بالظبط

أغلبية الناس يعانون من مشكلة زيادة نسبة الكوليسترول في الدم وهذه المشكلة تنتج من تناول الاكلات التي تحتوي علي كميات كبيرة من الزيت، لذلك يقومون بالابتعاد وتجنب كل هذه المأكولات لأنها من أخطر الاكلات التي تضر صحة الإنسان، ومن هذه الاكلات الباذنجان المقلي والقرنبيط والبطاطس المقلية وغيرها الكثير، لكن لكل وجبة من هذه الوجبات يكون لها عدة طرق لتكون مقلية بدون أن تشرب زيت، مثل البطاطس فمن الممكن أن يتم قليه من خلال وضع في الفرن أو ممكن أم تكون بطاطس مهروسة أو مشوية وغيرها. طريقة قلي البطاطس بدون ما تشرب زيت طريقة قلي البطاطس بدون ما تشرب زيت المكونات : ربع كيلو من البطاطس.

أربع أكواب من الماء المغلي.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون أو الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة ونصف من الزعتر.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة صغيرة الملح الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من دقيق النشا. طريقة التحضير يتم تقشير البطاطس وغسلها جيدا بالماء، ونقوم بتقطيعها علي شكل أصابع كبيرة الحجم أو حسب رغبة الأشخاص.

نحضر وعاء ونضع به أربع أكواب من الماء المغلي ثم نضع أصابع البطاطس، في الماء ونتركها لمدة ثلاث دقائق تقريبا.

وبعد ذلك يتم تصفية البطاطس من الماء بشكل جيد، ونتركه حوالي نصف ساعة أو أكتر حتي يجف تماما من الماء.

ثم نقوم بتجهيز التتبيلة التي يتم وضع البطاطس بها وهي، نخلط في طبق دقيق النشا والملح والزعتر والثوم البودر وزيت الزيتون أو الزيت النباتي، ونقوم بخلطهم جيدا حتي يمتزجوا مع بعضهم.

وبعد ذلك نقوم بوضع أصابع البطاطس في خليط النشا حتى تتشربها، ثم نحضر صينية ويتم وضع أصابع البطاطس المتبلة في هذه الصينية.

يتم إدخال الصينية في الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية، ونتركها داخل الفرن لمدة خمسة وعشرون دقيقة، حتي يكون لونها ذهبي غامق أو تصل لدرجة الاحمرار ويتم تقديمها مباشرة. طريقة التحضير الوسوم

أغلبية الناس يعانون من مشكلة زيادة نسبة الكوليسترول في الدم وهذه المشكلة تنتج من تناول الاكلات التي تحتوي علي كميات كبيرة من الزيت، لذلك يقومون بالابتعاد وتجنب كل هذه المأكولات لأنها من أخطر الاكلات التي تضر صحة الإنسان، ومن هذه الاكلات الباذنجان المقلي والقرنبيط والبطاطس المقلية وغيرها الكثير، لكن لكل وجبة من هذه الوجبات يكون لها عدة طرق لتكون مقلية بدون أن تشرب زيت، مثل البطاطس فمن الممكن أن يتم قليه من خلال وضع في الفرن أو ممكن أم تكون بطاطس مهروسة أو مشوية وغيرها. طريقة قلي البطاطس بدون ما تشرب زيت طريقة قلي البطاطس بدون ما تشرب زيت المكونات : ربع كيلو من البطاطس.

أربع أكواب من الماء المغلي.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون أو الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة ونصف من الزعتر.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة صغيرة الملح الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من دقيق النشا. طريقة التحضير يتم تقشير البطاطس وغسلها جيدا بالماء، ونقوم بتقطيعها علي شكل أصابع كبيرة الحجم أو حسب رغبة الأشخاص.

نحضر وعاء ونضع به أربع أكواب من الماء المغلي ثم نضع أصابع البطاطس، في الماء ونتركها لمدة ثلاث دقائق تقريبا.

وبعد ذلك يتم تصفية البطاطس من الماء بشكل جيد، ونتركه حوالي نصف ساعة أو أكتر حتي يجف تماما من الماء.

ثم نقوم بتجهيز التتبيلة التي يتم وضع البطاطس بها وهي، نخلط في طبق دقيق النشا والملح والزعتر والثوم البودر وزيت الزيتون أو الزيت النباتي، ونقوم بخلطهم جيدا حتي يمتزجوا مع بعضهم.

وبعد ذلك نقوم بوضع أصابع البطاطس في خليط النشا حتى تتشربها، ثم نحضر صينية ويتم وضع أصابع البطاطس المتبلة في هذه الصينية.

يتم إدخال الصينية في الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية، ونتركها داخل الفرن لمدة خمسة وعشرون دقيقة، حتي يكون لونها ذهبي غامق أو تصل لدرجة الاحمرار ويتم تقديمها مباشرة. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة صحية لقلي البطاطس بدون ما تشرب زيت بطعم محمر ومقرمش مثل المطاعم بالظبط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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