بتعاني من شعرك الخشن سر مكون تنعم وفرد الشعر الجاف وجعله ناعم حرير في 5 دقائق

يعاني العديد من النساء من شعر جاف ومجعد وتبحث على وصفات طبيعية خالية من مواد كيمائية تؤذي الشعر، لذا سوف نساعدك سيدتي ونعرفك على أشهر الوصفات منزلية من مكونات طبيعية، والنصائح التي تساعد على الاعتناء بشعرك وتنعيمه.

أن شعر المجعد نعمه في وجه نظر سيدات ونقمة في وجه نظر سيدات أخريات لذا سوف نعرفك وصفات تساعدك على تنعيم شعرك وهي ما يلي:

وصفة البيض

بسبب احتواء البيض على نسبة عالية من البروتين فهو يعتبر مرطب ممتاز للشعر إليك طريقة استخدامه فيما يلي:

في وعاء ضعي ملعقتين من كل من زيت زيتون ومايونيز وضعي بيضة واخلطي المزيج وضعية على شعرك لمدة 30 دقيقة واغسلي شعرك بماء بارد جيدا.

وصفة الأفوكادو

الأفوكادو من المكونات الطبيعية المفيدة جدا للشعر وتساعد على ترطيبه وتنعيمه إليك طريقة استخدامه فيما يلي:

ضعي في وعاء حبة أفوكادو مهروسة مع ملعقتين زبادي واخلطي حتى يتجانس وضعية على شعرك لمدة ساعة واشطفي شعرك جيدا واغسلي شعرك بعد الشطف بالشامبو خالي من السلفات.

وصفة زيت الأركان

يحتوي زيت الأركان على نسبة عالية جدا من الأحماض الدهنية الغير مشبعة التي تساعد بشكل كبير على علاج مشاكل الشعر من جفاف وتقصف وتنعيم الشعر إليك طريقة استخدامه فيما يلي:

تدفئة واستخدامه على الأطراف كحمام زيت ثم غسله.

ستعرفك سيدتي على بعض النصائح التي تساعدك على الحفاظ على شعرك صحي وهي ما يلي: