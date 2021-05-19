نفسك راحت للكشري مصري بعدس بني أعمليه في نصف ساعة بطريقة المحلات تماما

طريقة كشري مصري بعدس بني الحرش، بعد انتهاء شهر رمضان وعيد فطر المبارك تتجه ربات بيوت في تحضير وجبات سريعة وسهلة بها طابع الحار والتي غالبا لا تؤكل في إفطار رمضان، وتبتعد أيضا عن عمل اللحوم دواجن لفترة والأسماك أيضا، فيوجد عدد من بيوت تتطلب عمل على غداء الكشري المصري واليوم عرضت الشيف عبر شاشة التلفزيون طريقة محلات الكبرى في عمل كشري بنفس طعم وسر شطة كشري وصلصة وتتبيلة بصل كشري مع قرمشته كل ذلك جمعناه لكم في سطور القادمة من مقادير وخطوات عمل كشري مصري بالعدس البني بنفس طعم الجاهز. طريقة عمل كشري حرش مصري بالعدس بني بكل أسراره كوب من العدس البني منقوع في ماء مغلي لمدة نصف ساعة. مكرونة عقل صغيرة مسلوقة ومصفاه من الماء. كوب مكرونة شعرية. كوب أرز مصري. كوب ماء مغلي. نصف كوب حمص مسلوق. عدد 2 ثمرة بصل كبيرة. ملح وفلفل أسود. ربع ملعقة صغيرة كمون. ربع ملعقة صغيرة كزبرة. خطوات تحضير كشري مصري بالعدس بني مثل الجاهز تقطع البصل إلى حلقات دائرية رفيعة السمك، ثم توضع في كمية من الزيت للتحمير، ثم يرفع من زيت ويوضع في مصفاه.

اتركي زيت البصل المحمر في مقلاه جانبا، احضري وعاء ضعي فيه كمية من ماء مغلي لتسوية عدس بني وتكون كمية ماء تغطي العدس.

ثم صفي العدس من الماء بعد تصفيته بدون غسله، واتركي ماء سلق العدس جانباً مع عدم تخلص منها، ثم في حلة كبيرة ضعي ربع كوب زيت البصل المحمر وضعي فيه مكرونة شعرية حتى تأخذ لون ذهبي.

ثم ضعي عليهم الأرز والملح والفلفل والكمون والكزبرة وقلبيهم مع مكرونة شعرية، ثم قومي بفرم 5 قطع من بصل المحمر وضعيهم فوق الأرز والمكرونة، وقلبيهم معا لمدة 2 دقيقة.

ثم ضيفي على الأرز ماء العدس وعندما يغلي خفضي حرارة واتركي الأرز ينضج.

ثم بعد أن نضج الأرز مع مكرونة شعرية والبصل ضيفي لهم العدس البني المسلوق وقلبيهم معا جيدا، ثم اتركي حلة الأرز بالعدس جانباً. مكونات صلصلة كشري مصري ملعقة كبيرة من ثوم مفروم. ربع كوب من خل أبيض. عدد 3 أكواب من عصير طماطم. ملح وفلفل أسود. ملعقة صغيرة كمون وكزبرة ناعمة. رشة صغير من السكر. زيت بصل المحمر. طريقة صلصلة كشري الأصلية في وعاء على نار ضيفي ربع كوب من زيت بصل عندما يسخن يضاف عليه الثوم المفروم ثم الخل وتركهم حتى غليان.

ثم نضيف عليهم عصير الطماطم والبهارات كلها والسكر، ثم نترك الصلصة حتى يثقل قوامها وفي نهاية يضاف الملح وتقلب مع بعضها ونكون قد صنعنا صلصة كشري مصري مثل المحلات تماما. طريقة دقة كشري مصري الحارة للمحلات ملعقة كبيرة من ثوم مفروم ناعم جدا. زيت تحمير البصل. ربع كوب من الخل. 2 كوب ماء. ربع كوب من عصير الليمون. ربع ملعقة صغيرة كزبرة. ربع ملعقة صغيرة كمون. خطوات عمل دقة كشري المصري في وعاء على النار نضع زيت تحمير بصل الكشري حتى يسخن قليلا ويضاف عليه الثوم مفروم.

ثم يوضع عليه الملح والفلفل والكمون وكزبرة وتقلب كل مكونات مع بعضها ويضاف عليهم الخل.

عندما يغلي الخل يضاف الماء يترك على نار حتى غليان ثم غلق النار بعد مرور دقيقة فقط.

ثم بعد ذلك يضاف في النهاية عصير الليمون وتصب في طبق جانبي أو في زجاجة دقة كشري وتكون جاهزة تقدم بجانب الكشري. طريقة عمل كشري حرش مصري بالعدس بني بكل أسرارهخطوات تحضير كشري مصري بالعدس بني مثل الجاهزمكونات صلصلة كشري مصريطريقة صلصلة كشري الأصليةطريقة دقة كشري مصري الحارة للمحلاتخطوات عمل دقة كشري المصري الوسوم

طريقة كشري مصري بعدس بني الحرش، بعد انتهاء شهر رمضان وعيد فطر المبارك تتجه ربات بيوت في تحضير وجبات سريعة وسهلة بها طابع الحار والتي غالبا لا تؤكل في إفطار رمضان، وتبتعد أيضا عن عمل اللحوم دواجن لفترة والأسماك أيضا، فيوجد عدد من بيوت تتطلب عمل على غداء الكشري المصري واليوم عرضت الشيف عبر شاشة التلفزيون طريقة محلات الكبرى في عمل كشري بنفس طعم وسر شطة كشري وصلصة وتتبيلة بصل كشري مع قرمشته كل ذلك جمعناه لكم في سطور القادمة من مقادير وخطوات عمل كشري مصري بالعدس البني بنفس طعم الجاهز. طريقة عمل كشري حرش مصري بالعدس بني بكل أسراره كوب من العدس البني منقوع في ماء مغلي لمدة نصف ساعة. مكرونة عقل صغيرة مسلوقة ومصفاه من الماء. كوب مكرونة شعرية. كوب أرز مصري. كوب ماء مغلي. نصف كوب حمص مسلوق. عدد 2 ثمرة بصل كبيرة. ملح وفلفل أسود. ربع ملعقة صغيرة كمون. ربع ملعقة صغيرة كزبرة. خطوات تحضير كشري مصري بالعدس بني مثل الجاهز تقطع البصل إلى حلقات دائرية رفيعة السمك، ثم توضع في كمية من الزيت للتحمير، ثم يرفع من زيت ويوضع في مصفاه.

اتركي زيت البصل المحمر في مقلاه جانبا، احضري وعاء ضعي فيه كمية من ماء مغلي لتسوية عدس بني وتكون كمية ماء تغطي العدس.

ثم صفي العدس من الماء بعد تصفيته بدون غسله، واتركي ماء سلق العدس جانباً مع عدم تخلص منها، ثم في حلة كبيرة ضعي ربع كوب زيت البصل المحمر وضعي فيه مكرونة شعرية حتى تأخذ لون ذهبي.

ثم ضعي عليهم الأرز والملح والفلفل والكمون والكزبرة وقلبيهم مع مكرونة شعرية، ثم قومي بفرم 5 قطع من بصل المحمر وضعيهم فوق الأرز والمكرونة، وقلبيهم معا لمدة 2 دقيقة.

ثم ضيفي على الأرز ماء العدس وعندما يغلي خفضي حرارة واتركي الأرز ينضج.

ثم بعد أن نضج الأرز مع مكرونة شعرية والبصل ضيفي لهم العدس البني المسلوق وقلبيهم معا جيدا، ثم اتركي حلة الأرز بالعدس جانباً. مكونات صلصلة كشري مصري ملعقة كبيرة من ثوم مفروم. ربع كوب من خل أبيض. عدد 3 أكواب من عصير طماطم. ملح وفلفل أسود. ملعقة صغيرة كمون وكزبرة ناعمة. رشة صغير من السكر. زيت بصل المحمر. طريقة صلصلة كشري الأصلية في وعاء على نار ضيفي ربع كوب من زيت بصل عندما يسخن يضاف عليه الثوم المفروم ثم الخل وتركهم حتى غليان.

ثم نضيف عليهم عصير الطماطم والبهارات كلها والسكر، ثم نترك الصلصة حتى يثقل قوامها وفي نهاية يضاف الملح وتقلب مع بعضها ونكون قد صنعنا صلصة كشري مصري مثل المحلات تماما. طريقة دقة كشري مصري الحارة للمحلات ملعقة كبيرة من ثوم مفروم ناعم جدا. زيت تحمير البصل. ربع كوب من الخل. 2 كوب ماء. ربع كوب من عصير الليمون. ربع ملعقة صغيرة كزبرة. ربع ملعقة صغيرة كمون. خطوات عمل دقة كشري المصري في وعاء على النار نضع زيت تحمير بصل الكشري حتى يسخن قليلا ويضاف عليه الثوم مفروم.

ثم يوضع عليه الملح والفلفل والكمون وكزبرة وتقلب كل مكونات مع بعضها ويضاف عليهم الخل.

عندما يغلي الخل يضاف الماء يترك على نار حتى غليان ثم غلق النار بعد مرور دقيقة فقط.

ثم بعد ذلك يضاف في النهاية عصير الليمون وتصب في طبق جانبي أو في زجاجة دقة كشري وتكون جاهزة تقدم بجانب الكشري. طريقة عمل كشري حرش مصري بالعدس بني بكل أسرارهخطوات تحضير كشري مصري بالعدس بني مثل الجاهزمكونات صلصلة كشري مصريطريقة صلصلة كشري الأصليةطريقة دقة كشري مصري الحارة للمحلاتخطوات عمل دقة كشري المصري

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