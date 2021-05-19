طريقة عمل الأرز المفلفل بالشعرية بكل تكاته وحركاته

يعد الأز من الأكلات الأساسية في معظم الدول العالم وتناول على وجبة الغذاء ،وتضاف الأرز في الحلويات مثل الأرز بالحليب ،ولها فوائد كثيرة للجسم في ضبط ضغط الدم المرتفع ،ويعمل على العناية بالبشرة ،ويحمي الإنسان من الإصابة بالأمراض مختلفة لأنه يحتوى على مصادر غذائية وفيتامينات ومعادن ، ويتنوع الأرز في طرق مختلفة ومتنوعة في تقديم على المائدة بخطوات سهلة وبسيطة. مقادير الأرز المفلفل بالشعرية بكل تكاته وحركاته المقادير كوب من الأرز المغسول

نصف كوب من الشعرية

3 كوب من الماء الساخن

ملعقة كبيرة من السمنة

ملعقة كبيرة من الزيت

مكعب مرقة أو مرقة شربة

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود طريقة تحضير الأرز المفلفل بالشعرية نقوم بوضع إناء على النار ونضع فيه السمنة والزيت حتي يسخن ،ثم نضيف الشعرية حتي تصبح للون الذهبي

نضع الأرز المغسول على الشعرية المحمرة ،ونقوم بالتقليب الأرز والشعرية مع بعضهم

ثم نضيف الماء المغلي والمرقة ،والملح حسب الرغبة والفلفل الأسود ونقلب جيداً المكونات

نعالي النار على الأرز بالشعرية حتي يشرب الماء تماماً

بعد ذلك نقوم بتغطية الأرز بالغطاء الحلة على نار هادية جدا جدا حتي يتم النضج تماماً

ويتم تقديم الأرز في الطبق التقديم على مائدة وبالصحة وعافية فوائدة الأرز المتعددة يعتبر الأرز مصدر للطاقة ،ومصدر للبروتين لأنه يحتوى على قيمة بيولوجية عالية يسهل عملية الهضم ، ويحسن من الجهاز العصبي ويحمي القلب والكبد والكلى والجهاز الهضمي ، ويعمل على عناية البشرة ويحافظ على الجلد، ويحمي الإنسان من السرطان لأنه يحتوى على ألياف غذائية تساعد على الحماية من الأمراض المختلفة ،وكما أن الأرز غني بمضادات أكسدة طبيعية مثل فيتامين سي وفيتامين أ للحمية الإنسان من الأمراض المتعددة ،ويستخدم الأرز في أكلات كثيرة متنوعة على المائدة اليومية. الوسوم

يعد الأز من الأكلات الأساسية في معظم الدول العالم وتناول على وجبة الغذاء ،وتضاف الأرز في الحلويات مثل الأرز بالحليب ،ولها فوائد كثيرة للجسم في ضبط ضغط الدم المرتفع ،ويعمل على العناية بالبشرة ،ويحمي الإنسان من الإصابة بالأمراض مختلفة لأنه يحتوى على مصادر غذائية وفيتامينات ومعادن ، ويتنوع الأرز في طرق مختلفة ومتنوعة في تقديم على المائدة بخطوات سهلة وبسيطة. مقادير الأرز المفلفل بالشعرية بكل تكاته وحركاته المقادير كوب من الأرز المغسول

نصف كوب من الشعرية

3 كوب من الماء الساخن

ملعقة كبيرة من السمنة

ملعقة كبيرة من الزيت

مكعب مرقة أو مرقة شربة

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود طريقة تحضير الأرز المفلفل بالشعرية نقوم بوضع إناء على النار ونضع فيه السمنة والزيت حتي يسخن ،ثم نضيف الشعرية حتي تصبح للون الذهبي

نضع الأرز المغسول على الشعرية المحمرة ،ونقوم بالتقليب الأرز والشعرية مع بعضهم

ثم نضيف الماء المغلي والمرقة ،والملح حسب الرغبة والفلفل الأسود ونقلب جيداً المكونات

نعالي النار على الأرز بالشعرية حتي يشرب الماء تماماً

بعد ذلك نقوم بتغطية الأرز بالغطاء الحلة على نار هادية جدا جدا حتي يتم النضج تماماً

ويتم تقديم الأرز في الطبق التقديم على مائدة وبالصحة وعافية فوائدة الأرز المتعددة يعتبر الأرز مصدر للطاقة ،ومصدر للبروتين لأنه يحتوى على قيمة بيولوجية عالية يسهل عملية الهضم ، ويحسن من الجهاز العصبي ويحمي القلب والكبد والكلى والجهاز الهضمي ، ويعمل على عناية البشرة ويحافظ على الجلد، ويحمي الإنسان من السرطان لأنه يحتوى على ألياف غذائية تساعد على الحماية من الأمراض المختلفة ،وكما أن الأرز غني بمضادات أكسدة طبيعية مثل فيتامين سي وفيتامين أ للحمية الإنسان من الأمراض المتعددة ،ويستخدم الأرز في أكلات كثيرة متنوعة على المائدة اليومية.

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