تعلمي طريقة تحضير عجينة السوفيليه بمكونات بسيطة في المنزل

عجينة السوفيليه من الأطباق التي لها شهرة كبيرة ويكون المكون الأساسي لها هو البيض، ويمكن أن يقدم كطبق مالح أيضاً، وهذا يتحدد تبعاً للحشوة الداخلية له، وهناك أنواع منه تقدم كعجينة مقرمشة مضاف لها بهارات وسجق وجبن وأيضاً فلفل، وهي تشتهر بأنها وجبة فطور في الصباح.

طريقة تحضير عجينة السوفيليه

بعد البحث الكثير نجد أنه يمكن تحضير عجينة السوفيليه من خلال اتباع الخطوات التالية :

مكونات عجينة السوفيليه

ملعقتان زبدة كبيرتان.

ملعقتان دقيق متعدد الاستخدامات كبيرتان.

نصف ملعقة ملح صغيرة.

رشة فلفل أسود.

كوب إلا ربع من الحليب.

عدد 4 حبات صفار البيض.

بياض حبتين من البيض.

ربع ملعقة كريم الترتار صغيرة.

في البداية نسخن الفرن على درجة حرارة ( 175 ) درجة.

ثم نحضر وعاء حجمه متوسطة ونضعه على النار المنخفضة لنذيب فيه الزبدة.

بعد ذلك نبدأ بإضافة المكونات التالية : الملح، الفلفل ونحركهم جيداً باستمرار لنحصل على خليط قوامه ناعم وبه فقاقيع على الوجه.

بعد ذلك نضيف الحليب مرة واحدة، ونكمل تقليب كافة المكونات ليغلي الخليط ويصبح ناعم، وقوامه سميك.

ثم نخلط كل من : صفار البيض، وخليط الزبدة والحليب ونحركهم معاً لتختلط كافة المكونات مع بعضها، ثم بعد ذلك نضع الخليط جانباً ليبرد.

بعد هذه الخطوة نخفق البيض وكريم الترتار في إناء كبير ليصبح قوامه كثيف وهش في نفس الوقت.

بعد ذلك نضيف كمية بسيطة من بياض البيض للصلصة ونقلب جميع المكونات لتصبح الصلصة خفيفة نسبياً، ثم بعدها نضيف الكمية المتبقية من بياض البيض بداخل الصلصة.

بعد ذلك نضع كمية الصلصة في عدد 4 أكواب مناسبة للسوفيليه.

وبعد ذلك نأخذ الأكواب ونضعها في فرن مسخن سابقاً لتنتفخ المكونات وتأخذ اللون الذهبي الفاتح، وحتى تصل لهذا الوضع تحتاج لمدة تتراوح مابين 20 دقيق : 25 دقيقة حتى تنضج.

وفي النهاية تقدم بشكل مباشر بعد خروجها من الفرن بألف هنا وشفا.

طريقة عجينة السوفيليه