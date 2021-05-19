منذ القدم كان الإنسان يتناول الخبر كوجبة رئيسية ومع معرفة الصيد وتناول اللحم مع الخبز أصبح الخبر باللحم أساس لحياة معظم الشعوب ، وتفنن العديد منهم في طرق لتقديم اللحم مع الخبز إلي أن وصلنا لصناعة العيش باللحم داخله وأطلق عليه الحواوشي ، و أصبح الحواوشي من أكثر الوجبات شهرة ، ويشتهر به الشعب المصري وخاصة مدينة الإسكندرية العريقة ، ومع ظهور علوم الغذاء وأنظمة الحمية الغذائية المتطورة مثل نظام الكيتو دايت أصبح لكل أكلة ما يوازيها في نظام الكيتو ، ومن خلال هذه الوجبات يستطيع الإنسان تناول ما يحب من طعام ولكن تبع حية غذائية معينة ، وفي مقالنا اليوم نستعرض لكم طريقة عمل حواوشي كيتو دايت بالمقادير والخطوات المفصلة لتتمكنوا من إعداده بالمنزل وتقديمه ضمن برنامج غذائي وحمية معتدلة ولسعرات حرارية معتدلة عليكم بتجنب بعض الأطعمة للحفاظ علي جسم صحي.

مقادير ومكونات طريقة عمل حواوشي كيتو دايت

كما تعرفنا من قبل علي مقادير مكونات وطريقة إعداد الريش المشوية بصوص الباربكيو ، نستعرض لكم بيان مكونات حواوشي كيتو دايت :

مقادير العجين : عدد ثلاث حبات بيض. عدد ثلاث قطع جبن كريمي. مقدار نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. مقدار نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

مقدار ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

عدد واحد حبة كبيرة من البصل المفروم.

مقدار ربع كيلو جرام من اللحم المفروم.

مقدار ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

مقدار ربع ملعقة صغيرة من القرفة المسحوقة.

مقدار ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

مقدار ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

مقدار ملعقة صغيرة من الكزبرة المجففة.

طريقة إعداد الوصفة

كما تعرفنا من قبل علي طريقة ومكونات تحضير فتة القرع ، نقدم لكم بالخطوات التفصيلية طريقة تحضير حواوشي كيتو كالآتي :

في وعاء مناسب نقوم بخلط الزيت مع البصل ونصف ملعقة ملح ونستمر في التقليب.

نقوم بإضافة اللحم المفروم للخليط ونقلبه جيداً.

نقوم بإضافة بهارات الفلفل الأسود والكمون والزنجبيل والقرفة والكزبرة الجافة لخليط اللحم مع استمرار الخلط.

يوضع الوعاء علي نار هادئة حتي ينضج اللحم.

في وعاءين صغيرين نقوم بفصل بياض البيض عن الصفار.

نقوم بخفق البياض جيداً حتي يصبح كريمي القوام.

نقوم بخلط الصفار والجبن ونصف ملعقة ملح والبيكنج بودر جيداً.

نقوم بإضافة خليط البياض لخليط الجبن والصفار تدريجياً مع التقليب بهدوء حتي تمتزج تماماً.

نضيف نصف كمية الخليط الخاص بالبيض في مقلاة علي نار هادئة.

قبل أن تنضج نقوم بوضع حشوة اللحم فوقها ونرفعه عن النار.

نقوم بوضع باقي نصف كمية خليط البيض في المقلاة وقبل أن تنضج ترفع عن النار وتوضع فوق حشوة اللحم من أعلي ويتم ضغطها.

يتم وضع الطبقات مجتمعه داخل الخبز ويوضع في المقلاة وتغطي علي نار هادئة.

ويتم تقليبه علي الجانبين حتي ينضج ويصبح لونه بني فاتح من الطرفين.

يقدم الحواوشي الكيتو ساخناً مع أطباق من اللبن الزبادي المنزلي.