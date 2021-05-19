طريقة عمل كريم مزيل عرق طبيعي منعش برائحة جميلة يدوم طول اليوم

- 1/2
- 2/2
يعد كريم مزيل العرق الطبيعي ، من مستحضرات التجميل التي لا يمكن الاستغناء عنه في فترة الصيف، فهو يعمل على إزالة رائحة العرق الكريهة لمدة 24 ساعة على مدار اليوم، ويمنح الجسم الانتعاش ونعومة والتفتيح الكامل، ولا يترك أي أثار جانبياً على الجلد، بل على العكس يساعد على تفيح الاسمرار من تحت الإبط ويعجل ملمس الجلد ناعم مثل بشرة الأطفال، يتكون المزيل من بعض المكونات البسيطة التي تعمل على إزالة الروائح الكريهة أثناء العمل وتمنح الملابس رائحة عطرية جميلة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل مزيل عرق طبيعي برائحة جميلة تدوم طول اليوم، بدل من شراء مزيلات العرق التي تحتوي على المواد الكيمائية الضارة التي تسبب اسمرار الجلد وتعطي روائح كريهة بعد استعماله بفترة.
مكونات كريم مزيل العرق الطبيعي
توجد بعض المكونات الطبيعية سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-
- ربع كوب من ماء الورد.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ربع كوب من عصير الليمون المركز.
- ملعقة كبيرة من زيت النعناع.
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم مزيل العرق الطبيعي برائحة جميلة وهى كما يلي:-
- نحضر وعاء صغير الحجم ونضع به ماء الورد، وعصير الليمون، وملعقة النشا ونقلبهم مع بعض حتى تذوب المكونات تمامًا.
- نقوم بوضع الإناء على حمام من الماء الساخن منقلب باستمرار حتى يصبح القوام ثقيل مثل الكريم.
- نرفع الوعاء من على النار ونتركه جانبًا حتى يبرد، ثم نضيف زيت النعناع ونقلبه مع الخليط حتى تمتزج جميع المكونات مع بعض.
- بعد ذلك نحضر علبة فارغة ونضع بها الكريم ونحفظه في الثلاجة حتى يتماسك.
- وبهذه الطريقة يكون الكريم جاهز للاستخدام، يفضل وضع الكريم يومياً حتى نحصل على نتائج ممتازة.
وصفة الليمون وماء الورد لإزالة رائحة العرق الكريهة
سوف نتعرف على تحضير الخلطة السحرية لإزالة رائحة العرق في ثواني وهى كما يلي:-
- نحضر بخاخ صغير الحجم ونضع به ربع كوب من عصير الليمون، وربع كوب من ماء الورد ونرجهم جيدًا مع بعض حتى تتفاعل المكونات.
- نغلق البخاخ ونتركه لمدة ساعة، ثم نقوم برش الإبط بعد الاستحمام مباشرة حتى نتخلص من رائحة العرق.
الوسوم
يعد كريم مزيل العرق الطبيعي ، من مستحضرات التجميل التي لا يمكن الاستغناء عنه في فترة الصيف، فهو يعمل على إزالة رائحة العرق الكريهة لمدة 24 ساعة على مدار اليوم، ويمنح الجسم الانتعاش ونعومة والتفتيح الكامل، ولا يترك أي أثار جانبياً على الجلد، بل على العكس يساعد على تفيح الاسمرار من تحت الإبط ويعجل ملمس الجلد ناعم مثل بشرة الأطفال، يتكون المزيل من بعض المكونات البسيطة التي تعمل على إزالة الروائح الكريهة أثناء العمل وتمنح الملابس رائحة عطرية جميلة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل مزيل عرق طبيعي برائحة جميلة تدوم طول اليوم، بدل من شراء مزيلات العرق التي تحتوي على المواد الكيمائية الضارة التي تسبب اسمرار الجلد وتعطي روائح كريهة بعد استعماله بفترة.
مكونات كريم مزيل العرق الطبيعي
توجد بعض المكونات الطبيعية سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-
- ربع كوب من ماء الورد.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ربع كوب من عصير الليمون المركز.
- ملعقة كبيرة من زيت النعناع.
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم مزيل العرق الطبيعي برائحة جميلة وهى كما يلي:-
- نحضر وعاء صغير الحجم ونضع به ماء الورد، وعصير الليمون، وملعقة النشا ونقلبهم مع بعض حتى تذوب المكونات تمامًا.
- نقوم بوضع الإناء على حمام من الماء الساخن منقلب باستمرار حتى يصبح القوام ثقيل مثل الكريم.
- نرفع الوعاء من على النار ونتركه جانبًا حتى يبرد، ثم نضيف زيت النعناع ونقلبه مع الخليط حتى تمتزج جميع المكونات مع بعض.
- بعد ذلك نحضر علبة فارغة ونضع بها الكريم ونحفظه في الثلاجة حتى يتماسك.
- وبهذه الطريقة يكون الكريم جاهز للاستخدام، يفضل وضع الكريم يومياً حتى نحصل على نتائج ممتازة.
وصفة الليمون وماء الورد لإزالة رائحة العرق الكريهة
سوف نتعرف على تحضير الخلطة السحرية لإزالة رائحة العرق في ثواني وهى كما يلي:-
- نحضر بخاخ صغير الحجم ونضع به ربع كوب من عصير الليمون، وربع كوب من ماء الورد ونرجهم جيدًا مع بعض حتى تتفاعل المكونات.
- نغلق البخاخ ونتركه لمدة ساعة، ثم نقوم برش الإبط بعد الاستحمام مباشرة حتى نتخلص من رائحة العرق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كريم مزيل عرق طبيعي منعش برائحة جميلة يدوم طول اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.