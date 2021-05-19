بدون سلق ولا تحمير عملت فراج البرطمان بالتتبيلة السحرية طعم روعة لازم تجربيها

بدون سلق ولا تحمير عملت فراج البرطمان بالتتبيلة السحرية، تناول الدجاج المشوي صحي ويمكن عمله في المنزل بطريقة أكثر سهولة وصحية أيضًا وذلك باستخدام البرطمان ولذا عمل فرخة البرطمان قد تبدو كفكرة جديدة ومختلفة ولكن طعمها لذيذ ويستحق التجربة. بدون سلق ولا تحمير عملت فراج البرطمان بالتتبيلة السحرية بدون سلق ولا تحمير عملت فراج البرطمان بالتتبيلة السحرية لمن يبحث عن طريقة عمل فرخة البرطمان تابعونا في السطور القادمة. مكونات طعم روعة لازم تجربيها فرخة كاملة كبيرة الحجم.

1 بصلة كبيرة مبشورة.

2 ثمرة طماطم متوسطة الحجم مبشورة.

1 جزره كبيرة الحجم مبشورة.

2 ملعقة زيت صغيرة.

2 ملعقة صغيرة خل.

ملعقة صغيرة زعتر.

رشه جوز الطيب.

ملعقة صغيرة فلفل حلو.

1 عود قرفة.

نصف كوب زبادي.

ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

3 ورق لورا.

2 فص حبهان.

نصف ملعقة كبيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة ملح.

رشه فلفل اسود.

لتر ماء.

برطمان. مكونات طعم روعة لازم تجربيها طريقة تحضير فراخ البرطمان أولاً يتم غسل الفرخة باستخدام الماء وقليل من الملح والخل والليمون.

باستخدام الماء وقليل من الملح والخل والليمون. ثم في وعاء عميق يتم وضع البصل والطماطم والزبادي والخل وزيت والحبهان واللورا وباقي المكونات وتقليبها مع بعضها جيدًا حتى تمتزج جيدًا ثم يتم وضع الفراخ في التتبيلة المكونة لفترة

يتم ملئ أكثر من نصف البرطمان بالماء ووضع قليل من الماء في التتبيلة.

يتم تركيب الفرخة على البرطمان ثم وضع البرطمان في صينية الفرن بها قليل من الماء.

يتم وضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة ويفضل أن يكون الفرن ساخن.

ترك الفراخ لمدة 50 إلى 60 دقيقة حتى تستوى ويحمر لونها.

يتم بعد ذلك أخراجها من الفرن وتقديمها بالهناء والشفاء مع السلطات والمقبلات والبعض يفضل تناولها بجانب المكرونة والبطاطس المقرمشة. طريقة تحضير فراخ البرطمان وأخيرًا نكون قد تعرفنا على طريقة عمل فرخة البرطمان في المنزل بكل سهولة ويمكن تقديمها في العزائم فهي رائعة وتستحق التجربة. الوسوم

بدون سلق ولا تحمير عملت فراج البرطمان بالتتبيلة السحرية، تناول الدجاج المشوي صحي ويمكن عمله في المنزل بطريقة أكثر سهولة وصحية أيضًا وذلك باستخدام البرطمان ولذا عمل فرخة البرطمان قد تبدو كفكرة جديدة ومختلفة ولكن طعمها لذيذ ويستحق التجربة. بدون سلق ولا تحمير عملت فراج البرطمان بالتتبيلة السحرية بدون سلق ولا تحمير عملت فراج البرطمان بالتتبيلة السحرية لمن يبحث عن طريقة عمل فرخة البرطمان تابعونا في السطور القادمة. مكونات طعم روعة لازم تجربيها فرخة كاملة كبيرة الحجم.

1 بصلة كبيرة مبشورة.

2 ثمرة طماطم متوسطة الحجم مبشورة.

1 جزره كبيرة الحجم مبشورة.

2 ملعقة زيت صغيرة.

2 ملعقة صغيرة خل.

ملعقة صغيرة زعتر.

رشه جوز الطيب.

ملعقة صغيرة فلفل حلو.

1 عود قرفة.

نصف كوب زبادي.

ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

3 ورق لورا.

2 فص حبهان.

نصف ملعقة كبيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة ملح.

رشه فلفل اسود.

لتر ماء.

برطمان. مكونات طعم روعة لازم تجربيها طريقة تحضير فراخ البرطمان أولاً يتم غسل الفرخة باستخدام الماء وقليل من الملح والخل والليمون.

باستخدام الماء وقليل من الملح والخل والليمون. ثم في وعاء عميق يتم وضع البصل والطماطم والزبادي والخل وزيت والحبهان واللورا وباقي المكونات وتقليبها مع بعضها جيدًا حتى تمتزج جيدًا ثم يتم وضع الفراخ في التتبيلة المكونة لفترة

يتم ملئ أكثر من نصف البرطمان بالماء ووضع قليل من الماء في التتبيلة.

يتم تركيب الفرخة على البرطمان ثم وضع البرطمان في صينية الفرن بها قليل من الماء.

يتم وضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة ويفضل أن يكون الفرن ساخن.

ترك الفراخ لمدة 50 إلى 60 دقيقة حتى تستوى ويحمر لونها.

يتم بعد ذلك أخراجها من الفرن وتقديمها بالهناء والشفاء مع السلطات والمقبلات والبعض يفضل تناولها بجانب المكرونة والبطاطس المقرمشة. طريقة تحضير فراخ البرطمان وأخيرًا نكون قد تعرفنا على طريقة عمل فرخة البرطمان في المنزل بكل سهولة ويمكن تقديمها في العزائم فهي رائعة وتستحق التجربة.

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