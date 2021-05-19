نقدم لكم من خلال موقع ثقفني اليوم طبق من اشهي الأطباق وهو طريقة تحضير شوربة الفطر بالحليب ، تعتبر هذه الشوربة غنيه بالكثير من البروتين وتفيد جدا الذين يتبعون حمية غذائية معينة حيث أن عدد سعراتها الحرارية قليلة جدا ، وتعتبر شوربة الفطر بالحليب من أسهل الوصفات حيث أنها تستغرق نصف ساعة لاعدادها ، وتكفي لأربعة أشخاص أو خمسة ، وتعتبر من المقبلات التي تضيف رونق وجمال إلي المائدة عندما تقدم للضيوف ، ومن مكوناتها الأساسية الفطر ، البصل ، الدقيق ، الحليب ، كلها مكونات مهمة ومفيدة لجسم الإنسان ، ونقدم لكم من خلال مقالنا هذا المقادير وطريقة التحضير بالخطوات كما قدمنا من قبل كيفية عمل محشي الممبار بالخلطة .

مقادير تحضير شوربة الفطر بالحليب

كما قدمنا لكم من قبل مقادير مكونات و طريقة تحضير السمك المشوي في الفرن نقم لكم بيان مفصل بمقادير تحضير الشوربة كلاتي :

مقدار ربع كيلو من الفطر مقطع إلي شرائح رفيعة .

مقدار ربع كوب من البصل المفروم فرما ناعما .

عدد اثنين مرق دجاج .

مقدار ربع كوب من الزبدة .

مقدار ملعقة صغيرة من الملح .

عدد ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق .

مقدار ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة .

عدد ثلاث أكواب من الحليب.

وينصح باستخدام حليب طازج أو نوع موثوق من الحليب المعلب مع فحص تاريخ الإنتاج علي العبوة ومدة صلاحيتها.

طريقة التحضير

كما تعرفنا من قبل علي طريقة ومقادير تحضير الارز البخاري ، نقدم لكم في هذه الفقرة طريقة تحضير شوربة الفطر بالحليب بالخطوات التفصيلية كالتالي :

نقوم بوضع قدر علي النار ، نضع الفطر والبصل ومرق الدجاج .

نقوم بغلي القدر ونتركه علي النار لمدة عشرون دقيقة .

في قدر اخر علي نار متوسطة نقوم بإذابة الزبدة .

نقوم بإضافة الدقيق للزبدة والملح والبهارات .

نقوم بسكب الحليب تدريجيا .

نقوم بطهي المكونات مع بعضها ليصبح الخليط سميك مع التحريك المستمر .

نقوم بصب مزيج الفطر فوق القدر الثاني ونحركه جيدا .

بهذه الخطوات نكون قد قمنا بإعداد اشهي شوربة فطر بالحليب ، وتقدم الشوربة ساخنة ، وممكن أن تقدم شوربة الفطر بالحليب إلي جانب وجبة دجاج الاستربس الحار اللذيذة.