طريقة عمل السمبوسة الهشة المورقة بحشواتها المختلفة وسر نجاحها بالمنزل

السمبوسة الهشة ، من أجمل أنواع المعجنات التي يتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة، فهي تمتلك بعض الحشوات اللذيذة مثل الجبنة، واللحمة المفرومة، والخضروات الطازجة التي تعطي لها طعم مميز ورائحة جميلة، وتحمل بعض البهارات والتوابل، التي تزيد من حلاوة طعمها وتجعلها مميزة عن المعجنات الأخرى، وهى من أشهر المقبلات التي يقبل عليها الناس ويفضلون تناولها بكثرة، وهى ألذ وأشهى الأكلات العربية، ويوجد لها العديد من العناصر الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية، وتساعد على بناء جسم الأطفال، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل السمبوسة الهشة المورقة خطوة بخطوة بالمنزل وبدون تكلفة. مكونات السمبوسة الهشة مكونات السمبوسة الهشة سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل سمبوسة هشة وخفيفة بالمنزل:- ثلاث اكواب من الدقيق. ثلاث ملاعق من اللبن البودرة. 6 ملاعق من الزيت. ملعقة صغيرة من السكر. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ملعقة صغيرة من الملح. ماء دافئ للعجن. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير السمبوسة الهشة المورقة بخطوات سهلة وبسيطة وهى كالتالي:- نحضر بولة كبيرة ونضع الدقيق، وباقي المكونات الجافة ونقلبهم مع بعض حتى تتجانس مع بعض.

نقوم بإضافة الماء بالتدريج حتى تتكون لدينا عجينة طرية غير متماسكة.

ندهنها بقليل من الزيت ونتركها ترتاح لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك نحضر سطح مسطح ونرشه بقليل من الدقيق، ونقوم بفرد العجين على شكل دائرة كبيرة الحجم.

ثم نقوم بتقطيعها على شكل حلقات أو مثلثات، ونقوم بحشيها بالجبنة أو اللحمة، أو الخضروات.

ثم نقوم بقفل العجينة من الأطراف ونضغط عليها بواسطة شوكة الطعام.

نستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي كمية العجين كلها.

نحضر طاسة متوسطة الحجم ونضعها على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت، ونتركها حتى تسخن.

ثم نقوم بوضع السمبوسة ونتركها حتى تتحمر وتنضج تمامًا.

نخرجها من الزيت ونضعها في طبق التقديم وبالهناء والشفاء. نصائح عند عمل عجينة السمبوسة بالمنزل سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة للحصول على عجينة هشة ومقرمشة بالمنزل وهى كما يلي:- وضع الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية وسهلة التشكيل. يمكن استبدال الماء أثناء العجن بالحليب السائل فهو يعطي نتائج أفضل. يجب وضع كمية من الزيت أثناء العجن حتى تجعل العجينة هشة وخفيفة. عدم أضافة السمن كبديل للزيت حتى لا تماسك العجينة وتصبح كابسة. تسخين الزيت أولا قبل وضع قطع العجين وعدم التقليب باستمرار. وضع ملعقة من السكر للعجين يعطي طعم طيب وللذيذ. الوسوم

السمبوسة الهشة ، من أجمل أنواع المعجنات التي يتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة، فهي تمتلك بعض الحشوات اللذيذة مثل الجبنة، واللحمة المفرومة، والخضروات الطازجة التي تعطي لها طعم مميز ورائحة جميلة، وتحمل بعض البهارات والتوابل، التي تزيد من حلاوة طعمها وتجعلها مميزة عن المعجنات الأخرى، وهى من أشهر المقبلات التي يقبل عليها الناس ويفضلون تناولها بكثرة، وهى ألذ وأشهى الأكلات العربية، ويوجد لها العديد من العناصر الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية، وتساعد على بناء جسم الأطفال، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل السمبوسة الهشة المورقة خطوة بخطوة بالمنزل وبدون تكلفة. مكونات السمبوسة الهشة مكونات السمبوسة الهشة سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل سمبوسة هشة وخفيفة بالمنزل:- ثلاث اكواب من الدقيق. ثلاث ملاعق من اللبن البودرة. 6 ملاعق من الزيت. ملعقة صغيرة من السكر. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ملعقة صغيرة من الملح. ماء دافئ للعجن. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير السمبوسة الهشة المورقة بخطوات سهلة وبسيطة وهى كالتالي:- نحضر بولة كبيرة ونضع الدقيق، وباقي المكونات الجافة ونقلبهم مع بعض حتى تتجانس مع بعض.

نقوم بإضافة الماء بالتدريج حتى تتكون لدينا عجينة طرية غير متماسكة.

ندهنها بقليل من الزيت ونتركها ترتاح لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك نحضر سطح مسطح ونرشه بقليل من الدقيق، ونقوم بفرد العجين على شكل دائرة كبيرة الحجم.

ثم نقوم بتقطيعها على شكل حلقات أو مثلثات، ونقوم بحشيها بالجبنة أو اللحمة، أو الخضروات.

ثم نقوم بقفل العجينة من الأطراف ونضغط عليها بواسطة شوكة الطعام.

نستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي كمية العجين كلها.

نحضر طاسة متوسطة الحجم ونضعها على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت، ونتركها حتى تسخن.

ثم نقوم بوضع السمبوسة ونتركها حتى تتحمر وتنضج تمامًا.

نخرجها من الزيت ونضعها في طبق التقديم وبالهناء والشفاء. نصائح عند عمل عجينة السمبوسة بالمنزل سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة للحصول على عجينة هشة ومقرمشة بالمنزل وهى كما يلي:- وضع الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية وسهلة التشكيل. يمكن استبدال الماء أثناء العجن بالحليب السائل فهو يعطي نتائج أفضل. يجب وضع كمية من الزيت أثناء العجن حتى تجعل العجينة هشة وخفيفة. عدم أضافة السمن كبديل للزيت حتى لا تماسك العجينة وتصبح كابسة. تسخين الزيت أولا قبل وضع قطع العجين وعدم التقليب باستمرار. وضع ملعقة من السكر للعجين يعطي طعم طيب وللذيذ.

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