طريقة عمل كريم مزيل عرق طبيعي منعش برائحة جميلة يدوم طول اليوم

يعد كريم مزيل العرق الطبيعي ، من مستحضرات التجميل التي لا يمكن الاستغناء عنه في فترة الصيف، فهو يعمل على إزالة رائحة العرق الكريهة لمدة 24 ساعة على مدار اليوم، ويمنح الجسم الانتعاش ونعومة والتفتيح الكامل، ولا يترك أي أثار جانبياً على الجلد، بل على العكس يساعد على تفيح الاسمرار من تحت الإبط ويعجل ملمس الجلد ناعم مثل بشرة الأطفال، يتكون المزيل من بعض المكونات البسيطة التي تعمل على إزالة الروائح الكريهة أثناء العمل وتمنح الملابس رائحة عطرية جميلة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل مزيل عرق طبيعي برائحة جميلة تدوم طول اليوم، بدل من شراء مزيلات العرق التي تحتوي على المواد الكيمائية الضارة التي تسبب اسمرار الجلد وتعطي روائح كريهة بعد استعماله بفترة.

مكونات كريم مزيل العرق الطبيعي

توجد بعض المكونات الطبيعية سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

ربع كوب من ماء الورد. ملعقة كبيرة من النشا. ربع كوب من عصير الليمون المركز. ملعقة كبيرة من زيت النعناع.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم مزيل العرق الطبيعي برائحة جميلة وهى كما يلي:-

نحضر وعاء صغير الحجم ونضع به ماء الورد، وعصير الليمون، وملعقة النشا ونقلبهم مع بعض حتى تذوب المكونات تمامًا.

نقوم بوضع الإناء على حمام من الماء الساخن منقلب باستمرار حتى يصبح القوام ثقيل مثل الكريم.

نرفع الوعاء من على النار ونتركه جانبًا حتى يبرد، ثم نضيف زيت النعناع ونقلبه مع الخليط حتى تمتزج جميع المكونات مع بعض.

بعد ذلك نحضر علبة فارغة ونضع بها الكريم ونحفظه في الثلاجة حتى يتماسك.

وبهذه الطريقة يكون الكريم جاهز للاستخدام، يفضل وضع الكريم يومياً حتى نحصل على نتائج ممتازة.

وصفة الليمون وماء الورد لإزالة رائحة العرق الكريهة

سوف نتعرف على تحضير الخلطة السحرية لإزالة رائحة العرق في ثواني وهى كما يلي:-