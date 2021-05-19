10 اخطاء بتعمليهم عادة وقت الخلاف مع شريكك

الحقيقة ان حتى الازواج السعداء في حياتهم بتحصل بينهم خلافات عادي ودي طبيعة الحياة ، وبالعكس كمان ان الازواج اللي دايما بيحصل بينهم جدل بيستمروا مع بعض اكتر من الازواج اللي بيتجنبوا مواجهة مشاكلهم ، وفي حين ان ممكن يكونوا بيتخانقوا لنفس الاسباب اللي بيتخانق بسببها الازواج العاديين ، الا ان طريقة الخلاف او الجدال بين الازواج السعداء بتميزهم عن غيرهم ، لانهم بيركزوا على انهم يلاقوا حلول للمشكلة بدل ما يركزوا على المشكلة نفسها ، ولكن في حاجات تانية لازم تخلي بالك منها اثناء الخلاف مع شريك حياتك ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم حاجات تجنبيها وقت الخلاف مع شريكك ، وايه اللي المفروض تعمليه عشان تحافظي على علاقة صحية معاه.

حاجات تجنبيها وقت الخلاف مع شريكك:

1- استخدام ايماءات تنبذ الشريك:

الخطأ الشائع: اظهار لغة الجسد الدفاعية زي انك تربعي ايدك, او تبعدي عنه ده ممكن يخلي الخلاف اسوأ ، ومن الايماءات القتالية التانية اللي بتظهر الغضب ، الاشارة بالصوباع السبابة, استخدام الايد بشكل عصبي ، السخرية من شريكك من خلال تحريك عينك بعيد عنه او هز راسك ، كل الحاجات دي هتخلي الموقف حساس وعدائي اكتر.

اللي المفروض تعمليه: بدل ما تربعي ايدك ، واجهي شريكك وبصي له وحاولي تخلي راحة ايديكي متجهة لفوق ،القعدة والتواصل بالعين هيساعد لانه هيظهر انك مش بتهدديه وانك بتحاولي تسمعيه ، كمان لو مسكتي ايده لما الجدال يهدى بينكم هتكون فكرة حلوة جدا وحضن الشريك وهو زعلان او بيبكي هيظهر انك مهتمة ، ولكن لما يكون مستعد للمس يعني اهم حاجة اختيار التوقيت الصح.

2- الخلاف حوالين اكتر من مشكلة في وقت واحد:

الخطأ الشائع: على الرغم من الخلاف بدأ بسبب مشكلة واحدة ، ولكن مع تصاعد الخلاف هتبدأي انتي وشريكك الخلاف حوالين حاجات تانية حصلت قبل كده مالهاش صلة بالمشكلة الحالية ، وطبيعي انك ممكن تذكري الخلافات القديمة او الاخطاء القديمة على انها “دليل” على خلافك الحالي في محاولة منك لتقوية موقفك ، ولكن ده هيخلي شريكك يضايق منك اكتر ، وده هيأدي ان المشكلة هتكبر اكتر ، لانه مش وارد انكم تقدروا تحلوا اكتر من مشكلة في وقت واحد.

اللي المفروض تعمليه: ركزي على الموضوع الحالي بس وقاومي الاغراء في الجدل حوالين حاجات تانية ، ولو لقيتي شريكك بيحاول يجرك لموضوع تاني ، وقفيه ورجعيه للقضية الرئيسية او الخلاف الاساسي من غير ما ترفضي وجهة نظره بشكل صارخ او يزود الجدال بينكم.

3- لوم شريكك:

الخطأ الشائع: في حين انه شائع جدا انك تحاولي تطلعي شريكك غلطان بكل الطرق ، وتوجهي اصابع الاتهام او اللوم عليه وان اللي حصل كله غلطته ، ده هيخليكي ممكن تفوزي بالخلاف في الوقت الحالي ، لكن هتفقدي العلاقة في النهاية ، مش هيكون مفيد انك تركزي على عيوبه بس من غير ما تشوفي عيوبك.

اللي المفروض تعمليه: التحلي بالصبر هيكون مفيد جدا في الوقت ده ومحاولة فيهم شريكك اكتر ، ولو حسيتي انك شريكك بيهاجمك ، هيكون من الحكمة انك تفضلي هادية وتفكري في ردك قبل ما تتسرعي ، وخليكي منفتحة في المناقشة ، وحاولوا تحلوا المشكلة مع بعض.

4- التعامل بالصمت:

الخطأ الشائع: التعامل بالصمت هو انك تبقي مش عايزة تتواصلي مع شريكك ، حتى لدرجة تجاهل وجوده ، ممكن تعملي ده لتجنب الخلاف او للتعبير انك غضبانة او لمعاقبة شريكك ، ولكن مهما كان السبب ، الصمت مش علاج ابدا ومش حل ، لانك مش هتبقي منفتحة على مناقشة المشكلة وحلها.

اللي المفروض تعمليه: لو عايزة تخرجي نفسك من مناقشة حادة ، بدل من الصمت والتظاهر بعدم وجودها ، قوليله انك محتاجة وقت لحد ما تهدي ، وخصصي وقت بعد كده للمناقشة ، بحيث تقدروا تتكلموا انتوا الاتنين بعقلانية وبهدوء ، ولو عايزة تبيني له انك غضبانة ، بدل التعامل الصامت ، اتكلمي معاه وقوليله على اللي انتي حاسه بيه.

5- عدم الاستماع لاسبابه او اعذاره:

الخطأ الشائع: الصوت العالي والنقاش بعصبية وانك متديهوش فرصة يتكلم ولا تبقي عايزة تسمعيه ده مش هيقربكم من حل المشكلة ابدا ، وانك تقاطعيه وهو بيقول اسبابه او اعذاره ، ده هيخلي الخلاف يبقى اسوأ بينكم.

اللي اللمفروض تعمليه: استرخي واسمعيه ومتاخديش شكوته بمحمل شخصي ، وافتكري ان انتقاده متعلق باحتياجاته هو مش احتياجاتك ، وبالتالي مافيش داعي انك تكوني دفاعية ، الا لو قال حاجة اثارت غضبك ، في الحالة دي اطلبي منه ان يقولها بطريقة مختلفة عشان تفهميه بشكل افضل ، ممكن كمان تعتمدي على طريقة “5-5-5” بحيث ان كل واحد فيكم ياخد 5 دقايق يتكلم فيها والتاني يسمع له ، واخر 5 دقايق تاخدوها للنقاش مع بعض.

6- الخلاف في المكان الغلط او استخدام وسيلة غلط:

الخطأ الشائع: الدخول في خلاف في مكان عام او مكان عمل او منزل الوالدين ممكن يخلي الامور اكتر حساسية بشكل مش ضروري ، والخلاف من خلال الرسايل النصية او مكالمات التليفون ممكن انه يأدي لسوء تفاهم ، لانه ده بيفتقد لاشارات الوجه ولغة الجسد اللي ممكن توصل قصدك لشريكك بشكل صح.

اللي المفروض تعمليه: ممكن الخلاف يبدأ في المكان الغلط ، ولكن انتي تقدري تقترحي تأجيل النقاش لوقت تاني ، لما يكون في خصوصية ، ولو حسيتي ان في خلاف هيبدأ اثناء مكالمة تليفون او من خلال رسالة نصية ، الافضل تطلبي منه انكوا تأجلوا النقاش لحد ما تبقوا مع بعض وجه لوجه عشان تتكلموا عن الموضوع.

7- استخدام كلمات قاسية:

الخطأ الشائع: الخلاف الشديد ممكن يظهر اسوأ ما فيكي ويخليكي تقولي كلام قاسي وجارح ، وده هيعمل مسافة بينك وبين شريكك وهيخليكي تحسي بالسوء اتجاه نفسك.

اللي المفروض تعمليه: خليكي حذره في اختيارك لكلامك وراقبي مشاعرك ، حطي في اعتبارك دايما ايه المهم وفكري ايه اللي ممكن تخسريه لو قولتي كلام قاسي وجارح ، افتكري دايما انك ممكن تحسي بالرضا للحظة لما تقولي كلام حاد لشريكك ولكن هتلاقي الموضوع ميستحقش على المدى الطويل.

8- تهددي باستمرار العلاقة:

الخطأ الشائع: تهديد الشريك وابتزازه باستمرار العلاقة ، اثناء الخلاف كل طرف ياخد كل حاجة بحساسية زيادة ، وتهديد العلاقة هيضيف حجم اكبر للمشكلة ، وهتحسسي شريكك انه معندوش حرية التعبير عن نفسه ، لانه لو عمل كده ، هتكون العلاقة مهددة.

اللي المفروض تعمليه: خليكي حذرة من طريقة صياغة الجمل بتاعتك واتجنبي التشكيك في التزامك ناحيته لما يحصل بينكم خلاف على اي حاجة ، وافتكري دايما ان لو شريكك عمل حاجة معجبتكيش ، ده مش معناه انك تنهي العلاقة ، العلاقة الجيدة محتاجة تواصل جيد والتهديد هيدمر التواصل ده.

9- الجدال اثناء التعب او الجوع:

الخطأ الشائع: دي تعتبر عوامل خارجية ممكن تصعد الخلاف من غير داعي ، ممكن يحصل خلاف وانتي تعبانة او جعانة ويكون حله بس مجرد انك ترتاحي شوية او تاكلي ، وواحدة من الدراسات لقت ان الاشخاص اللي بيعانوا من انخفاض الجلوكوز (اللي بيجي من الاكل) ، ممكن انه يظهر سلوك عداوني اكتر تجاه شريكك.

اللي المفروض تعمليه: خدي دقيقة فكري لتقييم سبب المشكلة واذا كنتي بتتخانقي بسبب مشكلة معينة فعلا او لانك في حالة مخلياكي عايزة تتخانقي وخلاص ، لو كنتي مرهقة خرجي نفسك من الموقف المتوتر وحاولي ترتاحي شوية قبل ما مناقشة اي مشكلة مع شريكك ، ولو جعانة ارتاحي شوية وكلي وجبة خفيفة الاول.

10- المبالغة باستخدام كلمات زي “دائما” و “ابدا”:

الخطأ الشائع: الكلمات دي بتوصل لشريكك انه مش بيعمل اي حاجة صح ابدا وانك شايفة انه مش ممكن يتغير ، وبالتالي هيحس انه حتى مش عايز يحاول.

اللي المفروض تعمليه: اتجنبي استخدام كلمات زي “دائما” و “ابدا” ، وقت الخلاف باي شكل ، وخليكي محددة في موقفك ، وقولي له سبب انزعاجك بشكل واضح من غير ما تحسسيه انك مش واثقة فيه انه ممكن يعمل الافضل.

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