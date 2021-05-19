كيف تحمي الرياضة من الوفاة بسبب كورونا

الرياضة أحد أهم عناصر الحياة الصحية ومقاومة الأمراض والعيش الطويل، وعلى مر السنوات تخرج الدراسات الطبية من مختلف أنحاء العالم لتؤكد أهمية ممارسة الرياضة في مختلف مراحل العمر، ومؤخرًا وفي ظل انتشار جائحة كورونا أكدت الدراسات أيضا أنها تحمي أو تقلل من خطر الإصابة بكورونا، وهاهي دراسة جديدة تفيد أنها تقي من الوفاة بسبب كورونا كما في التالي..

الرياضة ومقاومة كورونا

كشفت دراسة صادرة عن جامعة تورنتو الكندية، أن الحفاظ على لياقة الجسم قد يقلل من خطر الوفاة بسبب فيروس كورونا، لأنها تعمل على تحسين مستوى اللياقة القلبية التنفسية، مما يساعد في الحماية من فيروس كورونا، طبقا لما ورد في موقع ميديكال إكسبريس.

وأكد الباحثون، أن الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة يقل لديهم خطر الوفاة بسبب المرض، حيث تبين أن أي شخص لديه مستوى نشاط بدني أعلى من المستوى المنخفض يتمتع بحماية أعلى من العدوى.

أهمية الرياضة

فحص الباحثون مجموعة من 2690 بالغًا من دراسة البنك الحيوي في المملكة المتحدة وركزوا فقط على المخاطر المرتبطة بالوفاة واحتمال الإصابة بالفيروس، حيث لم يجدوا أي ارتباط كبير بين مستوى اللياقة وخطر الإصابة، خاصة بين الأعمار من 49 إلى 80 عامًا.

لاحظ فريق الباحثين أنه حتى التمارين الخفيفة إلى المعتدلة يبدو أنها تحدث فرقًا في المضاعفات الناتجة عن الإصابة بالفيروس، وتبين أن النشاط البدني يتراجع مع تقدم العمر، ولكن يجب أن يتضمن الروتين تمرينًا مكثفًا للقلب، حيث تتعرق أو تتنفس بشدة.

وأوضح الباحثون، إلى أن ممارسة النشاط البدني يحمى من خطر الوفيات الناجمة عن الفيروس، لذلك ضاعفت منظمة الصحة العالمية مؤخرًا إرشادات النشاط البدني الموصى بها، لتصل إلى 300 دقيقة بدلاً من 150 دقيقة في الأسبوع.

الرياضة وكورونا

أوضحت الدراسة، أنه برغم ذلك فإن الرياضيين معرضين للإصابة، نتيجة طبيعة عملهم التي تزيد من احتمالية الإصابة، لأن معظمهم يمارسون الرياضة في بيئة مع الآخرين في أماكن قريبة.

وأشارت الدراسة، إلى أن شدة الأعراض يمكن أن تكون مرتبطة بالضغط الجسدي الناتج عن التدريبات المكثفة للرياضي، حيث يمكن أن يتعرض الأشخاص الذين يمارسون الرياضة كثيرًا إلى انخفاض في جهاز المناعة لديهم بسبب الإفراط في ممارسة الرياضة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.