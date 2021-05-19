طرق طبيعية لعدم نمو الشعر بعد إزالته

تبحث العديد من النساء على طرق طبيعية لتقليل نمو الشعر بعد إزالته، لأن الشعر الزائد يعطي مظهر غير لائق ويعرض المرأة للإحراج خاصة، ولأن تكلفة إزالة الشعر باستخدام الليزر باهظة الثمن، ولما له من أضرار على المدى البعيد، فينصح باتباع نصائح باستخدام وصفات طبيعية للتغلب على تلك المشكلة. وصفات طبيعية لتقليل نمو الشعر وصفة الليمون والنشا أو الشوفان: نخلط قطرات من عصير الليمون مع مقدار ملعقة من الشوفان أو النشا، ثم نطبق الخليط على المنطقة التي نزيل منها الشعر، ونتركه عشر دقائق، ونفرك بعد ذلك باستخدام أطراف الأصابع بحركات دائرية، ثم نغسله بالماء الفاتر.

منقوع الترمس: ننقع كمية مناسبة من الترمس في مقدار من الماء، ونتركه ثمانية ساعات، ونستخدم المنقوع في مسح الأماكن التي تمت إزالة الشعر منها، ونكرر عملية المسح يوميا بعد الإزالة لمدة ثلاث أسابيع.

قناع البيض: نخلط نصف ملعقة من النشا، ومقدار ملعقة من السكر، نضيف بياض بيضة واحدة، تمزج المكونات معا لنحصل على مسحوق ناعم، نطبق الوصفة على المنطقة المراد إيقاف نمو الشعر منها، وتترك حتى تجف تماما ثم نقوم بنزعها.

قناع الليمون والعسل: نمزج ملعقتين من عصير الليمون ومقدار أربع ملاعق كبيرة من العسل، نخلط جيدا ونطبق على البشرة ويترك ربع ساعة، ثم يغسل باستخدام الماء البارد، تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على نتائج مضمونة.

الزنجبيل: نقوم بفرك قطعة من الزنجبيل الطازج على البشرة، بعد القيام بإزالة الشعر، وتترك لمدة ساعتين، ثم نغسلها باستخدام الماء الفاتر، ندهن بعد ذلك البشرة باستخدام كريم مرطب، تكرر العملية بعد كل مرة نزيل فيها الشعر من البشرة.

قناع الكركم والبابايا: نخلط نصف ملعقة من الكركم مع ثمرة بابايا مهروسة، نطبق الخليط على المنطقة المراد إيقاف نمو الشعر منها، يترك لمدة ربع ساعة، ثم يشطف بالماء، وتكرر العملية مرة أسبوعيا.

قناع الحمص والكركم: نخلط كميات متساوية من الحمص والكركم، ونضيف القليل من الماء، نمزج المكونات معا لنحصل على عجينة سميكة، نطبق العجين على المنطقة التي أزلنا منها الشعر، وتترك لتجف، ثم تشطف بالماء. وصفات طبيعية لتقليل نمو الشعر الوسوم

تبحث العديد من النساء على طرق طبيعية لتقليل نمو الشعر بعد إزالته، لأن الشعر الزائد يعطي مظهر غير لائق ويعرض المرأة للإحراج خاصة، ولأن تكلفة إزالة الشعر باستخدام الليزر باهظة الثمن، ولما له من أضرار على المدى البعيد، فينصح باتباع نصائح باستخدام وصفات طبيعية للتغلب على تلك المشكلة. وصفات طبيعية لتقليل نمو الشعر وصفة الليمون والنشا أو الشوفان: نخلط قطرات من عصير الليمون مع مقدار ملعقة من الشوفان أو النشا، ثم نطبق الخليط على المنطقة التي نزيل منها الشعر، ونتركه عشر دقائق، ونفرك بعد ذلك باستخدام أطراف الأصابع بحركات دائرية، ثم نغسله بالماء الفاتر.

منقوع الترمس: ننقع كمية مناسبة من الترمس في مقدار من الماء، ونتركه ثمانية ساعات، ونستخدم المنقوع في مسح الأماكن التي تمت إزالة الشعر منها، ونكرر عملية المسح يوميا بعد الإزالة لمدة ثلاث أسابيع.

قناع البيض: نخلط نصف ملعقة من النشا، ومقدار ملعقة من السكر، نضيف بياض بيضة واحدة، تمزج المكونات معا لنحصل على مسحوق ناعم، نطبق الوصفة على المنطقة المراد إيقاف نمو الشعر منها، وتترك حتى تجف تماما ثم نقوم بنزعها.

قناع الليمون والعسل: نمزج ملعقتين من عصير الليمون ومقدار أربع ملاعق كبيرة من العسل، نخلط جيدا ونطبق على البشرة ويترك ربع ساعة، ثم يغسل باستخدام الماء البارد، تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على نتائج مضمونة.

الزنجبيل: نقوم بفرك قطعة من الزنجبيل الطازج على البشرة، بعد القيام بإزالة الشعر، وتترك لمدة ساعتين، ثم نغسلها باستخدام الماء الفاتر، ندهن بعد ذلك البشرة باستخدام كريم مرطب، تكرر العملية بعد كل مرة نزيل فيها الشعر من البشرة.

قناع الكركم والبابايا: نخلط نصف ملعقة من الكركم مع ثمرة بابايا مهروسة، نطبق الخليط على المنطقة المراد إيقاف نمو الشعر منها، يترك لمدة ربع ساعة، ثم يشطف بالماء، وتكرر العملية مرة أسبوعيا.

قناع الحمص والكركم: نخلط كميات متساوية من الحمص والكركم، ونضيف القليل من الماء، نمزج المكونات معا لنحصل على عجينة سميكة، نطبق العجين على المنطقة التي أزلنا منها الشعر، وتترك لتجف، ثم تشطف بالماء. وصفات طبيعية لتقليل نمو الشعر

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