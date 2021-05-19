طريقة عمل كريم النشا وزيت الزيتون لإزالة شعر الجسم بدون ألم

كريم النشا وزيت الزيتون ، من الخلطات القوية التي تعمل على إزالة الشعر من المناطق الحساسة بالجسم بدون أي ألم، وتستطيع أي فتاة مقبلة على الزواج أن تقوم بتحضير هذه الخلطة بالمنزل، بكل سهولة وبساطة لأن مكوناتها متوفرة وغير مكلفة، وسوف توفر على نفسها الوقت والجهد الذي تبذله في الذهاب إلي مراكز التجميل، ونتائج هذه الخلطة مضمونة، وتزيل الشعر لأسابيع، وهذه الوصفة لا تسبب أي أضرار بالجسم عند استخدامها، ولا تؤدي إلى التهاب الجلد مثل مستحضرات التجميل الكيميائية، وتجعل البشرة ناعمة مثل الحرير، وينصح الأطباء باستخدام الوصفات الطبيعية لأنها تحتوي على عناصر غذائية مهمة للجلد، وتقوي الدورة الدموية التي تعطي للبشرة والجلد الحيوية والنشاط، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا وزيت الزيتون لإزالة الشعر من البشرة في المنزل بدون ألم يذكر.

مكونات كريم النشا وزيت الزيتون لإزالة الشعر من البشرة

يحتوي هذه الوصفة التي تستخدم في إزالة شعر الجسم من المكونات البسيطة الآتية:-

قطرتان من زيت الزيتون.

قليل من النشا.

قليل من دقيق الذرة.

طريقة التحضير

طريقة تحضير كريم النشا وزيت الزيتون لإزالة الشعر سهلة ولا تحتاج وقت أو جهد في عملها وهى كما يلي:-

نقوم بخلط زيت الزيتون، والنشا، ودقيق الذرة، مع بعضهم البعض بشكل جيد، حتى يتكون لدينا مزيج متجانس. نقوم بفرك الجسم بالكريم حتى نتخلص من جميع الشعر الزائد، ويصبح الجسم ناعم مثل الحرير. كرري هذه الوصفة كل يوم حتى تحصلي على جسم خالي من الشعر لفترات طويلة.

طريقة عمل كريم النشا وبياض البيض لإزالة شعر الجسم

يحتوي هذا الكريم على مكونات طبيعية بسيطة ومتوفرة وهى كما يلي:-

نصف ملعقة من النشا كبيرة.

ملعقة صغيرة سكر.

بياض بيضة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا وبياض البيض لإزالة الشعر من البشرة والجسم وهى كالتالي:-