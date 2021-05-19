طريقة عمل كاسات الكنافة بالمانجو، تعد كاسات الكنافة بالمانجو من الأكلات التي يحبها الأطفال والكبار فهي من الحلوى المميزة والمفضلة لدى الكثير، والمانجا من أجمل فواكه الصيف، لذا تلجأ معظم ربات البيوت للبحث عن طريقة عمل كاسات الكنافة بالمانجو حتى يعمل ذلك على إسعاد الأطفال، وفي مقالنا هذا يمكننا معرفة أكثر من طريقة لعمل هذه الحلوى اللذيذة. طريقة عمل كاسات الكنافة بالمانجو طريقة عمل كاسات الكنافة بالمانجو المكونات ٥٠٠ جرام من الكنافة.

٥٠٠ جرام من قطع المانجو.

علبتين من كريمة الخفق.

ملعقة من السكر.

٢ ملعقة كبيرة من القشطة.

٣ كؤوس من الشربات.

٤ ملاعق من الزبدة. طريقة التحضير تفتت الكنافة إلى أن تكون صغيرة جدا، ثم تمزج بالزبدة بشكل جيد، وينثر مقدار السكر مع التقليب، وتوضع في قالب في الفرن على حرارة معتدلة.

يحرك القالب داخل الفرن لكي تأخذ الكنافة لون من كل الجهات.

نخرج الكنافة بعد أن تنضج، ونتركها إلى أن تهدأ.

تجهز الكريمة باستعمال المضرب الكهربائي حتي يتكثف قوامها.

تسقى الكنافة بالعسل وتوضع في أسفل الكأس.

يضاف القليل من الشربات فوقها ثم كمية من الكريمة، وبعدها المانجو المقطع، وهكذا إلى أن يصبح الكأس ممتلئا.

يجمل وجه الكأس بالمانجو والكريمة وبألف هنا. طريقة أخرى لعمل كاسات الكنافة بالمانجو طريقة أخرى لعمل كاسات الكنافة بالمانجو المكونات ٥٠٠ جرام من الكنافة الموجودة في الفريزر.

كأس ونصف من السمنة السائلة.

ثلاثة أرباع كوب من الشربات المحضر الكنافة. مكونات الحشوة ٥٠٠ جرام من قطع المانجو.

٢ كأس من اللبن المثلج.

كأس من الكريم شانتيه.

كأس من السكر الناعم.

كمية من الجيلي.

كريز مقطع لتجميل الوجه. طريقة التحضير تفرم الكنافة جيدا، ثم توضع في قالب وتوضع بالفرن أسفل الشواية إلى أن يتغير لونها.

بعد تغير لونها يوضع عليها الشربات.

يوضع السكر واللبن والكريم شانتيه في إناء، وتخفق المكونات إلى أن يتكثف قوام الكريمة.

تجهز الكؤوس ويوضع بكل كأس مقدار من الكنافة، ثم مقدار من الكريمة، وكمية من قطع المانجو، وبعدها مقدار كنافة ثم كريمة وأخيرا المانجو المقطع والجيلي.

يجمل وجه كاسات الكنافة بالكريز وبألف هنا. الوسوم

طريقة عمل كاسات الكنافة بالمانجو، تعد كاسات الكنافة بالمانجو من الأكلات التي يحبها الأطفال والكبار فهي من الحلوى المميزة والمفضلة لدى الكثير، والمانجا من أجمل فواكه الصيف، لذا تلجأ معظم ربات البيوت للبحث عن طريقة عمل كاسات الكنافة بالمانجو حتى يعمل ذلك على إسعاد الأطفال، وفي مقالنا هذا يمكننا معرفة أكثر من طريقة لعمل هذه الحلوى اللذيذة. طريقة عمل كاسات الكنافة بالمانجو طريقة عمل كاسات الكنافة بالمانجو المكونات ٥٠٠ جرام من الكنافة.

٥٠٠ جرام من قطع المانجو.

علبتين من كريمة الخفق.

ملعقة من السكر.

٢ ملعقة كبيرة من القشطة.

٣ كؤوس من الشربات.

٤ ملاعق من الزبدة. طريقة التحضير تفتت الكنافة إلى أن تكون صغيرة جدا، ثم تمزج بالزبدة بشكل جيد، وينثر مقدار السكر مع التقليب، وتوضع في قالب في الفرن على حرارة معتدلة.

يحرك القالب داخل الفرن لكي تأخذ الكنافة لون من كل الجهات.

نخرج الكنافة بعد أن تنضج، ونتركها إلى أن تهدأ.

تجهز الكريمة باستعمال المضرب الكهربائي حتي يتكثف قوامها.

تسقى الكنافة بالعسل وتوضع في أسفل الكأس.

يضاف القليل من الشربات فوقها ثم كمية من الكريمة، وبعدها المانجو المقطع، وهكذا إلى أن يصبح الكأس ممتلئا.

يجمل وجه الكأس بالمانجو والكريمة وبألف هنا. طريقة أخرى لعمل كاسات الكنافة بالمانجو طريقة أخرى لعمل كاسات الكنافة بالمانجو المكونات ٥٠٠ جرام من الكنافة الموجودة في الفريزر.

كأس ونصف من السمنة السائلة.

ثلاثة أرباع كوب من الشربات المحضر الكنافة. مكونات الحشوة ٥٠٠ جرام من قطع المانجو.

٢ كأس من اللبن المثلج.

كأس من الكريم شانتيه.

كأس من السكر الناعم.

كمية من الجيلي.

كريز مقطع لتجميل الوجه. طريقة التحضير تفرم الكنافة جيدا، ثم توضع في قالب وتوضع بالفرن أسفل الشواية إلى أن يتغير لونها.

بعد تغير لونها يوضع عليها الشربات.

يوضع السكر واللبن والكريم شانتيه في إناء، وتخفق المكونات إلى أن يتكثف قوام الكريمة.

تجهز الكؤوس ويوضع بكل كأس مقدار من الكنافة، ثم مقدار من الكريمة، وكمية من قطع المانجو، وبعدها مقدار كنافة ثم كريمة وأخيرا المانجو المقطع والجيلي.

يجمل وجه كاسات الكنافة بالكريز وبألف هنا.

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