10 اخطاء بتعمليهم عادة وقت الخلاف مع شريكك

الحقيقة ان حتى الازواج السعداء في حياتهم بتحصل بينهم خلافات عادي ودي طبيعة الحياة ، وبالعكس كمان ان الازواج اللي دايما بيحصل بينهم جدل بيستمروا مع بعض اكتر من الازواج اللي بيتجنبوا مواجهة مشاكلهم ، وفي حين ان ممكن يكونوا بيتخانقوا لنفس الاسباب اللي بيتخانق بسببها الازواج العاديين ، الا ان طريقة الخلاف او الجدال بين الازواج السعداء بتميزهم عن غيرهم ، لانهم بيركزوا على انهم يلاقوا حلول للمشكلة بدل ما يركزوا على المشكلة نفسها ، ولكن في حاجات تانية لازم تخلي بالك منها اثناء الخلاف مع شريك حياتك ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم حاجات تجنبيها وقت الخلاف مع شريكك ، وايه اللي المفروض تعمليه عشان تحافظي على علاقة صحية معاه.
حاجات تجنبيها وقت الخلاف مع شريكك:
1- استخدام ايماءات تنبذ الشريك:
الخطأ الشائع: اظهار لغة الجسد الدفاعية زي انك تربعي ايدك, او تبعدي عنه ده ممكن يخلي الخلاف اسوأ ، ومن الايماءات القتالية التانية اللي بتظهر الغضب ، الاشارة بالصوباع السبابة, استخدام الايد بشكل عصبي ، السخرية من شريكك من خلال تحريك عينك بعيد عنه او هز راسك ، كل الحاجات دي هتخلي الموقف حساس وعدائي اكتر.
اللي المفروض تعمليه: بدل ما تربعي ايدك ، واجهي شريكك وبصي له وحاولي تخلي راحة ايديكي متجهة لفوق ،القعدة والتواصل بالعين هيساعد لانه هيظهر انك مش بتهدديه وانك بتحاولي تسمعيه ، كمان لو مسكتي ايده لما الجدال يهدى بينكم هتكون فكرة حلوة جدا وحضن الشريك وهو زعلان او بيبكي هيظهر انك مهتمة ، ولكن لما يكون مستعد للمس يعني اهم حاجة اختيار التوقيت الصح.
2- الخلاف حوالين اكتر من مشكلة في وقت واحد:
الخطأ الشائع: على الرغم من الخلاف بدأ بسبب مشكلة واحدة ، ولكن مع تصاعد الخلاف هتبدأي انتي وشريكك الخلاف حوالين حاجات تانية حصلت قبل كده مالهاش صلة بالمشكلة الحالية ، وطبيعي انك ممكن تذكري الخلافات القديمة او الاخطاء القديمة على انها “دليل” على خلافك الحالي في محاولة منك لتقوية موقفك ، ولكن ده هيخلي شريكك يضايق منك اكتر ، وده هيأدي ان المشكلة هتكبر اكتر ، لانه مش وارد انكم تقدروا تحلوا اكتر من مشكلة في وقت واحد.
اللي المفروض تعمليه: ركزي على الموضوع الحالي بس وقاومي الاغراء في الجدل حوالين حاجات تانية ، ولو لقيتي شريكك بيحاول يجرك لموضوع تاني ، وقفيه ورجعيه للقضية الرئيسية او الخلاف الاساسي من غير ما ترفضي وجهة نظره بشكل صارخ او يزود الجدال بينكم.
3- لوم شريكك:
الخطأ الشائع: في حين انه شائع جدا انك تحاولي تطلعي شريكك غلطان بكل الطرق ، وتوجهي اصابع الاتهام او اللوم عليه وان اللي حصل كله غلطته ، ده هيخليكي ممكن تفوزي بالخلاف في الوقت الحالي ، لكن هتفقدي العلاقة في النهاية ، مش هيكون مفيد انك تركزي على عيوبه بس من غير ما تشوفي عيوبك.
اللي المفروض تعمليه: التحلي بالصبر هيكون مفيد جدا في الوقت ده ومحاولة فيهم شريكك اكتر ، ولو حسيتي انك شريكك بيهاجمك ، هيكون من الحكمة انك تفضلي هادية وتفكري في ردك قبل ما تتسرعي ، وخليكي منفتحة في المناقشة ، وحاولوا تحلوا المشكلة مع بعض.
4- التعامل بالصمت:
الخطأ الشائع: التعامل بالصمت هو انك تبقي مش عايزة تتواصلي مع شريكك ، حتى لدرجة تجاهل وجوده ، ممكن تعملي ده لتجنب الخلاف او للتعبير انك غضبانة او لمعاقبة شريكك ، ولكن مهما كان السبب ، الصمت مش علاج ابدا ومش حل ، لانك مش هتبقي منفتحة على مناقشة المشكلة وحلها.
اللي المفروض تعمليه: لو عايزة تخرجي نفسك من مناقشة حادة ، بدل من الصمت والتظاهر بعدم وجودها ، قوليله انك محتاجة وقت لحد ما تهدي ، وخصصي وقت بعد كده للمناقشة ، بحيث تقدروا تتكلموا انتوا الاتنين بعقلانية وبهدوء ، ولو عايزة تبيني له انك غضبانة ، بدل التعامل الصامت ، اتكلمي معاه وقوليله على اللي انتي حاسه بيه.
5- عدم الاستماع لاسبابه او اعذاره:
الخطأ الشائع: الصوت العالي والنقاش بعصبية وانك متديهوش فرصة يتكلم ولا تبقي عايزة تسمعيه ده مش هيقربكم من حل المشكلة ابدا ، وانك تقاطعيه وهو بيقول اسبابه او اعذاره ، ده هيخلي الخلاف يبقى اسوأ بينكم.
اللي اللمفروض تعمليه: استرخي واسمعيه ومتاخديش شكوته بمحمل شخصي ، وافتكري ان انتقاده متعلق باحتياجاته هو مش احتياجاتك ، وبالتالي مافيش داعي انك تكوني دفاعية ، الا لو قال حاجة اثارت غضبك ، في الحالة دي اطلبي منه ان يقولها بطريقة مختلفة عشان تفهميه بشكل افضل ، ممكن كمان تعتمدي على طريقة “5-5-5” بحيث ان كل واحد فيكم ياخد 5 دقايق يتكلم فيها والتاني يسمع له ، واخر 5 دقايق تاخدوها للنقاش مع بعض.
6- الخلاف في المكان الغلط او استخدام وسيلة غلط:
الخطأ الشائع: الدخول في خلاف في مكان عام او مكان عمل او منزل الوالدين ممكن يخلي الامور اكتر حساسية بشكل مش ضروري ، والخلاف من خلال الرسايل النصية او مكالمات التليفون ممكن انه يأدي لسوء تفاهم ، لانه ده بيفتقد لاشارات الوجه ولغة الجسد اللي ممكن توصل قصدك لشريكك بشكل صح.
اللي المفروض تعمليه: ممكن الخلاف يبدأ في المكان الغلط ، ولكن انتي تقدري تقترحي تأجيل النقاش لوقت تاني ، لما يكون في خصوصية ، ولو حسيتي ان في خلاف هيبدأ اثناء مكالمة تليفون او من خلال رسالة نصية ، الافضل تطلبي منه انكوا تأجلوا النقاش لحد ما تبقوا مع بعض وجه لوجه عشان تتكلموا عن الموضوع.
7- استخدام كلمات قاسية:
الخطأ الشائع: الخلاف الشديد ممكن يظهر اسوأ ما فيكي ويخليكي تقولي كلام قاسي وجارح ، وده هيعمل مسافة بينك وبين شريكك وهيخليكي تحسي بالسوء اتجاه نفسك.
اللي المفروض تعمليه: خليكي حذره في اختيارك لكلامك وراقبي مشاعرك ، حطي في اعتبارك دايما ايه المهم وفكري ايه اللي ممكن تخسريه لو قولتي كلام قاسي وجارح ، افتكري دايما انك ممكن تحسي بالرضا للحظة لما تقولي كلام حاد لشريكك ولكن هتلاقي الموضوع ميستحقش على المدى الطويل.
8- تهددي باستمرار العلاقة:
الخطأ الشائع: تهديد الشريك وابتزازه باستمرار العلاقة ، اثناء الخلاف كل طرف ياخد كل حاجة بحساسية زيادة ، وتهديد العلاقة هيضيف حجم اكبر للمشكلة ، وهتحسسي شريكك انه معندوش حرية التعبير عن نفسه ، لانه لو عمل كده ، هتكون العلاقة مهددة.
اللي المفروض تعمليه: خليكي حذرة من طريقة صياغة الجمل بتاعتك واتجنبي التشكيك في التزامك ناحيته لما يحصل بينكم خلاف على اي حاجة ، وافتكري دايما ان لو شريكك عمل حاجة معجبتكيش ، ده مش معناه انك تنهي العلاقة ، العلاقة الجيدة محتاجة تواصل جيد والتهديد هيدمر التواصل ده.
9- الجدال اثناء التعب او الجوع:
الخطأ الشائع: دي تعتبر عوامل خارجية ممكن تصعد الخلاف من غير داعي ، ممكن يحصل خلاف وانتي تعبانة او جعانة ويكون حله بس مجرد انك ترتاحي شوية او تاكلي ، وواحدة من الدراسات لقت ان الاشخاص اللي بيعانوا من انخفاض الجلوكوز (اللي بيجي من الاكل) ، ممكن انه يظهر سلوك عداوني اكتر تجاه شريكك.
اللي المفروض تعمليه: خدي دقيقة فكري لتقييم سبب المشكلة واذا كنتي بتتخانقي بسبب مشكلة معينة فعلا او لانك في حالة مخلياكي عايزة تتخانقي وخلاص ، لو كنتي مرهقة خرجي نفسك من الموقف المتوتر وحاولي ترتاحي شوية قبل ما مناقشة اي مشكلة مع شريكك ، ولو جعانة ارتاحي شوية وكلي وجبة خفيفة الاول.
10- المبالغة باستخدام كلمات زي “دائما” و “ابدا”:
الخطأ الشائع: الكلمات دي بتوصل لشريكك انه مش بيعمل اي حاجة صح ابدا وانك شايفة انه مش ممكن يتغير ، وبالتالي هيحس انه حتى مش عايز يحاول.
اللي المفروض تعمليه: اتجنبي استخدام كلمات زي “دائما” و “ابدا” ، وقت الخلاف باي شكل ، وخليكي محددة في موقفك ، وقولي له سبب انزعاجك بشكل واضح من غير ما تحسسيه انك مش واثقة فيه انه ممكن يعمل الافضل.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 10 اخطاء بتعمليهم عادة وقت الخلاف مع شريكك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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