المسخن على الطريقة الفلسطينية، المسخن هو من الأكلات المشهورة في فلسطين وهو من الأكلات التي لا غني عنها والتي انتقلت الى جميع الدول والتي يبحث عنها الحميع في المطاعم ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل المسخن على الطريقة الفلسطينية. طريقة عمل المسخن بالطريقة الفلسطينية: طريقة عمل المسخن بالطريقة الفلسطينية: المكوّنات 6 ملاعق من صدور الدجاج المخلية.

نصف ملعقة من السماء

ربع ملعقة صغيرة من القرفة

ربع ملعقة صغيرة من القرفة

نصف ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

عصير ليمونة

بصلة مقطعة الى شرائح

4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

ربع كوب من الماء

خبز البيتا. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضع به عصير الليمونة والقرفة والسماء والملح والفلفل الأسود ونقوم بخلط جميع المكونات معا جيدا.

ثم نقوم بأضافة صدور الدجاج الى الخليط ونقوم بتقليب المكونات جيدا حتى تدخل التوابل داخل الصدور.

ثم نقوم بتغطية الخليط ونقوم بأدخاله الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل ويفضل أن نتركها أكثر من ذلك.

ثم نقوم بوضع المقلاة على النار وتضع بها الزيت ونقوم بتسخينه جيدا ثم نضع شرائح البصل ثم نقوم بقلي البصل حتى يذبل.

ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ، ثم نحضر وعاء ونضع به الماء والدجاج المتبل وشرائح البصل المقلية، ونضيف باقي التتبيلة المودة لدينا، ثم نخلطهم جيدا ثم نقوم بتغطية الوعاء وننركه على نار متوسطة لمدة نصف ساعة حتى ينضج الدجاج.

نقوم بأحضار الصينية ونضع في القاع ورق زبدة ثم نقوم بوضع الخبز العربي ثم نقون بأضافة الدجاج مع كمية من مربة الدجاج.

ثم نقوم بأدخال الصينية الى الفرن ثم نتركها حتى يتحمص الخبز ثم نقوم بوضع المسخن في أطباق التقديم. الوسوم

المسخن على الطريقة الفلسطينية، المسخن هو من الأكلات المشهورة في فلسطين وهو من الأكلات التي لا غني عنها والتي انتقلت الى جميع الدول والتي يبحث عنها الحميع في المطاعم ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل المسخن على الطريقة الفلسطينية. طريقة عمل المسخن بالطريقة الفلسطينية: طريقة عمل المسخن بالطريقة الفلسطينية: المكوّنات 6 ملاعق من صدور الدجاج المخلية.

نصف ملعقة من السماء

ربع ملعقة صغيرة من القرفة

ربع ملعقة صغيرة من القرفة

نصف ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

عصير ليمونة

بصلة مقطعة الى شرائح

4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

ربع كوب من الماء

خبز البيتا. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضع به عصير الليمونة والقرفة والسماء والملح والفلفل الأسود ونقوم بخلط جميع المكونات معا جيدا.

ثم نقوم بأضافة صدور الدجاج الى الخليط ونقوم بتقليب المكونات جيدا حتى تدخل التوابل داخل الصدور.

ثم نقوم بتغطية الخليط ونقوم بأدخاله الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل ويفضل أن نتركها أكثر من ذلك.

ثم نقوم بوضع المقلاة على النار وتضع بها الزيت ونقوم بتسخينه جيدا ثم نضع شرائح البصل ثم نقوم بقلي البصل حتى يذبل.

ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ، ثم نحضر وعاء ونضع به الماء والدجاج المتبل وشرائح البصل المقلية، ونضيف باقي التتبيلة المودة لدينا، ثم نخلطهم جيدا ثم نقوم بتغطية الوعاء وننركه على نار متوسطة لمدة نصف ساعة حتى ينضج الدجاج.

نقوم بأحضار الصينية ونضع في القاع ورق زبدة ثم نقوم بوضع الخبز العربي ثم نقون بأضافة الدجاج مع كمية من مربة الدجاج.

ثم نقوم بأدخال الصينية الى الفرن ثم نتركها حتى يتحمص الخبز ثم نقوم بوضع المسخن في أطباق التقديم.

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