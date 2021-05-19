تكات عمل كيك اليانسون الشهي بسهولة بطريقة مبتكرة في المنزل

كيك اليانسون من الكيكات التي تتميز بفوائدها الصحية للجسم هذا بجانب المذاق الشهي، والجدير بالذكر أن اليانسون من الأعشاب التي لها استخدامات كثيرة في المخبوزات بجانب المعجنات، والشيء المميز في كيك اليانسون أنها سهلة وسريعة التحضير. كيك اليانسون كيك اليانسون يتاح القيام بـ كيك اليانسون بخطوات بسيطة وبسيطة في المنزل كما يلي : كوبان ونصف دقيق منخول.

عدد أربع بيضات.

كوب سكر.

كوب إلا ربع زيت نباتي.

ملعقة بيكنج باودر كبيرة.

ملعقة كبيرة ينسون مغلي.

ملعقة صغيرة يانسون مطحون ناعم. طريقة تحضير كيك اليانسون نحضر وعاء ونضع فيه : الدقيق، البيكنج باودر، اليانسون المغلي في الماء ونخلطهم جيداً ونترك الخليط على جانب.

ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونخفق فيه البيض خمس دقائق.

بعد ذلك نضيف الزيت وماء اليانسون المغلي ونخفقهم جيداً، ثم نضع السكر ونخلط مرة أخرى.

ثم نضيف المكونات الجافة ونخفقها حتى يتجانس الخليط.

ثم نسكب الخليط في قالب كيك سبق دهنه بالزبدة.

ثم ندخل القالب للرف الأوسط في الفرن المسخن على درجة حرارة 180 درجة لينضج. طريقة تحضير كيكة اليانسون طريقة تحضير كيك اليانسونطريقة تحضير كيكة اليانسون المكونات كوبان دقيق قمح.

عدد 4 بيضات.

كوب حليب.

ملعقة زبدة غير مالحة.

كوب سكر.

كوب إلا ربع زيت نباتي.

علبة فانيليا صغيرة.

علبة بيكنج باودر صغيرة.

يانسون مجروش.

ملعقة إلا ربع قرفة مطحونة.

جوز مطحون.

ملعقة صغيرة خميرة. طريقة التحضير نخفق البيض بالتدريج واحدة بعد الأخرى في الخلاط الكهربي ثم نضيف السكر تدريجياً أيضاً ثم الدقيق، ثم الحليب السائل ببطء ونستمر في التقليب.

ثم نضع الزيت على الخليط بالتدريج ونضيف له الزبدة، الفانيليا، البيكنج باودر، الخميرة، القرفة، ونخلط كافة المكونات مع بعضها في الخلاط لنحصل على خليط متجانس.

ثم نضيف اليانسون واللوز اللذان سبق تقليبهمها في الزيت على نار هادئة لعدة دقائق.

بعد ذلك ندهن الوعاء المخصص للفرن بالزبدة مع كمية قليلة دقيق ثم نضع فيها خليط الكيك السابق.

ثم ندخل الصينية للفرن لمدة نصف ساعة، ثم نخرجه ليبرد قبل تزيينه بالسكر والجوز. طريقة التحضير الوسوم

كيك اليانسون من الكيكات التي تتميز بفوائدها الصحية للجسم هذا بجانب المذاق الشهي، والجدير بالذكر أن اليانسون من الأعشاب التي لها استخدامات كثيرة في المخبوزات بجانب المعجنات، والشيء المميز في كيك اليانسون أنها سهلة وسريعة التحضير. كيك اليانسون كيك اليانسون يتاح القيام بـ كيك اليانسون بخطوات بسيطة وبسيطة في المنزل كما يلي : كوبان ونصف دقيق منخول.

عدد أربع بيضات.

كوب سكر.

كوب إلا ربع زيت نباتي.

ملعقة بيكنج باودر كبيرة.

ملعقة كبيرة ينسون مغلي.

ملعقة صغيرة يانسون مطحون ناعم. طريقة تحضير كيك اليانسون نحضر وعاء ونضع فيه : الدقيق، البيكنج باودر، اليانسون المغلي في الماء ونخلطهم جيداً ونترك الخليط على جانب.

ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونخفق فيه البيض خمس دقائق.

بعد ذلك نضيف الزيت وماء اليانسون المغلي ونخفقهم جيداً، ثم نضع السكر ونخلط مرة أخرى.

ثم نضيف المكونات الجافة ونخفقها حتى يتجانس الخليط.

ثم نسكب الخليط في قالب كيك سبق دهنه بالزبدة.

ثم ندخل القالب للرف الأوسط في الفرن المسخن على درجة حرارة 180 درجة لينضج. طريقة تحضير كيكة اليانسون طريقة تحضير كيك اليانسونطريقة تحضير كيكة اليانسون المكونات كوبان دقيق قمح.

عدد 4 بيضات.

كوب حليب.

ملعقة زبدة غير مالحة.

كوب سكر.

كوب إلا ربع زيت نباتي.

علبة فانيليا صغيرة.

علبة بيكنج باودر صغيرة.

يانسون مجروش.

ملعقة إلا ربع قرفة مطحونة.

جوز مطحون.

ملعقة صغيرة خميرة. طريقة التحضير نخفق البيض بالتدريج واحدة بعد الأخرى في الخلاط الكهربي ثم نضيف السكر تدريجياً أيضاً ثم الدقيق، ثم الحليب السائل ببطء ونستمر في التقليب.

ثم نضع الزيت على الخليط بالتدريج ونضيف له الزبدة، الفانيليا، البيكنج باودر، الخميرة، القرفة، ونخلط كافة المكونات مع بعضها في الخلاط لنحصل على خليط متجانس.

ثم نضيف اليانسون واللوز اللذان سبق تقليبهمها في الزيت على نار هادئة لعدة دقائق.

بعد ذلك ندهن الوعاء المخصص للفرن بالزبدة مع كمية قليلة دقيق ثم نضع فيها خليط الكيك السابق.

ثم ندخل الصينية للفرن لمدة نصف ساعة، ثم نخرجه ليبرد قبل تزيينه بالسكر والجوز. طريقة التحضير

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