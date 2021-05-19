أسهل طريقة لعمل كيكة البسكويت الباردة بدون فرن بصلصة الشوكولاتة تذوب في الفم

طريقة عمل كيكة البسكويت البارد، من منا لا يرغب في إعداد حلوى في أوقات ما تكون سريعة ولذيذة أيضاً، وهذا الشيء الذي يدفع الناس في البحث عن طرق الحلويات البسيطة والتي منها كيكة البسكويت البارد الذي يتميز باللذة الرائعة، إضافة إلى تحضيره السريع، تابعوا معنا للنهاية وسنوضح بالتفصيل طريقة عمل كيكة البسكويت البارد بمكونات موجودة فى مطبخك لن تكلفك الكثير ولكنها ستمنحك مذاق رائع وأفضل من الجاهز بكثير. طريقة عمل كيكة البسكويت البارد بالشوكولاتة طريقة عمل كيكة البسكويت البارد بالشوكولاتة المكونات: بسكويت سادة بمقدار ست علب.

نوتيلا بمقدار ملعقتان حجم كبير.

كاكاو خام بمقدار ست ملاعق.

زبدة بمقدار ملعقة ونصف.

لبن سائل بمقدار كوب وربع. خطوات تحضير كيكة البسكويت الباردة بدون فرن نحضر قدر ونضيف إليه اللبن مع الكاكاو ووضع القدر على النار وتذويب الكاكاو باللبن، ثم يضاف عليهم النوتيلا وخلطهم ثم وضع الزبدة و الخلط المستمر حتى أن يصبح قوامه ثقيل وتركه جانباً.

ثم البدء بوضع البسكويت في صينية ورصه، ويلزم أن تكون الصينية بايركس، وبعد رص الطبقة الأولى من البسكويت، يتم سكب القليل من الخليط حتى يتم تغطية صف البسكويت كاملأً، ثم يتم رص صف آخر من البسكويت وسكب من الخليط ثانياً.

وتكرر نفس الخطوات حتى تمتلئ صينية البايركس، وبعدها يمكن تجهيز صينية أخرى إذا تبقى من الكمية، ويمكن تقليل الكمية على حسب الكمية المرغوبة.

ثم يتم إدخال الصينية عدة ساعات بالثلاجة لكي تتماسك ويصبح البسكويت طري مثل الكيكة، وبعدها يتم تقديمها ونزينها بالمكسرات المجروشة، أو شوكولاتة مذابة أو مجروشة.

كما يمكن طحن البسكويت بواسطة الكبة وتحويله إلى دقيق ووضع طبقة في الصينية ثم الحشو ثم الطبقة الأخري، وكانت هذه أسهل طريقة لعمل كيكة البسكويت الباردة بدون فرن. كيكة البسكويت والكريمة خطوات تحضير كيكة البسكويت الباردة بدون فرنكيكة البسكويت والكريمة المكونات: 6 عبوات من كريمة دريم ويب.

ثلاثة أكواب من الحليب.

بسكويت الشيكولاته. طريقة التحضير: بواسطة المضرب الكهربائي اخفقي عبوات الكريمة مع الحليب حتى يثقل قوامها وتكون جاهزة للاستخدام.

أحضري البسكويت وبلليها فى القليل من الحليب السائل وقومي برصها فى الصينية.

ثم ضعي فوقها طبقة من الكريمة ، ثم طبقة البسكويت وطبقة الكريمة الأخرى.

وفى النهاية توضع طبقة من الشيكولاته وتوضع فى الثلاجة لحين التقديم. الوسوم

طريقة عمل كيكة البسكويت البارد، من منا لا يرغب في إعداد حلوى في أوقات ما تكون سريعة ولذيذة أيضاً، وهذا الشيء الذي يدفع الناس في البحث عن طرق الحلويات البسيطة والتي منها كيكة البسكويت البارد الذي يتميز باللذة الرائعة، إضافة إلى تحضيره السريع، تابعوا معنا للنهاية وسنوضح بالتفصيل طريقة عمل كيكة البسكويت البارد بمكونات موجودة فى مطبخك لن تكلفك الكثير ولكنها ستمنحك مذاق رائع وأفضل من الجاهز بكثير. طريقة عمل كيكة البسكويت البارد بالشوكولاتة طريقة عمل كيكة البسكويت البارد بالشوكولاتة المكونات: بسكويت سادة بمقدار ست علب.

نوتيلا بمقدار ملعقتان حجم كبير.

كاكاو خام بمقدار ست ملاعق.

زبدة بمقدار ملعقة ونصف.

لبن سائل بمقدار كوب وربع. خطوات تحضير كيكة البسكويت الباردة بدون فرن نحضر قدر ونضيف إليه اللبن مع الكاكاو ووضع القدر على النار وتذويب الكاكاو باللبن، ثم يضاف عليهم النوتيلا وخلطهم ثم وضع الزبدة و الخلط المستمر حتى أن يصبح قوامه ثقيل وتركه جانباً.

ثم البدء بوضع البسكويت في صينية ورصه، ويلزم أن تكون الصينية بايركس، وبعد رص الطبقة الأولى من البسكويت، يتم سكب القليل من الخليط حتى يتم تغطية صف البسكويت كاملأً، ثم يتم رص صف آخر من البسكويت وسكب من الخليط ثانياً.

وتكرر نفس الخطوات حتى تمتلئ صينية البايركس، وبعدها يمكن تجهيز صينية أخرى إذا تبقى من الكمية، ويمكن تقليل الكمية على حسب الكمية المرغوبة.

ثم يتم إدخال الصينية عدة ساعات بالثلاجة لكي تتماسك ويصبح البسكويت طري مثل الكيكة، وبعدها يتم تقديمها ونزينها بالمكسرات المجروشة، أو شوكولاتة مذابة أو مجروشة.

كما يمكن طحن البسكويت بواسطة الكبة وتحويله إلى دقيق ووضع طبقة في الصينية ثم الحشو ثم الطبقة الأخري، وكانت هذه أسهل طريقة لعمل كيكة البسكويت الباردة بدون فرن. كيكة البسكويت والكريمة خطوات تحضير كيكة البسكويت الباردة بدون فرنكيكة البسكويت والكريمة المكونات: 6 عبوات من كريمة دريم ويب.

ثلاثة أكواب من الحليب.

بسكويت الشيكولاته. طريقة التحضير: بواسطة المضرب الكهربائي اخفقي عبوات الكريمة مع الحليب حتى يثقل قوامها وتكون جاهزة للاستخدام.

أحضري البسكويت وبلليها فى القليل من الحليب السائل وقومي برصها فى الصينية.

ثم ضعي فوقها طبقة من الكريمة ، ثم طبقة البسكويت وطبقة الكريمة الأخرى.

وفى النهاية توضع طبقة من الشيكولاته وتوضع فى الثلاجة لحين التقديم.

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