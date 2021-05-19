كثرة التبول كل عشر دقائق الأسباب وطرق العلاج

يعاني الكثيرين من مشكلة كثرة التبول كل عشر دقائق مما يثير داخلهم الكثير من المخاوف، حيث ربما يعتبر كثرة التبول مؤشر عن وجود مشكلة صحية، ويستوجب هذا الأمر الحاجة للوقوف على أسبابه للتخلص منها خوفاً من تفاقم المشكلة الصحية، وربما لا يكون بسبب مشكلة صحية، حيث من الممكن أن يكون السبب هو تناول بعض الأدوية المدرة للبول، وسنتناول خلال مقالنا هذا الأسباب الممكنة لكثرة التبول والفحوصات اللازمة لكشف هذه الأسباب وكيفية التخلص منها.

أسباب كثرة التبول كل عشر دقائق

في أغلب الأحيان يرى الكثيرين أن كثرة التبول يكون نتيجة الإصابة بداء السكري، ولكن داء السكري ليس السبب الوحيد لهذه المشكلة، ومن أسباب كثرة التبول ما يلي:

السكري الكاذب: يتسبب داء السكري في عجز الجسم عن إفراز الهرمون الذي يعمل كمضاد لإدرار البول مما يتسبب في كثرة التبول بكميات كبيرة، حيث يتسبب السكري في تلف بعض أجزاء الدماغ المسئولة عن إفراز هذا الهرمون. داء السكري: يعمل على زيادة كمية البول نتيجة محاولة الجسم للتخلص من الجلوكوز عن طريق البول. تناول الأدوية المدرة للبول: تعمل هذه الأدوية على زيادة كمية البول وكثرة الرغبة في التبول، حيث تعمل هذه الأدوية على التخلص من الصوديوم والماء من الجسم. شرب الكثير من السوائل: مثلما يحدث عند تناول وجبة السحور في الصيام يلجأ الكثيرين لتناول كميات كبيرة من الماء، فيعمل الجسم على التخلص من الكميات الزائدة عن حاجته منها، الأمر الذي يتسبب في كثرة التبول كل عشر دقائق، وكذلك شرب الكثير من السوائل في أي وقت آخر. الإصابة بمتلازمة بارتر: تتسبب هذه المتلازمة في التخلص من كميات كبيرة من البوتاسيوم والصوديوم، وذلك نتيجة خلل تتسبب به في وظائف الكبد والكلى، الأمر الذي يعمل على زيادة كميات البول وكثرة التبول، وهذه المتلازمة وراثية. الحمل: يتسبب الحمل في زيادة الرغبة في التبول، وذلك نتيجة زيادة هرموني البروجيستيرون والحمل. الاعتلال العصبي السكري. تضخم البروستاتا. تناول كميات كبيرة من الكافيين: يعمل الكافيين كمدر للبول، مما يتسبب في زيادة كمية البول والرغبة في التبول، ولذلك ينصح بعدم الإفراط في تناول الكافيين. الشعور بالقلق التوتر. الإصابة بالتهاب المسالك البولية. الإصابة بالتهاب المثانة. من الممكن أن تتسبب الإصابة بالسكتة الدماغية أو بعض أنواع الأمراض العصبية في كثرة التبول.

الفحوصات اللازمة للتشخيص

يجب عمل تحليل للبول وكذلك قياس نسبة السكر في الدم، وينصح في حالة استمرار كثرة التبول بدون أسباب كتناول كميات كبيرة من السوائل أو الكافيين بزيارة طبيب مختص للوقوف على الأسباب والمساعدة في التخلص منها مبكراً.

علاج مشكلة كثرة التبول

هناك بعض الخطوات والسلوكيات التي من شأنها حل مشكلة كثرة التبول كل عشر دقائق أو التقليل منها وهي كالتالي: