طريقة عمل الكشري المصري البيتي بخطوات سهلة كشري الحلة الواحدة بالفيديو

الكشري من الأكلات الشعبية الجميلة لذلك نقدم لك طريقة عمل الكشري المصري في المنزل مثل المحالات بطريقة سهلة ومضمونة، فالكشري المصري من الأكلات المحببة للمصرين ولجميع العرب، الكشري من الأكلات الشعبية لدى المصرين والمحببة والمفضلة لهم ولجميع من تذوقه في مطاعم كثيرة، لذلك يبحث العديد عن طريقة عمل الكشري البيتي بطريقة سهلة للحصول على طبق كشري بنكهة جيدة مثل الذي يباع في المحالات الخارجية.

طريقة عمل الكشري المصري

الكشري من الأكلات الشعبية في مصر ويوجد أيضا نفس المكونات في وجبات أخرى ولكن بمسميات أخرى فهناك بعض الدول العربية التي تسمية المجدرة، مكونات الكشري هي مكرونة وأرز وعدس وحمص وكل المكونات تحتاج الى سلق للتحضير لذلك يتطلب عمل الكشري الكثير من الأوني لذلك تفضل معظم السيدات عمل عمله في المنزل وشراءه من الخارج.

لذلك نقدم لك طريقة سهلة لعمل كشري، كشري الحلة الواحدة، وسمي بهذا الاسم لأنه لا يتطلب العديد من الأوني للطهي، والكشري من الأكلات المحببة للعديد من الأطفال خلال أيام العيد نظرا لأن محالات الكشري في مصر تغلق خلال شهر رمضان لذلك ينتظر العديد فتح المحالات لتناول الكشري بعد الصيام.

مقادير عمل كشري الحلة الواحدة

نقدم لك طريقة عمل الكشري بطريقة الشيف علاء الشربيني الذي يشرح طريقة عمله في حلة واحدة دون الحاجة إلى العديد من الحلل، ليسهل على كل سيدة عمله بالمنزل دون الحاجة الى العديد من الحلل التي يصعب تنظيفها فيما بعد، كشري بيتي، دون الحاجة إلى شراءه من الخارج لأنه بنفس طعم كشري المحالات ويتميز بانه مضمون لعمله بالمنزل.

المقادير:

حلة كبيرة بها حوالى ثلاثة لتر ماء مغلي

نصف كيلو مكرونة اسباجتي.

نصف كيلو أرز.

حمص مسلوق.

عدس بجبة نصف سلقة.

مكرونة صغيرة.

شعرية.

صلصة طماطم.

بصل وثوم وخل وتوابل فلفل وكمون.

وهذا الفيديو الذي يوضح لك خطوات عمل الكشري المصري البيتي بالخطوات على طريقة الشيف علاء الشربيني، ويمكنك زيادة المقادير إلى الكيلو أوأكثر على حسب الحاجة وحسب العدد الذي ينتظر منك طبق كشري مصري جميل الصلصة والدقة،