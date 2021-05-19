أسرار أشهى تشيز كيك بالزبادي والسكر البني بالخطوات في البيت

تشيز كيك بالزبادي والسكر البني ، هو الذي سوف نقوم بالحديث عنه الآن، كما أننا سنقوم لإيضاح كافة المقادير المتعلقة به بجانب طريقة التحضير، إذ أن تشيز كيك طريقة إعداده سلسة للغاية، وهو يحتاج لأن يدخل الفرن، كما أنه من الممكن أن يُقدم للضيوف والأسرة والأصدقاء والأبناء، فهو سلس للغاية في التحضير وله مذاق رائع.

إن التشيز كيك له مذاق رائع وشهي، يحبه كثيرًا الأطفال الصغار وكذلك الكبار، وفينا يلي طريقة التحضير:

مقادير تشيز كيك بالزبادي والسكر البني

لبن زبادي: 2 كوب

النشا: ملعقة كبيرة

بسكويت دايجستف: 2 كوب (مطحون)

السكر البني: 2 ملعقة كبيرة

جبن كريمي: علبتين

البيض: 3 حبات

سكر: كوب

الفانيليا: ملعقة صغيرة

عصير الليمون: 2 ملعقة كبيرة

ملح: ربع ملعقة صغيرة

الزبدة: 4 ملاعق كبيرة (مذابة)