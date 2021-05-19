أسرار أشهى تشيز كيك بالزبادي والسكر البني بالخطوات في البيت

تشيز كيك بالزبادي والسكر البني ، هو الذي سوف نقوم بالحديث عنه الآن، كما أننا سنقوم لإيضاح كافة المقادير المتعلقة به بجانب طريقة التحضير، إذ أن تشيز كيك طريقة إعداده سلسة للغاية، وهو يحتاج لأن يدخل الفرن، كما أنه من الممكن أن يُقدم للضيوف والأسرة والأصدقاء والأبناء، فهو سلس للغاية في التحضير وله مذاق رائع.تشيز كيك بالزبادي والسكر البني
إن التشيز كيك له مذاق رائع وشهي، يحبه كثيرًا الأطفال الصغار وكذلك الكبار، وفينا يلي طريقة التحضير:
مقادير تشيز كيك بالزبادي والسكر البني
- لبن زبادي: 2 كوب
- النشا: ملعقة كبيرة
- بسكويت دايجستف: 2 كوب (مطحون)
- السكر البني: 2 ملعقة كبيرة
- جبن كريمي: علبتين
- البيض: 3 حبات
- سكر: كوب
- الفانيليا: ملعقة صغيرة
- عصير الليمون: 2 ملعقة كبيرة
- ملح: ربع ملعقة صغيرة
- الزبدة: 4 ملاعق كبيرة (مذابة)
- أولًا قومي بمزج البسكوت الذي تم طحنه مع السكر البني ومن ثم قومي بإضافة الزبدة المذوبة إليه.
- ومن ثم قومي برص الخليط بصينية التشيز كيك.
- وبعد ذلك قومي بتسخين الفرن بدرجة حرارة 325 مئوية.
- أدخلي الصينية الفرن وانتظري حتى مرور 6 دقائق وبعد ذلك قومي بإزالتها من الفرن واتركيها جانباً لتبرد.
- قومي بخفق الجبن الكريمي بواسطة الخفاقة الكهربائية إلى أن يصير ناعماً وكريمياً.
- ومن ثم قومي بإضافة البيض بالتدريج مع الخفق إلى أن يتم تجانس المزيج.
- وبعد ذلك قومي بإضافة السكر وامزجي.
- ومن ثم قومي بإضافة الفانيليا واللبن الزبادي والملح وعصير الليمون والنشا مع التقليب إلى أن يتجانس المزيج.
- قومي بسكب المزيج أعلى قاعدة التشيز كيك التي تم تحضيرها بالسابق.
- ومن ثم أدخلي الصينية الفرن بدرجة حرارة 325 مئوية حتى مرور 40 – 50 دقيقة إلى أن تتماسك وبعد ذلك قومي بإخراجها واتركيها حتى تهدأ بدرجة حرارة الغرفة ومن ثم ضعيها بالثلاجة حتى مرور أربع ساعات قبل أن تقومي بتقديمها.
- في النهاية بمجرد أن تقومي بتقديمها قومي بتزيينها بواسطة الفواكه التي تُفضلينها وقطعيها وقدميها وهي باردة.
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تشيز كيك بالزبادي والسكر البني ، هو الذي سوف نقوم بالحديث عنه الآن، كما أننا سنقوم لإيضاح كافة المقادير المتعلقة به بجانب طريقة التحضير، إذ أن تشيز كيك طريقة إعداده سلسة للغاية، وهو يحتاج لأن يدخل الفرن، كما أنه من الممكن أن يُقدم للضيوف والأسرة والأصدقاء والأبناء، فهو سلس للغاية في التحضير وله مذاق رائع.تشيز كيك بالزبادي والسكر البني
إن التشيز كيك له مذاق رائع وشهي، يحبه كثيرًا الأطفال الصغار وكذلك الكبار، وفينا يلي طريقة التحضير:
مقادير تشيز كيك بالزبادي والسكر البني
- لبن زبادي: 2 كوب
- النشا: ملعقة كبيرة
- بسكويت دايجستف: 2 كوب (مطحون)
- السكر البني: 2 ملعقة كبيرة
- جبن كريمي: علبتين
- البيض: 3 حبات
- سكر: كوب
- الفانيليا: ملعقة صغيرة
- عصير الليمون: 2 ملعقة كبيرة
- ملح: ربع ملعقة صغيرة
- الزبدة: 4 ملاعق كبيرة (مذابة)
- أولًا قومي بمزج البسكوت الذي تم طحنه مع السكر البني ومن ثم قومي بإضافة الزبدة المذوبة إليه.
- ومن ثم قومي برص الخليط بصينية التشيز كيك.
- وبعد ذلك قومي بتسخين الفرن بدرجة حرارة 325 مئوية.
- أدخلي الصينية الفرن وانتظري حتى مرور 6 دقائق وبعد ذلك قومي بإزالتها من الفرن واتركيها جانباً لتبرد.
- قومي بخفق الجبن الكريمي بواسطة الخفاقة الكهربائية إلى أن يصير ناعماً وكريمياً.
- ومن ثم قومي بإضافة البيض بالتدريج مع الخفق إلى أن يتم تجانس المزيج.
- وبعد ذلك قومي بإضافة السكر وامزجي.
- ومن ثم قومي بإضافة الفانيليا واللبن الزبادي والملح وعصير الليمون والنشا مع التقليب إلى أن يتجانس المزيج.
- قومي بسكب المزيج أعلى قاعدة التشيز كيك التي تم تحضيرها بالسابق.
- ومن ثم أدخلي الصينية الفرن بدرجة حرارة 325 مئوية حتى مرور 40 – 50 دقيقة إلى أن تتماسك وبعد ذلك قومي بإخراجها واتركيها حتى تهدأ بدرجة حرارة الغرفة ومن ثم ضعيها بالثلاجة حتى مرور أربع ساعات قبل أن تقومي بتقديمها.
- في النهاية بمجرد أن تقومي بتقديمها قومي بتزيينها بواسطة الفواكه التي تُفضلينها وقطعيها وقدميها وهي باردة.
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