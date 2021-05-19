طريقة عمل كيكة الشوكولاته بصوص الفراولة بطعم ممتع ولذيذ

نقدم لكي سيدتي كيكة الشكولاتة بصوص الفراولة الممتعة الشهية ،بخطوات سهلة وبسيطة وناجحه في المنزل لتحضيرها لأفراد أسرتك في البيت،وذلك في المناسبات وأعياد الميلاد وتقديمها للضيوف الزائرين للبيت بأقل التكاليف الممكنة بضمان النظافة والأمان ، وتعتبر كيكة الشكولاتة بصوص الفراولة من ألذ الحلويات المفضلة لدى الجميع بتلك المكونات البسيطة والسهلة،ومن خلال هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل كيكة الشكولاتة بصوص الفراولة بطعم ممتع ولذيذ. مقادير كيكة الشكولاتة بصوص الفراولة 2 كوب من الدقيق

2 ملعقة من البيكنج بودر

2 بيض

كوب واحد من السكر الناعم

كوب الزبادى

2 ملعقة كاكاو خام

كوب واحد من زيت النباتي

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة خل

كوب فراولة مجمدة طريقة تحضير كيكة الشكولاتة بصوص الفراولة نقوم أولاً بخفق البيض مع إضافة السكر والفانيليا ،وكذلك إضافة كوب من الزبادى ورشة الملح وملعقة الخل ،ونقوم بالضرب جيداً بالمضرب الكهربائي حتي الحصول على قوام متجانس

بعد ذلك نضيف 2 ملعقة الكاكاو الخام ،ونقوم بالضرب جيداً المكونات

ثم نضيف الزيت النباتي تدريجي على الخليط ،حتي الحصول على قوام تقييل .

نحضر أناء ونضع الخليط فيها ،ونضيف الدقيق بتدريج مع البيكنج بودر ،ونقلب جيداً المكونات حتي يصبح القوام ناعم ومتجانس

نقوم بوضع خليط الكيك في صينية مدهونة بالقليل من الزيت في الفرن الساخن على درجة حرارة 180 حتي يتم النضج تماماً

نقوم بتحضير صوص الفراولة في الخلاط الكهربائي ،ونقوم بضرب الفراولة المجمدة مع القليل من الماء والسكر

ثم نضع صوص الفراولة على النار متوسطة حتي يتقل القوام ونتركه يبرد تماماً

نخرج الكيك من الفرن ونتركها حتي تبرد قليل ، ثم تقطع الكيك إلى مربعات أو مثلثات

ثم نضيف صوص الفراولة البارد عليها ،وتضع في الثلاجة وتقدم وبالصحة والعافية الوسوم

نقدم لكي سيدتي كيكة الشكولاتة بصوص الفراولة الممتعة الشهية ،بخطوات سهلة وبسيطة وناجحه في المنزل لتحضيرها لأفراد أسرتك في البيت،وذلك في المناسبات وأعياد الميلاد وتقديمها للضيوف الزائرين للبيت بأقل التكاليف الممكنة بضمان النظافة والأمان ، وتعتبر كيكة الشكولاتة بصوص الفراولة من ألذ الحلويات المفضلة لدى الجميع بتلك المكونات البسيطة والسهلة،ومن خلال هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل كيكة الشكولاتة بصوص الفراولة بطعم ممتع ولذيذ. مقادير كيكة الشكولاتة بصوص الفراولة 2 كوب من الدقيق

2 ملعقة من البيكنج بودر

2 بيض

كوب واحد من السكر الناعم

كوب الزبادى

2 ملعقة كاكاو خام

كوب واحد من زيت النباتي

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة خل

كوب فراولة مجمدة طريقة تحضير كيكة الشكولاتة بصوص الفراولة نقوم أولاً بخفق البيض مع إضافة السكر والفانيليا ،وكذلك إضافة كوب من الزبادى ورشة الملح وملعقة الخل ،ونقوم بالضرب جيداً بالمضرب الكهربائي حتي الحصول على قوام متجانس

بعد ذلك نضيف 2 ملعقة الكاكاو الخام ،ونقوم بالضرب جيداً المكونات

ثم نضيف الزيت النباتي تدريجي على الخليط ،حتي الحصول على قوام تقييل .

نحضر أناء ونضع الخليط فيها ،ونضيف الدقيق بتدريج مع البيكنج بودر ،ونقلب جيداً المكونات حتي يصبح القوام ناعم ومتجانس

نقوم بوضع خليط الكيك في صينية مدهونة بالقليل من الزيت في الفرن الساخن على درجة حرارة 180 حتي يتم النضج تماماً

نقوم بتحضير صوص الفراولة في الخلاط الكهربائي ،ونقوم بضرب الفراولة المجمدة مع القليل من الماء والسكر

ثم نضع صوص الفراولة على النار متوسطة حتي يتقل القوام ونتركه يبرد تماماً

نخرج الكيك من الفرن ونتركها حتي تبرد قليل ، ثم تقطع الكيك إلى مربعات أو مثلثات

ثم نضيف صوص الفراولة البارد عليها ،وتضع في الثلاجة وتقدم وبالصحة والعافية

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