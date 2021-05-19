تعلمي صنع أٍهل طريقة لـ كيك البرتقال الاسفنجيه في المنزل

كيك البرتقال الاسفنجيه من أكثر الحلويات التي يحبها الكثير، الكبار قبل الصغار، ويتم عملها في المنزل بطريقة سهلة، ومكوناتها بسيطة متوفرة في كل بيت، ووقت التحضير بسيط وسريع، وسوف نتعرف على أسهل طريقة لتحضيرها، ليسهُل على أي شخص تحضيرها بهذه الطريقة، والمكونات التي سوف نذكُرها تكفي عدد 8 أفراد، مدة تحضيرها لا تتعدى 25 دقيقة فقط، وتُقدم مع صوص البرتقال اللذيذ ليُعطيها نكهة قوية، تابعي معنا المقال التالي. مكونات كيك البرتقال الاسفنجيه 3 كوب دقيق.

½ ملعقة طعام كبيرة بيكنج باودر.

⅕ ملعقة شاي صغيرة بيكربونات صودا.

2 كوب سكر.

¾ ملعقة شاي صغيرة ملح.

1 كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

4 حبات بيض.

1 ملعقة شاي صغيرة فانيليا.

بشر عدد 1 ليمونة.

بشر عدد 2 برتقالة.

½ كوب حليب.

½ كوب زبادي. مكونات صلصة البرتقال ½ كوب مربى برتقال.

عصير برتقال.

½ كوب زبادي.

ملعقة بشر برتقال. طريقة تحضير كيك البرتقال الاسفنجيه الشهي أول خطوة هي تسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة، وذلك قبل البدء في تحضير مكونات الكيك.

في وعاء عميق نضع المكونات الجافة من الدقيق والبيكنج باودر وبيكربونات الصودا وذرة الملح.في الخلاط الكهربائي نضع كلًا من السكر والزبدة ، ونقوم بالخفق لمدة خمس دقائق.

ونقوم بالخفق لمدة خمس دقائق. عندما نحصل على قوام كريمي نُضيف البيض، ونُعيد الخفق مرة أُخرى.

نُضيف للخليط الموجود بالخلاط بشر كلًا من البرتقال والليمون والفانيليا والزبادي.

في هذه الخطوة نضع المكونات الجافة إلى الخليط الموجود بالخلاط الكهربائي، ونخفق.

نقوم يتبطين قالب الكيك بالزبدة وقليل من الدقيق.

نضع خليط الكيك بالقالب، ثم نُدخله الفرن لمدة 25 دقيقة.

بعد مرور الوقت نُخرج القالب ونتركه يبرد، ثُم تُقطع الكيك وتُقدم مع الشاي في الفطار أو العشاء.

نضع صوص البرتقال على وجه الكيك عند التقديم.

يقدم بارداً وبالهناء والشفاء. مكونات كيك البرتقال الاسفنجيهمكونات صلصة البرتقالطريقة تحضير كيك البرتقال الاسفنجيه الشهي الوسوم

كيك البرتقال الاسفنجيه من أكثر الحلويات التي يحبها الكثير، الكبار قبل الصغار، ويتم عملها في المنزل بطريقة سهلة، ومكوناتها بسيطة متوفرة في كل بيت، ووقت التحضير بسيط وسريع، وسوف نتعرف على أسهل طريقة لتحضيرها، ليسهُل على أي شخص تحضيرها بهذه الطريقة، والمكونات التي سوف نذكُرها تكفي عدد 8 أفراد، مدة تحضيرها لا تتعدى 25 دقيقة فقط، وتُقدم مع صوص البرتقال اللذيذ ليُعطيها نكهة قوية، تابعي معنا المقال التالي. مكونات كيك البرتقال الاسفنجيه 3 كوب دقيق.

½ ملعقة طعام كبيرة بيكنج باودر.

⅕ ملعقة شاي صغيرة بيكربونات صودا.

2 كوب سكر.

¾ ملعقة شاي صغيرة ملح.

1 كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

4 حبات بيض.

1 ملعقة شاي صغيرة فانيليا.

بشر عدد 1 ليمونة.

بشر عدد 2 برتقالة.

½ كوب حليب.

½ كوب زبادي. مكونات صلصة البرتقال ½ كوب مربى برتقال.

عصير برتقال.

½ كوب زبادي.

ملعقة بشر برتقال. طريقة تحضير كيك البرتقال الاسفنجيه الشهي أول خطوة هي تسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة، وذلك قبل البدء في تحضير مكونات الكيك.

في وعاء عميق نضع المكونات الجافة من الدقيق والبيكنج باودر وبيكربونات الصودا وذرة الملح.في الخلاط الكهربائي نضع كلًا من السكر والزبدة ، ونقوم بالخفق لمدة خمس دقائق.

ونقوم بالخفق لمدة خمس دقائق. عندما نحصل على قوام كريمي نُضيف البيض، ونُعيد الخفق مرة أُخرى.

نُضيف للخليط الموجود بالخلاط بشر كلًا من البرتقال والليمون والفانيليا والزبادي.

في هذه الخطوة نضع المكونات الجافة إلى الخليط الموجود بالخلاط الكهربائي، ونخفق.

نقوم يتبطين قالب الكيك بالزبدة وقليل من الدقيق.

نضع خليط الكيك بالقالب، ثم نُدخله الفرن لمدة 25 دقيقة.

بعد مرور الوقت نُخرج القالب ونتركه يبرد، ثُم تُقطع الكيك وتُقدم مع الشاي في الفطار أو العشاء.

نضع صوص البرتقال على وجه الكيك عند التقديم.

يقدم بارداً وبالهناء والشفاء. مكونات كيك البرتقال الاسفنجيهمكونات صلصة البرتقالطريقة تحضير كيك البرتقال الاسفنجيه الشهي

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