سر نجاح طريقه عمل الرز باللبن زي المحلات طعم لا يقاوم

طريقة عمل الرز باللبن وهو من الحلويات السهلة التي تستطيع كل سيدة عمله لأولادها بسهولة في البيت، حيث مكونات تتواجد في كل منزل ، وسنحاول أن أشرح لكم طريقة مبسطة لعمل الأرز باللبن مثل المحلات المشهورة، وطعمه مميز، و سنشرح لكم الأسرار التي تجعل الرز باللبن رائع من أهم تكات الرز باللبن أن يتم نقع الأرز ساعتين قبل تسويتها وذلك حتي يسهل تسويته، وتكون تسوية الرز بلبن علي نار هادية جدا ويمكن أن نضيف للرز بلبن كريم شانتيه بودر وان لم يتواجد يمكن أن يكون بديله أيس كريم فانيليا وتكون بودر، وسيعطي أيضا نفس النتيجة مقادير عمل الرز باللبن مقادير عمل الرز باللبن ننشر المقادير المستخدمة في عمل الرز بلبن بطريقة رائعة نصف كوب أرز

كوبان من الماء

لبن

ثلاث ملاعق لبن بودر

ثلاث ملاعق كريم شانتيه بودر

ثلاث ملاعق نشا أو سحلب بدون مكسرات

كيس فانيليا

نصف كوب سكر طريقة تحضير الأرز باللبن نقوم بغسل الأرز جيداً ثم نصفيه من الماء تماماً، وبعد ذلك نضعه فى حلة ثم نضع عليه كوبان من الماء، ونضعه علي البوتجاز علي نار متوسطة، وعندما يبدأ في الغليان ننتظر دقيقتين، ثم نهدىء النار تماماً عليه ونغطيه

ننتظر حتى يستوي تماماً وأصبح معجن بعد ذلك نحض الكوب الذي كنا نكيل به ونأخذ من الأرز المستوي حوالي نصف كوب ونتركه جانباً ثم نكمل باقي الخطوات

نبدأ في إضافة اللبن على الرز المستوي ونقلب الرز مع اللبن تقليب مستمر

نحضر الخلاط ونضع فيه نصف كوب الارز المستوي ومعه كوب لبن واللبن البودر والكريم شانتيه والنشا والفانيليا والسكر ثم نقوم بتشغيل الخلاط حتى تمتزج كل هذه المكونات معاً وهي هي الخلطة السحرية التي تجعل الرز بلبن بطعم لا يقاوم

ثم أضيفي هذا الخليط علي الارز باللبن على النار ونستمر في التقليب حتى يستوي الرز باللبن تماماً ويصبح قوامه كريمي مثل المحلات و نطفىء النار ونتركه يبرد قليلاً ومبدأ في غرفه في الأطباق وبعد أن يبرد نضعه في الثلاجة، ويمكن أن نحمر وشها في الفرن تحت الشواية لبضع دقائق حتي يصبح شكله رائع. طريقة تحضير الأرز باللبن الوسوم

طريقة عمل الرز باللبن وهو من الحلويات السهلة التي تستطيع كل سيدة عمله لأولادها بسهولة في البيت، حيث مكونات تتواجد في كل منزل ، وسنحاول أن أشرح لكم طريقة مبسطة لعمل الأرز باللبن مثل المحلات المشهورة، وطعمه مميز، و سنشرح لكم الأسرار التي تجعل الرز باللبن رائع من أهم تكات الرز باللبن أن يتم نقع الأرز ساعتين قبل تسويتها وذلك حتي يسهل تسويته، وتكون تسوية الرز بلبن علي نار هادية جدا ويمكن أن نضيف للرز بلبن كريم شانتيه بودر وان لم يتواجد يمكن أن يكون بديله أيس كريم فانيليا وتكون بودر، وسيعطي أيضا نفس النتيجة مقادير عمل الرز باللبن مقادير عمل الرز باللبن ننشر المقادير المستخدمة في عمل الرز بلبن بطريقة رائعة نصف كوب أرز

كوبان من الماء

لبن

ثلاث ملاعق لبن بودر

ثلاث ملاعق كريم شانتيه بودر

ثلاث ملاعق نشا أو سحلب بدون مكسرات

كيس فانيليا

نصف كوب سكر طريقة تحضير الأرز باللبن نقوم بغسل الأرز جيداً ثم نصفيه من الماء تماماً، وبعد ذلك نضعه فى حلة ثم نضع عليه كوبان من الماء، ونضعه علي البوتجاز علي نار متوسطة، وعندما يبدأ في الغليان ننتظر دقيقتين، ثم نهدىء النار تماماً عليه ونغطيه

ننتظر حتى يستوي تماماً وأصبح معجن بعد ذلك نحض الكوب الذي كنا نكيل به ونأخذ من الأرز المستوي حوالي نصف كوب ونتركه جانباً ثم نكمل باقي الخطوات

نبدأ في إضافة اللبن على الرز المستوي ونقلب الرز مع اللبن تقليب مستمر

نحضر الخلاط ونضع فيه نصف كوب الارز المستوي ومعه كوب لبن واللبن البودر والكريم شانتيه والنشا والفانيليا والسكر ثم نقوم بتشغيل الخلاط حتى تمتزج كل هذه المكونات معاً وهي هي الخلطة السحرية التي تجعل الرز بلبن بطعم لا يقاوم

ثم أضيفي هذا الخليط علي الارز باللبن على النار ونستمر في التقليب حتى يستوي الرز باللبن تماماً ويصبح قوامه كريمي مثل المحلات و نطفىء النار ونتركه يبرد قليلاً ومبدأ في غرفه في الأطباق وبعد أن يبرد نضعه في الثلاجة، ويمكن أن نحمر وشها في الفرن تحت الشواية لبضع دقائق حتي يصبح شكله رائع. طريقة تحضير الأرز باللبن

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر نجاح طريقه عمل الرز باللبن زي المحلات طعم لا يقاوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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