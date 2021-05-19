دراسة: ما علاقة تناول الفطر بالوقاية من الأمراض السرطانية

الفطر يصنف على أنه أحد أنواع النباتات إلا أن ما يميزه أنه يمتلك خصائص النباتات وكذلك خصائص اللحوم، بسبب غناه بالبروتين وعدد كبير من الفيتامينات و المعادن، وكثير من الدراسات أكدت على فوائده، والدراسة التالية تضيف فائدة جديدة له ترتبط بالأمراض السرطانية، وهي في التالي..

الفطر والإصابة بالسرطان

أظهرت الأبحاث أن تناول الخضار بكميات قليلة جدًا مرتبط بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، فوفقًا لدراسة أمريكية جديدة ، قد يتمكن تناول أنواع من الفطر من تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، حيث بحثت الدراسة التي نُشرت في مجلة Advances in Nutrition ، ما إذا كان تناول الفطر مرتبطًا بتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

تفاصيل الدراسة

قامت الدراسة الجديدة في ولاية بنسلفانيا بتقييم نتائج 17 دراسة من خلال التحليل والمراجعة المنهجية لأكثر من 19000 بالغ وفقا لتقرير موقع " sciencedaily"، وجد الباحثون أن:

ارتبط ارتفاع استهلاك الفطر بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان الكلي، فعند تقييم أنواع معينة من السرطان، كانت أقوى علاقة بين تناول الفطر والحد من مخاطر الإصابة بالسرطان دوت الخليج الإصابة بسرطان الثدي.

حيث وجد أن الأشخاص الذين تناولوا 18 جرامًا من الفطر (حوالي 1/8 إلى 1/4 كوب) كل يوم لديهم خطر أقل بنسبة 45٪ للإصابة بالسرطان مقارنة بالأشخاص الذين لم يتناولوا الفطر.

فوائد الفطر

الفطر غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، كما أنه يحتوي على نسبة عالية جدًا من الأحماض الأمينية ، التي يمكن أن تساعد في محاربة الجذور الحرة وتقليل الالتهاب.

الفطر مصدر طبيعي للسيلينيوم المعدني وهو أحد مضادات الأكسدة التي تقلل خطر الإصابة بالسرطان والأمراض المزمنة الأخرى.

الفطر غني بفيتامينات ب الريبوفلافين والنياسين وحمض البانتوثينيك وهو مزيج يساعد على حماية صحة القلب.

الفطر يعزز صحة خلايا الدم الحمراء ومفيد للجهاز الهضمي وللحفاظ على صحة الجلد.

البوتاسيوم الذي يحتويه الفطر مهم للغاية لوظيفة القلب والعضلات والأعصاب.

احتواء الفطر على فيتامين د يجعله طعام مهم للوقاية من مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض التهاب الأمعاء وبعض أنواع السرطان.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.