أسهل طريقة في المنزل لعمل الدوناتس المحشية خلال بضع دقائق وغير مكلفة 2021

تعتبر الدوناتس المحشية ، من أجمل أنواع الحلويات التي تتميز بسرعة تحضيرها، وشكلها المميز والمختلف، وتتميز بمذاق رائع وممتاز جداً، ويعشقها الكثير من الكبار والصغار، فهي حلوي شهية وللذيذة، يمكن أن تقدميها لأطفالك علي الإفطار، وتعد ايضاً في جميع المناسبات، فهي من الحلوى الأمريكية للذيذة المشهورة، ويمكن حشوي العجينة علي حسب الرغبة، ويمكن تعلم طريقة عملها بكل سهولة وبساطة في المنزل، فهي من الحلويات الشهية وللذيذة والسريعة، لذلك تعرفي معنا من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل الدوناتس المحشية بخطوات بسيطة وسهلة وغير مكلفة.

مكونات عمل الدوناتس المحشية

سوف نتعرف من خلال هذا المقال علي مكونات عمل الدوناتس في المنزل وهي كالاتي:-

2 كوب دقيق.

معلقة صغيرة خميرة.

كوب سكر.

رشة ملح.

ربع معلقة صغيرة بيكنج صودا.

ربع كوب زبدة.

بيضة.

كيس فانيليا.

نصف كوب حليب.

كوب ماء دافئ.

زيت للقلي.

للحشو:-

كاسترد أو مربي أو نوتيلا.

سكر بودرة للتزين.

طريقة التحضير

تعرفي من خلال السطور الأتية علي طريقة عمل الدوناتس المحشية بخطوات بسيطة وسهلة وهي كما يلي:-