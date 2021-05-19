حمية غذائية للتخلص من البطن البارزة بعد الولادة القيصرية

حمية غذائية للتخلص من البطن، بواسطة القيام ببعض الخطوات من الممكن القضاء على البطن البارزة الناتجة عن الحمل والولادة القيصري والإجهاض، بروز البطن بعض الولادة قد يعطي المرأة مظهر سيء ويسبب لها الإزعاج، فقد تريد جميع النساء الإطالة بمظهر أنيق وخاصة بعد الولادة، فمن خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكي كيفية التخلص من البطن البارزة بعد الولادة فتابعونا.

طرق التخلص من البطن البارزة مع حمية غذائية

قد تجد العديد من النساء صعوبة في إزالة البطن الناتجة عن عملية الولادة القيصرية والرجوع إلى وزنهن قبل الحمل، وهناك بعض الطرق التي ستساعدكِ على التخلص من تلك البطن، ولكن لابد من الانتظار من اسبوعين إلى أربعة أسابيع للقيام بتلك الطرق، واليكِ هذه الطرق:

تدليك البطن: تعد من الخطوات المهمة التي يتغاضى عنها الكثير من النساء، فالتدليك له قدر كبير من الوظائف في إزالة الدهون، يوصى بإضافة زيوت عند التدليك مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت اللوز، وتدليك البطن بشكل يومي.

اتباع حمية غذائية : تحتاجين إلى إتباع نظام غذائي صحي وتجنب الأطعمة الدهنية التي تسبب زيادة الوزن، أثناء الرضاعة يجب أن لا تأكل الأم أكثر من 1800 إلى 2000 سعرة حرارية في اليوم تكفي لتوفير الحليب للرضيع، يجب أن تأكل الخضار والفواكه والحبوب الكاملة، لأنها غنية بالمعادن والفيتامينات المهمة في الجسم، كما أنها تحتوي على مغذيات تمنحك الاحساس بالشبع.

الرضاعة الطبيعية: تساعد الرضاعة الطبيعية أيضًا على التخلص من السعرات الحرارية الزائدة والحد من الوزن الزائد، ويجب على النساء القيام بالرضاعة الطبيعية بشكل مستمر لفترة لا تقل عن ستة أشهر للمساعدة في فقدان الدهون.

ممارسة التمارين: بالإضافة إلى النظام الغذائي القوي، يلزم ممارسة الرياضة، ولكن يجب اختيار تمرين بسيط يناسب هذا المستوى، المشي من الطرق السهلة للمساعدة على إنقاص الوزن وزيادة التمثيل الغذائي، لذلك يجب على المرأة القيام بذلك ثلاث مرات في الأسبوع، إذا كان الطفل يمثل عقبة بالنسبة لكِ، فيمكنكِ وضعه في عربة الأطفال وأخذه معك، أما بالنسبة لتمارين البطن، فلا يمكن إجراؤها خلال الشهر الأول من الولادة حتى يلتئم الجرح.

هل يرجع الجسم إلى طبيعته بعد الولادة وما الوقت الذي يحتاجه لذلك؟

يستغرق رجوع الجسم إلى طبيعته الكثير من الوقت، لأنه يمر بتغيرات كبيرة أثناء الحمل، يحتاج الرحم من 6 إلى 8 أسابيع للرجوع إلى الحجم الطبيعي الذي كان عليه قبل الحمل،

بالإضافة إلى ذلك، فإن احتباس السوائل يستغرق وقتًا حتى تتمكن المرأة من التخلص منه، ويؤدي ذلك إلى إصابة بعض النساء بتورم الكاحلين والوجه وأجزاء أخرى من الجسم.

هذا بجانب بعض العوامل الاخري التي لها دور في ذلك، مثل معدل الحرق في الجسم، والسلوك الذي تتبعه المرأة بعد الولادة