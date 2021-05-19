طريقة عمل الكرواسون الهش والمورق في البيت بكل سهولة وبمكونات بسيطة

يعتبر الكرواسون من أكثر المعجنات والحلوى المفضلة عند الكثير من الأشخاص وبالأخص الأطفال لأنه له طعم رائع وخاصة لو تم حشوه بالشوكولاتة، فترغب كل أم في تحضيره في البيت بدلاً من شرائه للتأكد من سلامة المكونات بالإضافة إلى تحضيره بطريقة صحية وسليمة وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير الكرواسون في البيت. طريقة عمل الكرواسون الهش طريقة عمل الكرواسون الهش المكونات ثلاثة أكواب ونصف من الدقيق المنخول جيدا.

نصف كأس كبير من الحليب الدافئ.

نصف كأس كبير من المياه الدافئ.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

رشة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من زيت الذرة.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

بيضة مخفوقة جيداً مع كمية من الفانيليا. خطوات تحضير الكرواسون الهش يتم إحضار وعاء العجن ويتم وضع فيه كلا ً من المياه واللبن والخميرة ويتم خلطهم جيداً مع بعضهم وبعد ذلك يتم تركهم لمدة عشر دقائق لحين أن يتفاعلوا ويتخمروا. يتم إضافة الزبدة والسكر والملح والزيت إلى الخليط السابق بعد مرور الوقت مع كأس واحد من الدقيق، يتم التقليب جيداً باستخدام المضرب اليدوي. بعد ذلك يتم إضافة كأس من الدقيق مرة أخرى ويتم العجن جيداً يدوياً ويتم زيادة كمية الدقيق والاستمرار في العجن لحين أن تظهر إليكم عجينة متماسكة. يتم تغطية الوعاء وبعد ذلك يتم تركه لفترة تتراوح من ساعة إلى ساعة ونصف لحين أن يتضاعف حجمه. يتم رش كمية من الدقيق على سطح أملس وبعد ذلك يتم فرد العجينة باستخدام النشابة، يتم تقطيع الدائرة إلى مثلثات. يتم حشو كل مثلث بالحشو المتوفر إليكم سواء جبن أو مربي أو غير ذلك. القيام بغلق كافة الجوانب للداخل ويتم لفها، يتم وضع ورق الزبدة في صينية ثم يتم دهنها بالسمن ويتن رص الكرواسون ويتم وضع غطاء عليها وتركها لمدة نصف ساعة لحين أن ترتاح. القيام بدهن وجه الكرواسون باستخدام البيض، يتم إدخالها إلى الفرن المسخن من قبل وتركها لحين أن تنضج ويتغير لونها إلى اللون الذهبي. بعد أن تخرج مباشرةً من الفرن يتم دهنها بالزبدة الدافئة ويتم تناولها وبالهناء على الجميع. خطوات تحضير الكرواسون الهش الوسوم

يعتبر الكرواسون من أكثر المعجنات والحلوى المفضلة عند الكثير من الأشخاص وبالأخص الأطفال لأنه له طعم رائع وخاصة لو تم حشوه بالشوكولاتة، فترغب كل أم في تحضيره في البيت بدلاً من شرائه للتأكد من سلامة المكونات بالإضافة إلى تحضيره بطريقة صحية وسليمة وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير الكرواسون في البيت. طريقة عمل الكرواسون الهش طريقة عمل الكرواسون الهش المكونات ثلاثة أكواب ونصف من الدقيق المنخول جيدا.

نصف كأس كبير من الحليب الدافئ.

نصف كأس كبير من المياه الدافئ.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

رشة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من زيت الذرة.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

بيضة مخفوقة جيداً مع كمية من الفانيليا. خطوات تحضير الكرواسون الهش يتم إحضار وعاء العجن ويتم وضع فيه كلا ً من المياه واللبن والخميرة ويتم خلطهم جيداً مع بعضهم وبعد ذلك يتم تركهم لمدة عشر دقائق لحين أن يتفاعلوا ويتخمروا. يتم إضافة الزبدة والسكر والملح والزيت إلى الخليط السابق بعد مرور الوقت مع كأس واحد من الدقيق، يتم التقليب جيداً باستخدام المضرب اليدوي. بعد ذلك يتم إضافة كأس من الدقيق مرة أخرى ويتم العجن جيداً يدوياً ويتم زيادة كمية الدقيق والاستمرار في العجن لحين أن تظهر إليكم عجينة متماسكة. يتم تغطية الوعاء وبعد ذلك يتم تركه لفترة تتراوح من ساعة إلى ساعة ونصف لحين أن يتضاعف حجمه. يتم رش كمية من الدقيق على سطح أملس وبعد ذلك يتم فرد العجينة باستخدام النشابة، يتم تقطيع الدائرة إلى مثلثات. يتم حشو كل مثلث بالحشو المتوفر إليكم سواء جبن أو مربي أو غير ذلك. القيام بغلق كافة الجوانب للداخل ويتم لفها، يتم وضع ورق الزبدة في صينية ثم يتم دهنها بالسمن ويتن رص الكرواسون ويتم وضع غطاء عليها وتركها لمدة نصف ساعة لحين أن ترتاح. القيام بدهن وجه الكرواسون باستخدام البيض، يتم إدخالها إلى الفرن المسخن من قبل وتركها لحين أن تنضج ويتغير لونها إلى اللون الذهبي. بعد أن تخرج مباشرةً من الفرن يتم دهنها بالزبدة الدافئة ويتم تناولها وبالهناء على الجميع. خطوات تحضير الكرواسون الهش

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