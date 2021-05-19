بدون عجن وبدون فرن طريقة البيتزا السائلة الذ واسرع بيتزا للعشا في دقائق

بدون عجن وبدون فرن طريقة البيتزا السائلة الذ واسرع بيتزا من أسهل الطرق لعمل البيتزا السريعه، حيث أنها لا تحتاج إلى عجن أو فرن، ويمكن صنع البيتزا السائلة بسهولة ثم خبزها في مقلاة علي البوتجاز بدون دخولها الفرن، ومن اليوم فصاعدًا، ستكون محترفًا في صنع البيتزا بكل انواعها، إذا كنت قد عانيت من متاعب صنع البيتزا من قبل، فلن تعرف أي مشقات أو تعب في صنع البيتزا من اليوم فصاعدًا لعمل البيتزا السائلة. بدون عجن وبدون فرن طريقة البيتزا السائلة الذ واسرع بيتزا العناصر المستخدمة في عمل البيتزا السائلة كوب ونصف من الطحين الأبيض المنخول.

ملعقة واحدة ممتلئة من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة ممتلئة من الخميرة الفورية.

ملعقة واحدة قليلة من السكر.

حوالي ما يقرب من ربع كوب واحد من زيت الذرة أو الزيتون.

بيضة واحدة.

3 ملعقة كبيرة من الحليب المجفف.

ما يقرب من كوب وربع ماء دافئ حسب الحاجة أكثر أو أقل.

قليل من الملح. حشوة البيتزا السائلة كوبان من الجبن المبشور.

كوبان من الهوت دوج المقطع.

كوب واحد من الزيتون بعد تقطيعه إلى شرائح رفيعة.

نقطع الفلفل الملون إلى حلقات.

ثلاث أكواب من عصير الطماطم الناضجة.

بصلة واحدة حجمها متوسط ونفرمها جيداً.

ملعقة واحدة ممتلئة من الريحان المجفف.

ملعقة واحدة من الزيت.

ملعقة واحدة قليلة من البيكنج بودر.

فلفل أسود وملح. خطوات عمل البيتزا السائلة بالخلاط اللذيذة البيتزا السائلة بالخطوات على النار في مقلاة، اقلي البصل، ثم أضيفي كوبين من معجون الطماطم، ثم استخدمي الخلاط لخلط خليط الطماطم بالتساوي.

على النار في مقلاة، اقلي البصل، ثم أضيفي كوبين من معجون الطماطم، ثم استخدمي الخلاط لخلط خليط الطماطم بالتساوي. نضعها على الموقد ونضيف الملح والكمون والفلفل.

في الخلاط الكهربائي، نمزج كل المكونات معًا، أو في طبق عميق، اخلطي جميع المكونات بالمضرب اليدوي.

أضيفي الدهن إلى المقلاة غير اللاصقة، ثم اسكبي نصف الكمية من العجين أو على حسب الصينية وحجمها.

نهدئ النار وإضافة الكاتشب والإضافات التي تفضلها حسب رغبتك.

غطيناها ووضعناها على نار هادئة لمدة عشرة دقائق، ثم تأكدنا من تحولها للون البني من الأسفل وذابت الجبن، ثم نضعها في طبق ويتم تقديمها. الوسوم

بدون عجن وبدون فرن طريقة البيتزا السائلة الذ واسرع بيتزا من أسهل الطرق لعمل البيتزا السريعه، حيث أنها لا تحتاج إلى عجن أو فرن، ويمكن صنع البيتزا السائلة بسهولة ثم خبزها في مقلاة علي البوتجاز بدون دخولها الفرن، ومن اليوم فصاعدًا، ستكون محترفًا في صنع البيتزا بكل انواعها، إذا كنت قد عانيت من متاعب صنع البيتزا من قبل، فلن تعرف أي مشقات أو تعب في صنع البيتزا من اليوم فصاعدًا لعمل البيتزا السائلة. بدون عجن وبدون فرن طريقة البيتزا السائلة الذ واسرع بيتزا العناصر المستخدمة في عمل البيتزا السائلة كوب ونصف من الطحين الأبيض المنخول.

ملعقة واحدة ممتلئة من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة ممتلئة من الخميرة الفورية.

ملعقة واحدة قليلة من السكر.

حوالي ما يقرب من ربع كوب واحد من زيت الذرة أو الزيتون.

بيضة واحدة.

3 ملعقة كبيرة من الحليب المجفف.

ما يقرب من كوب وربع ماء دافئ حسب الحاجة أكثر أو أقل.

قليل من الملح. حشوة البيتزا السائلة كوبان من الجبن المبشور.

كوبان من الهوت دوج المقطع.

كوب واحد من الزيتون بعد تقطيعه إلى شرائح رفيعة.

نقطع الفلفل الملون إلى حلقات.

ثلاث أكواب من عصير الطماطم الناضجة.

بصلة واحدة حجمها متوسط ونفرمها جيداً.

ملعقة واحدة ممتلئة من الريحان المجفف.

ملعقة واحدة من الزيت.

ملعقة واحدة قليلة من البيكنج بودر.

فلفل أسود وملح. خطوات عمل البيتزا السائلة بالخلاط اللذيذة البيتزا السائلة بالخطوات على النار في مقلاة، اقلي البصل، ثم أضيفي كوبين من معجون الطماطم، ثم استخدمي الخلاط لخلط خليط الطماطم بالتساوي.

على النار في مقلاة، اقلي البصل، ثم أضيفي كوبين من معجون الطماطم، ثم استخدمي الخلاط لخلط خليط الطماطم بالتساوي. نضعها على الموقد ونضيف الملح والكمون والفلفل.

في الخلاط الكهربائي، نمزج كل المكونات معًا، أو في طبق عميق، اخلطي جميع المكونات بالمضرب اليدوي.

أضيفي الدهن إلى المقلاة غير اللاصقة، ثم اسكبي نصف الكمية من العجين أو على حسب الصينية وحجمها.

نهدئ النار وإضافة الكاتشب والإضافات التي تفضلها حسب رغبتك.

غطيناها ووضعناها على نار هادئة لمدة عشرة دقائق، ثم تأكدنا من تحولها للون البني من الأسفل وذابت الجبن، ثم نضعها في طبق ويتم تقديمها.

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