طريقة عمل كريم النشا وزيت الزيتون لإزالة شعر الجسم بدون ألم

- 1/2
- 2/2
كريم النشا وزيت الزيتون ، من الخلطات القوية التي تعمل على إزالة الشعر من المناطق الحساسة بالجسم بدون أي ألم، وتستطيع أي فتاة مقبلة على الزواج أن تقوم بتحضير هذه الخلطة بالمنزل، بكل سهولة وبساطة لأن مكوناتها متوفرة وغير مكلفة، وسوف توفر على نفسها الوقت والجهد الذي تبذله في الذهاب إلي مراكز التجميل، ونتائج هذه الخلطة مضمونة، وتزيل الشعر لأسابيع، وهذه الوصفة لا تسبب أي أضرار بالجسم عند استخدامها، ولا تؤدي إلى التهاب الجلد مثل مستحضرات التجميل الكيميائية، وتجعل البشرة ناعمة مثل الحرير، وينصح الأطباء باستخدام الوصفات الطبيعية لأنها تحتوي على عناصر غذائية مهمة للجلد، وتقوي الدورة الدموية التي تعطي للبشرة والجلد الحيوية والنشاط، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا وزيت الزيتون لإزالة الشعر من البشرة في المنزل بدون ألم يذكر.
مكونات كريم النشا وزيت الزيتون لإزالة الشعر من البشرة
يحتوي هذه الوصفة التي تستخدم في إزالة شعر الجسم من المكونات البسيطة الآتية:-
- قطرتان من زيت الزيتون.
- قليل من النشا.
- قليل من دقيق الذرة.
طريقة تحضير كريم النشا وزيت الزيتون لإزالة الشعر سهلة ولا تحتاج وقت أو جهد في عملها وهى كما يلي:-
- نقوم بخلط زيت الزيتون، والنشا، ودقيق الذرة، مع بعضهم البعض بشكل جيد، حتى يتكون لدينا مزيج متجانس.
- نقوم بفرك الجسم بالكريم حتى نتخلص من جميع الشعر الزائد، ويصبح الجسم ناعم مثل الحرير.
- كرري هذه الوصفة كل يوم حتى تحصلي على جسم خالي من الشعر لفترات طويلة.
طريقة عمل كريم النشا وبياض البيض لإزالة شعر الجسم
يحتوي هذا الكريم على مكونات طبيعية بسيطة ومتوفرة وهى كما يلي:-
- نصف ملعقة من النشا كبيرة.
- ملعقة صغيرة سكر.
- بياض بيضة.
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا وبياض البيض لإزالة الشعر من البشرة والجسم وهى كالتالي:-
- نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه بياض البيضة ونخفقها جيداً، ثم نقوم بوضع نشا الذرة ونقلبهم جيداً، ثم نضيف السكر ونستمر في التقليب حتى نحصل على خليط متجانس.
- نقوم بتنظيف البشرة بالماء الدافئ، وبأي غسول مناسب للبشرة.
- نقوم بوضع الخليط على البشرة، وندلكها بشكل دائري، ونتركها مدة ١٥ دقيقة، ونتركه حتى تجف تماماً.
- نقوم بفرك الخليط بواسطة قطعة من القماش، حتى لا تلتهب البشرة ويتم إزالة الشعر بسهولة.
- نقوم بغسل الوجه بالماء البارد حتى نسد المسام.
- نكرر هذه الوصفة ٣ مرات في الأسبوع حتى يتم إزالة الشعر تماماً، وتصبح لدينا بشرة ناعمة وخالية من الشعر لأسابيع.
الوسوم
كريم النشا وزيت الزيتون ، من الخلطات القوية التي تعمل على إزالة الشعر من المناطق الحساسة بالجسم بدون أي ألم، وتستطيع أي فتاة مقبلة على الزواج أن تقوم بتحضير هذه الخلطة بالمنزل، بكل سهولة وبساطة لأن مكوناتها متوفرة وغير مكلفة، وسوف توفر على نفسها الوقت والجهد الذي تبذله في الذهاب إلي مراكز التجميل، ونتائج هذه الخلطة مضمونة، وتزيل الشعر لأسابيع، وهذه الوصفة لا تسبب أي أضرار بالجسم عند استخدامها، ولا تؤدي إلى التهاب الجلد مثل مستحضرات التجميل الكيميائية، وتجعل البشرة ناعمة مثل الحرير، وينصح الأطباء باستخدام الوصفات الطبيعية لأنها تحتوي على عناصر غذائية مهمة للجلد، وتقوي الدورة الدموية التي تعطي للبشرة والجلد الحيوية والنشاط، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا وزيت الزيتون لإزالة الشعر من البشرة في المنزل بدون ألم يذكر.
مكونات كريم النشا وزيت الزيتون لإزالة الشعر من البشرة
يحتوي هذه الوصفة التي تستخدم في إزالة شعر الجسم من المكونات البسيطة الآتية:-
- قطرتان من زيت الزيتون.
- قليل من النشا.
- قليل من دقيق الذرة.
طريقة تحضير كريم النشا وزيت الزيتون لإزالة الشعر سهلة ولا تحتاج وقت أو جهد في عملها وهى كما يلي:-
- نقوم بخلط زيت الزيتون، والنشا، ودقيق الذرة، مع بعضهم البعض بشكل جيد، حتى يتكون لدينا مزيج متجانس.
- نقوم بفرك الجسم بالكريم حتى نتخلص من جميع الشعر الزائد، ويصبح الجسم ناعم مثل الحرير.
- كرري هذه الوصفة كل يوم حتى تحصلي على جسم خالي من الشعر لفترات طويلة.
طريقة عمل كريم النشا وبياض البيض لإزالة شعر الجسم
يحتوي هذا الكريم على مكونات طبيعية بسيطة ومتوفرة وهى كما يلي:-
- نصف ملعقة من النشا كبيرة.
- ملعقة صغيرة سكر.
- بياض بيضة.
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا وبياض البيض لإزالة الشعر من البشرة والجسم وهى كالتالي:-
- نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه بياض البيضة ونخفقها جيداً، ثم نقوم بوضع نشا الذرة ونقلبهم جيداً، ثم نضيف السكر ونستمر في التقليب حتى نحصل على خليط متجانس.
- نقوم بتنظيف البشرة بالماء الدافئ، وبأي غسول مناسب للبشرة.
- نقوم بوضع الخليط على البشرة، وندلكها بشكل دائري، ونتركها مدة ١٥ دقيقة، ونتركه حتى تجف تماماً.
- نقوم بفرك الخليط بواسطة قطعة من القماش، حتى لا تلتهب البشرة ويتم إزالة الشعر بسهولة.
- نقوم بغسل الوجه بالماء البارد حتى نسد المسام.
- نكرر هذه الوصفة ٣ مرات في الأسبوع حتى يتم إزالة الشعر تماماً، وتصبح لدينا بشرة ناعمة وخالية من الشعر لأسابيع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كريم النشا وزيت الزيتون لإزالة شعر الجسم بدون ألم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.