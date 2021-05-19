طريقة عمل البفتيك المقرمش وتتبيلة الاسكالوب بانيه السحرية

طريقة عمل البفتيك وهي من الأكلات الجميله التي يتم تقديمها في المناسبات، وهو الاسكالوب بانيه، وهناك أسرار في عمل التتبيلة التي ستجعل طعمه رائع، كما سنوضح لكم كل الأسرار التي تجعل الغلاف الخارجي للبفتيك ثابت لا يفك أبدا أثناء القلي، والتكات التي تجعله بطعم المطاعم. مقادير عمل البفتيك لحمة مقطعة الي شرائح وتكون قد تم دقها

عصير بصلتين ونكون مصفينهم جيداً من التفل

ملعقة صغيرة سكر

رشة ملح

ملعقة كبير خل

نصف ملعقة من الفلفل الأسود

بيضتان

ثلاث اربع كوب لبن

مكعب مرقة دجاج

واحد كوب دقيق

واحد كوب بقسماط

نصف كوب نشا

ملعقتين كبيرة من البصل بودر

ملعقتين صغير بصل بودر

ملعقة صغيرة فلفل اسود طريقة اعداد البوفتيك في المنزل نحضر طبق غويط ونضع فيه عصير بصلتين قمنا بتصفيتهم جيداً من التفل، ووضعنا معه السكر، ونضيف أيضا الفلفل الأسود وملعقة الخل ثم نقوم بتقليبهم جيدا نقوم باحضار شرائح اللحمة ونقوم بدقها جيداً حتي يسهل سواها وبعد ذلك نضيف الشرائح في ماء البصل المتبل ونتأكد أن اللحمة قد تخللت كل شرائح اللحم ونتركهم في اللحم من ساعتين لست ساعات نحضر اللبن ونضعه علي النار ونضع فيه مكعب مرقة الدجاج حتي يذوب تماما وبعد ذلك نضع اللبن في طبق ونتركه يبرد تماماً وبعدها نضيف عليه البيض ونرش عليه فلفل اسود ورشة قرفة وملح ثم نخلطه جيدا نضع الدقيق في طبق ثم نحضر طبق اخر ونضع فيه البقسماط ونشا حيث يعتبر النشا مكون سري يحافظ علي قرمشة البفتيك ويعطي طعم مميز للكفر الخارجي للبفتيك نضيف التوابل البصل البودر والثوم البودر والفلفل الأسود والملح بالتساوي علي الدقيق والبقسماط نبدأ في وضع شرائح اللحم أولاً في الدقيق ونقلبه في الدقيق ثم ننفضها وبعد ذلك نضع شرائح اللحم في اللبن والبيض ونتركهخا بضع ثوان وبعد ذلك نضع شريحة اللحم في طبق البقسماط ونطبق نفس الخطوات علي كل شرائح اللحم ونضعه في الفريزر من ساعة الي ساعتين حتي يتماسك الخلاف الخارجي نحضر طاسة ونضعه في زيت غزير وننتظر حتي يعلي الزيت ونبدأ في وضع شريحة واحدة فقط حتي لا تبرد الزيت وبعد أن يستوي نخرجه من النار ونقدمه مقادير عمل البفتيكطريقة اعداد البوفتيك في المنزل الوسوم

طريقة عمل البفتيك وهي من الأكلات الجميله التي يتم تقديمها في المناسبات، وهو الاسكالوب بانيه، وهناك أسرار في عمل التتبيلة التي ستجعل طعمه رائع، كما سنوضح لكم كل الأسرار التي تجعل الغلاف الخارجي للبفتيك ثابت لا يفك أبدا أثناء القلي، والتكات التي تجعله بطعم المطاعم. مقادير عمل البفتيك لحمة مقطعة الي شرائح وتكون قد تم دقها

عصير بصلتين ونكون مصفينهم جيداً من التفل

ملعقة صغيرة سكر

رشة ملح

ملعقة كبير خل

نصف ملعقة من الفلفل الأسود

بيضتان

ثلاث اربع كوب لبن

مكعب مرقة دجاج

واحد كوب دقيق

واحد كوب بقسماط

نصف كوب نشا

ملعقتين كبيرة من البصل بودر

ملعقتين صغير بصل بودر

ملعقة صغيرة فلفل اسود طريقة اعداد البوفتيك في المنزل نحضر طبق غويط ونضع فيه عصير بصلتين قمنا بتصفيتهم جيداً من التفل، ووضعنا معه السكر، ونضيف أيضا الفلفل الأسود وملعقة الخل ثم نقوم بتقليبهم جيدا نقوم باحضار شرائح اللحمة ونقوم بدقها جيداً حتي يسهل سواها وبعد ذلك نضيف الشرائح في ماء البصل المتبل ونتأكد أن اللحمة قد تخللت كل شرائح اللحم ونتركهم في اللحم من ساعتين لست ساعات نحضر اللبن ونضعه علي النار ونضع فيه مكعب مرقة الدجاج حتي يذوب تماما وبعد ذلك نضع اللبن في طبق ونتركه يبرد تماماً وبعدها نضيف عليه البيض ونرش عليه فلفل اسود ورشة قرفة وملح ثم نخلطه جيدا نضع الدقيق في طبق ثم نحضر طبق اخر ونضع فيه البقسماط ونشا حيث يعتبر النشا مكون سري يحافظ علي قرمشة البفتيك ويعطي طعم مميز للكفر الخارجي للبفتيك نضيف التوابل البصل البودر والثوم البودر والفلفل الأسود والملح بالتساوي علي الدقيق والبقسماط نبدأ في وضع شرائح اللحم أولاً في الدقيق ونقلبه في الدقيق ثم ننفضها وبعد ذلك نضع شرائح اللحم في اللبن والبيض ونتركهخا بضع ثوان وبعد ذلك نضع شريحة اللحم في طبق البقسماط ونطبق نفس الخطوات علي كل شرائح اللحم ونضعه في الفريزر من ساعة الي ساعتين حتي يتماسك الخلاف الخارجي نحضر طاسة ونضعه في زيت غزير وننتظر حتي يعلي الزيت ونبدأ في وضع شريحة واحدة فقط حتي لا تبرد الزيت وبعد أن يستوي نخرجه من النار ونقدمه مقادير عمل البفتيكطريقة اعداد البوفتيك في المنزل

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