طريقة عمل البسبوسة الأصلية بالزبادي بقوام رملي دايب كالمحلات تماما

طريقة عمل البسبوسة الأصلية بالزبادي، تعتبر البسبوسة من أكثر الحلويات التي يقبل الجميع على تناولها بشكل مصر، وتحتل مكانة كبيرة ومهمة بين الحلويات الشرقية الأخرى، وتتميز البسبوسة بطعمها اللذيذ وقوامها الرملي الذي يدوب في الفم سريعاً كغيرها من الوصفات المختلفة، ونجد البسبوسة متواجدة باستمرار في كل المناسبات المختلفة سواء الأعياد وحفلات أعياد الميلاد والنجاح وشهر رمضان أيضاً، وهناك الكثير من الطرق المختلفة لعمل البسبوسة، ولكن الجميع أتفق على أن طريقة البسبوسة الأصلية بالزبادي أفضل طريقة لتحضير البسبوسة والتي يقبل الجميع على تناولها باستمرار، وتحتل البسبوسة الأصلية كافة محركات البحث الشهيرة حالياً من قبل عشاق ومحبي البسبوسة في الوطن العربي، ولذلك سوف نذكر عليكم الآن طريقة عمل البسبوسة الأصلية بالزبادي فتابعونا.

نصف كيلو من سميد البسبوسة.

علبة زبادي.

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

نصف كوب سمن بلدي.

ربع كوب سكر أبيض.

2 ملعقة كبيرة جوز الهند الناعم.

لوز محمص للتزين أو فول سوداني.

2 كوب سكر.

كوب ماء.

عصير نصف ليمونة.

فانيليا.

في وعاء نخلط كلاً من السميد مع السكر مع البيكنج بودر وجوز الهند وتقلب المكونات معاً لتمتزج.

نضيف السمن على الخليط السابق بشكل تدريجي ونقلب ثم نضع الزبادي ونعجن المكونات للحصول على عجينة متجانسة رملية.

نحضر صينية فرن مناسبة وتدهن بملعقة من الطحينة ونضع فيها خليط البسبوسة مع الضغط عليها، ثم نقطعها بالشكل المرغوب فيه ونزينها باللوز.

ندخل البسبوسة الفرن لمدة 20 دقيقة على درجة حرارة 200 حتى تنضج ويصبح لونها ذهبياً.

نخرج البسبوسة من الفرن ويسكب عليها الشربات الساخن وهي ساخنة وتترك قليلاً لتبرد ثم نقدم بالهنا والشفا.

المكونات:مكونات الشربات:طريقة تحضير البسبوسة الأصلية:طريقة عمل الشربات:

في قدر متوسط نضع السكر مع الماء ويرفع القدر على النار حتى يغلي، ثم ننزل بعصير الليمون والفانيليا ويترك الخليط يغلي لمدة 7 دقائق ليعقد قليلاً.