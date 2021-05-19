مثل المصانع أسهل طريقة عمل الحلاوة الطحينية البيتي بالمقادير خطوة بخطوة

تعد الحلاوة الطحينية نوع من أنواع الحلويات التي يفضل تناولها جميع الناس بلا استثناء وبالتحديد الأطفال، حيث أن تكون الحلاوة الطحينية مشهورة ومعروفة في بلاد كثيرة ومنها بلاد الشام، ولكن لكل بلد طريقة خاصة في عمل الحلاوة الطحينية فمنها تكون محشية أو تكون بالشوكولاتة أو يمكن أن نضيف إليها أنواع معينة من المكسرات.

فقد تعتبر الحلاوة الطحينية التي تكون بالمكسرات من أكثر الأنواع التي يحبها كل الناس، وغير ذلك أن يكون لها فوائد كثيرة من ضمنها أن تمد جسم الإنسان بالطاقة وتعمل علي قوة العضلات ولكن من أهم فوائدها أنها تعالج الإمساك، فمن السهل جدا عمل الحلاوة الطحينية في المنزل زي المحلات والمطاعم واحلي.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية في المنزل

المكونات:-

كوب واحد كبير من الطحينة. كوب واحد كبير من الحليب البودر. كوب واحد كبير من السكر البودر. نصف كوب من المكسرات وهي تكون حسب الرغبة.

نحضر إناء كبير ونقوم بوضع كوب من الطحينة وكوب من السكر البودر وكوب من الحليب البودر، ويتم مزجهم مع بعض بشكل جيد باستخدام الملعقة حتي يصبح هذا المزيج عجينة لينة وطرية ومتماسكة. من الممكن أن نضيف المكسرات في هذه العجينة ونقوم بعجنها لكن هذا علي حسب رغبة الأشخاص. نحضر صينية مجوفة ونضع بها قطعة من ورق الزبدة بشرط أن تكون أطراف الورق خارج هذه الصينية. يتم وضع هذه العجينة في الصينية المجوفة ونقوم بوضعها في الثلاجة، ونتركها حوالي ساعتين أو أكثر حتي تتماسك جيدا. وبعد ذلك يتم إخراج الصينية من الثلاجة ثم نقوم بقلبها علي طبق مسطح، ويتم إزالة ورق الزبدة وبهذه الطريقة يمكن عمل الذ حلاوة طحينية.

طريقة تحضير الحلاوة الطحينية