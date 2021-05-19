هل ماء الورد مناسب لجميع أنواع البشرة أم لا؟ نعم حيث يحتوي على العديد من الخصائص التي تعمل على حل الكثير من مشاكل البشرة سواء كانت جافة، والدهنية، والمختلطة، حيث يتم استعماله بشكل مستمر لكي تحصل على نتيجة فعالة وقوية.

هل ماء الورد مناسب لجميع أنواع البشرة

ماء الورد يُعتبر من أكثر الأمور المُستخدمة للبشرة فهو يُساهم في توازن الزيوت في البشرة الدهنية، وأيضاً يعمل على ترطيب نوعية البشرة الجافة التي تُعاني من الجفاف، ويحل العديد من المشاكل الخاصة بالبشرة العادية، لذا سوف نتطرق لكل نوع بشرة فيما يلي:

البشرة الجافة

ماء الورد بالنسبة لها يُعد من أفضل المرطبات الطبيعية التي تقضي على جفافها، فهو يعمل على منح البشرة التغذية والترطيب اللازم لها.

البشرة المختلطة

وهي بين البشرة الجافة والدهنية فهي تحتاج إلى ترطيب في بعض المناطق لكي يتم توازن البشرة وجعلها رطبة بشكل كامل.

البشرة الحساسة

ماء الورد يعمل على تهدئة البشرة وتغذيتها وقد أثبت فاعليته في هذا الأمر، نظراً لاحتوائه على العديد من الخصائص التي تتناسب معها.

البشرة الدهنية

يُساهم ماء الورد في منح البشرة الحيوية التي تحتاجها وتعمل على توازنها لذا ننصحك باستخدامه في حالة إذا كانت بشرتك دهنية.

وصفات ماء الورد تناسب لجميع أنواع البشرة

هناك العديد من الوصفات التي تُساهم في تفتيح البشرة والقضاء على الكثير من المشاكل المختلفة، وجميعها بتناسب مع كافة أنواع البشرة ومنها:

يتم وضع كمية مناسبة من ماء الورد في الوعاء.

نضيف إليه عصير الليمون، وملعقة من الجلسرين ونخلطهم جيداً.

ندلك البشرة بالمزيج السابق ويترك لمدة خمس دقائق ثم يتم غسله بعد ربع ساعة.

نمزج في وعاء ماء الورد وثلاث ملاعق صغيرة من الطحين حتى نحصل على مزيج متجانس.

يتم توزيع المزيج السابق على البشرة ويترك لمدة لا تقل عن ثلث ساعة.

نغسل الوجه بالماء الدافئ ونكرر عمل الوصفة مرتين لثلاث مرات في الأسبوع.

نخلط ماء الورد مع الحليب.

نغمس قطنة في المزيج السابق وندلك بها الوجه.

يتم غسل البشرة بالماء الفاتر.

وصفة ماء الورد مع عصير الليمونوصفة ماء الورد والطحينوصفة ماء الورد مع الحليب