كريم رهيب من الزبادي والفراولة لتبييض البشرة وشدها في نصف ساعة

طريقة عمل كريم الفراولة والزبادي الرهيب في شد وتبييض البشرة من أول أسبوع من الاستخدام، عادة ما تبحث الفتيات عن أفضل أنواع الكريمات أو الوصفات الطبيعية التي تساعدهم فى اكتساب لون بشرة أبيض نضر دائماً، وأيضاُ يبحثون عن أفضل كريم لشد الوجه، وفى الغالب تكون الكريمات باهظة الثمن ولا يقدر البعض على شرائها؛ ولكن لا داعي للقلق فمن خلال هذه المقالة سنقدم إليكم أفضل طريقة لعمل كريم الفراولة والزبادي الرهيب لشد وتبييض البشرة خلال 7 أيام فقط.

طريقة عمل كريم الفراولة والزبادي لشد وتبييض البشرة

المكونات:

ملعقة كبيرة من الزبادي كامل الدسم.

2 حبة من ثمار الفراولة الطازجة.

طريقة التحضير:

أحضري المكونات المطلوبة سابقاً وضعيها سوياً فى الكبة الكهربائية.

اخفقي المكونات حتى تحصلي على كريم ناعم وخالي من أي كتل.

ضعي الكريم فى الثلاجة لمدة نصف ساعة فقط.

طبقي الكريم على بشرتك واتركيه عليها لمدة نصف ساعة، ثم يغسل بالماء الفاتر.

ثم مرري قطعة من الثلج على بشرتك بعد إزالة الماسك.

كرري استخدام الكريم على بشرتك بشكل يومي وبعد مرور أول أسبوع سوف تحصلين على فرق واضح جداً من تبييض وتفتيح ونضارة لا مثيل لها، وأيضاً ستحصلين على بشرة مشدودة وخالية من التجاعيد.

حيث يحتوى الكريم على الزبادي المعروفة بفوائده التي لا تعد ولا تحصي للبشرة ومنها أنها يرطبها بعمق، ويمنحها ملمس ناعم للغاية، وأيضاً يمنحها لمعان وتبييض وتفتيح فوري، أما عن الفراولة فهي تعطى البشرة النضارة وتجعلها وردية، وتحارب حب الشباب وتحارب الشيخوخة وتساعد على ترطيب الوجه بعمق.

يراعى عند عمل الكريم أن تقومي بتفتيح المسام حتى تستفيدي من كافة مكونات الكريم على بشرتك، وذلك من خلال إحضار ملعقة من الدقيق وخلطهم فى 5 ملاعق من الماء ثم فرك البشرة لمدة دقيقتين وتغسل وهكذا يكون الوجه جاهز لاستقبال الكريم.

أحضري ملعقة كبيرة من النشا، واخفقيها مع 4 ملاعق من ماء الورد.

أضيفي إليهم ملعقة من الزبادي، واخفقي المكونات جيدا.

اغسلي بشرتك جيدا حتى تتأكدي أنها خالية من أي شوائب وأضيفي إليها الكريب المحضر سابقاً واتركيه لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.

اغسلي بشرتك بماء بارد واستمتعي بالفرق، كرري الكريم 3 مرات أسبوعياً وسوف تحصلي على بشرة مشدودة وتبييض سريع سيلاحظه الجميع منذ أول استخدام.

كريم رهيب لشد البشرة