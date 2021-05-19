أسرار تحضير عجينة السبع دقائق السريعة للمعجنات الهشة الطرية بسهولة

عجينة السبع دقائق ، من بين جملة الوصفات السلسة في التحضير، وهي تدخل في عدة أكلات سريعة مثل الخبز الشامي والكايزر والبيتزا والحواوشي والفطائر المحشية، وخبز الصاج ، كذلك أن تلك العجينة يتم تسميتها بعجينة السبع دقائق، وهي التي تقوم أغلب النساء بالبحث عنها للتعرف على طريقة إعدادها، حيث أن مكوناتها متوفرة بكل بيت.عجينة السبع دقائق
إنها من أحسن الوصفات السلسة والرائعة التي يستطيع أن شخص أن يقم بإعدادها، وفيما يلي المكونات التي تتعلق بإعداد عجينة السبع دقائق، وأيضًا طريقة التحضير بالخطوات السلسة.
مكونات عجينة السبع دقائق
- ملعقة صغيرة “ملعقة شاي” فانيليا (للحشو الحلو)
- حبة بيضة متوسطة الحجم.
- دقيق أبيض منخول “كوب واحد”
- ملعقة صغيرة “ملعقة شاي” فلفل أسود (للحشو الحادق)
- معلقة كبيرة “ملعقة طعام” لبن بودرة
- معلقة كبيرة “ملعقة طعام” خل
- معلقة كبيرة “ملعقة طعام” سكر أبيض
- خميرة “ملعقة كبيرة”
- كوب كبير ماء دافئ
- ملعقة صغيرة “ملعقة شاي” ملح
- بدايًة قومي بتجهيز وعاء حتى تضعي به الماء والخميرة والسكر، والدقيق مع التحريك باستعمال ملعقة خشبية لكي يمتزجوا سويًا، ومن ثم اتركي الوعاء سبع دقائق لكي تتخمر الخميرة.
- وبعد ذلك ضعي الخل والبيض بوعاء آخر ومن ثم الدقيق ولبن البودرة، والملح، والفلفل أسود إن كانت العجينة سوف يتم استخدامها للحشو الحادق ، أما الحشو الحلو فلا بد أن تقومي بإضافة الفانيليا.
- ومن ثم قومي بخلط كافة المكونات مع بعضهم البعض إلى أن يكون لدينا عجينة طرية.
- وبعد ذلك قومي بعجن العجين لمدة ٧ دقائق.
- ومن ثم قومي بوضعها بالوعاء مع غلقه بكيس نايلون وتركه حتى سبع دقائق إلى أن تختمر العجينة.
- وأخيرًا يكون لديكِ أفضل عجينة السبع دقائق، وتستطيعين استخدامها.
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عجينة السبع دقائق ، من بين جملة الوصفات السلسة في التحضير، وهي تدخل في عدة أكلات سريعة مثل الخبز الشامي والكايزر والبيتزا والحواوشي والفطائر المحشية، وخبز الصاج ، كذلك أن تلك العجينة يتم تسميتها بعجينة السبع دقائق، وهي التي تقوم أغلب النساء بالبحث عنها للتعرف على طريقة إعدادها، حيث أن مكوناتها متوفرة بكل بيت.عجينة السبع دقائق
إنها من أحسن الوصفات السلسة والرائعة التي يستطيع أن شخص أن يقم بإعدادها، وفيما يلي المكونات التي تتعلق بإعداد عجينة السبع دقائق، وأيضًا طريقة التحضير بالخطوات السلسة.
مكونات عجينة السبع دقائق
- ملعقة صغيرة “ملعقة شاي” فانيليا (للحشو الحلو)
- حبة بيضة متوسطة الحجم.
- دقيق أبيض منخول “كوب واحد”
- ملعقة صغيرة “ملعقة شاي” فلفل أسود (للحشو الحادق)
- معلقة كبيرة “ملعقة طعام” لبن بودرة
- معلقة كبيرة “ملعقة طعام” خل
- معلقة كبيرة “ملعقة طعام” سكر أبيض
- خميرة “ملعقة كبيرة”
- كوب كبير ماء دافئ
- ملعقة صغيرة “ملعقة شاي” ملح
- بدايًة قومي بتجهيز وعاء حتى تضعي به الماء والخميرة والسكر، والدقيق مع التحريك باستعمال ملعقة خشبية لكي يمتزجوا سويًا، ومن ثم اتركي الوعاء سبع دقائق لكي تتخمر الخميرة.
- وبعد ذلك ضعي الخل والبيض بوعاء آخر ومن ثم الدقيق ولبن البودرة، والملح، والفلفل أسود إن كانت العجينة سوف يتم استخدامها للحشو الحادق ، أما الحشو الحلو فلا بد أن تقومي بإضافة الفانيليا.
- ومن ثم قومي بخلط كافة المكونات مع بعضهم البعض إلى أن يكون لدينا عجينة طرية.
- وبعد ذلك قومي بعجن العجين لمدة ٧ دقائق.
- ومن ثم قومي بوضعها بالوعاء مع غلقه بكيس نايلون وتركه حتى سبع دقائق إلى أن تختمر العجينة.
- وأخيرًا يكون لديكِ أفضل عجينة السبع دقائق، وتستطيعين استخدامها.
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