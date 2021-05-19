كريم القهوة اسرع خلطة لتبييض الوجه والجسم بياض ملفت وازالة السواد نهائيا

كريم القهوة اسرع خلطة لتبييض الوجه والجسم أقوى تركيبة طبيعية يمكنها تبييض البشرة وتفتيحها وجعلها بشرة رائعة مثل بشرة الأطفال والقضاء على البقع الغامقة، ويمكن استخدامه أيضًا كمقشر عالي الجودة للبشرة، ويوحد لون البشرة ومقاومًا للشيخوخة؛ فوائد كريم القهوة على البشرة. كريم القهوة اسرع خلطة لتبييض الوجه والجسم مكونات الوصفة 3 ملعقة ممتلئة من البن أو القهوة

4 ملعقة ممتلئة من زيت الزيتون

2 ملاعق قليلة من زيت اللوز

كذلك ثلاث ملاعق ممتلئة من زيت جوز الهند

3 ملعقة قليلة من زبدة الكاكاو

5 نقط من فيتامين هـ خطوات التحضير: أضيفي 3 ملعقة ممتلئة من القهوة و4 ملعقة ممتلئة من زيت الزيتون واخلطيهم جيدًا حتى تحصلي على عجينة لزجة.

أثناء التقليب، قومي بإضافة ملعقتان صغيرتان من زيت اللوز، وخمسة قطرات من فيتامين هـ، عليهم ثلاثة ملعقة ممتلئة من زيت جوز الهند، 3 ملاعق صغيرة من زبدة الكاكاو.

مع الأخذ في الاعتبار تكرار هذه الصيغة مرتين في الأسبوع لتحقيق التأثير المطلوب، يرجى تطبيق هذا الكريم على بشرتك لمدة لا تقل عن 15 دقيقة. وصفة العسل والقهوة لتبييض وصفاء البشرة مكونات الوصفة ملعقة واحدة ممتلئة من القهوة.

معهم ملعقة واحدة كبيرة من العسل.

ملعقة واحدة ممتلئة من عصير الليمون. طريقة التحضير والاستخدام: تخلط جميع المكونات جيدًا للحصول على عجينة لزجة.

ضعي الخليط على بشرة نظيفة وقومي بعد ذلك بالتدليك لمدة دقيقتين.

بعد ذلك قومي بترك المزيج على بشرتك لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

ثم اغسلي الجلد بالماء الدافئ.

رطبي واغلق مسام الجلد بمكعب ثلج وستلاحظين فوائد كريم القهوة لتبييض البشرة. كريم القهوة لتبييض البشرة والبقع الداكنة مكونات الوصفة نصف ملعقة قليلة من القهوة بعد طحنها

2 ملاعق قليلة هلام الصبار

ربع ملعقة قليلة من زيت اللوز

نصف ملعقة قليلة من الجلسرين

ملعقة واحدة قليلة من ماء الزهر أو الورد طريقة التحضير والاستخدام: أول خطوة قومي بخلط البن أو القهوة مع ماء الزهر ويتم تقليبهم بشكل جيد، ثم بعد ذلك يضاف عليهم كمية زيت اللوز المناسبة وذلك مع التقليب المستمر، بعد ذلك، سوف نضيف جل الصبار ثم إضافة، قلبي ناعم جدا حتى يصبح مثل الكريم. الوسوم

كريم القهوة اسرع خلطة لتبييض الوجه والجسم أقوى تركيبة طبيعية يمكنها تبييض البشرة وتفتيحها وجعلها بشرة رائعة مثل بشرة الأطفال والقضاء على البقع الغامقة، ويمكن استخدامه أيضًا كمقشر عالي الجودة للبشرة، ويوحد لون البشرة ومقاومًا للشيخوخة؛ فوائد كريم القهوة على البشرة. كريم القهوة اسرع خلطة لتبييض الوجه والجسم مكونات الوصفة 3 ملعقة ممتلئة من البن أو القهوة

4 ملعقة ممتلئة من زيت الزيتون

2 ملاعق قليلة من زيت اللوز

كذلك ثلاث ملاعق ممتلئة من زيت جوز الهند

3 ملعقة قليلة من زبدة الكاكاو

5 نقط من فيتامين هـ خطوات التحضير: أضيفي 3 ملعقة ممتلئة من القهوة و4 ملعقة ممتلئة من زيت الزيتون واخلطيهم جيدًا حتى تحصلي على عجينة لزجة.

أثناء التقليب، قومي بإضافة ملعقتان صغيرتان من زيت اللوز، وخمسة قطرات من فيتامين هـ، عليهم ثلاثة ملعقة ممتلئة من زيت جوز الهند، 3 ملاعق صغيرة من زبدة الكاكاو.

مع الأخذ في الاعتبار تكرار هذه الصيغة مرتين في الأسبوع لتحقيق التأثير المطلوب، يرجى تطبيق هذا الكريم على بشرتك لمدة لا تقل عن 15 دقيقة. وصفة العسل والقهوة لتبييض وصفاء البشرة مكونات الوصفة ملعقة واحدة ممتلئة من القهوة.

معهم ملعقة واحدة كبيرة من العسل.

ملعقة واحدة ممتلئة من عصير الليمون. طريقة التحضير والاستخدام: تخلط جميع المكونات جيدًا للحصول على عجينة لزجة.

ضعي الخليط على بشرة نظيفة وقومي بعد ذلك بالتدليك لمدة دقيقتين.

بعد ذلك قومي بترك المزيج على بشرتك لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

ثم اغسلي الجلد بالماء الدافئ.

رطبي واغلق مسام الجلد بمكعب ثلج وستلاحظين فوائد كريم القهوة لتبييض البشرة. كريم القهوة لتبييض البشرة والبقع الداكنة مكونات الوصفة نصف ملعقة قليلة من القهوة بعد طحنها

2 ملاعق قليلة هلام الصبار

ربع ملعقة قليلة من زيت اللوز

نصف ملعقة قليلة من الجلسرين

ملعقة واحدة قليلة من ماء الزهر أو الورد طريقة التحضير والاستخدام: أول خطوة قومي بخلط البن أو القهوة مع ماء الزهر ويتم تقليبهم بشكل جيد، ثم بعد ذلك يضاف عليهم كمية زيت اللوز المناسبة وذلك مع التقليب المستمر، بعد ذلك، سوف نضيف جل الصبار ثم إضافة، قلبي ناعم جدا حتى يصبح مثل الكريم.

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